Toyota Yaris L 2022 mới với 2 kiểu thiết kế, chỉ 307 triệu đồng

Cùng với Vios mới, liên doanh GAC Toyota đã giới thiệu phiên bản 2022 của dòng xe hatchback cỡ nhỏ Yaris tại thị trường Trung Quốc. Ở thị trường tỷ dân này, xe được gọi bằng cái tên riêng là Toyota Yaris L. Toyota Yaris L 2022 tại Trung Quốc có bản thường và bản X với thiết kế khác nhau. So với bản thường, Yaris L X 2022 có thiết kế thể thao hơn và theo phong cách SUV. về ngoại hình, Toyota Yaris L X 2022 mới được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn với viền mạ crôm bao quanh. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha với 3 bóng LED, có thiết kế vuốt về phía sau và đi kèm viền màu đen. Ngoài ra, cụm đèn pha còn được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Tiếp đến là hốc đèn sương mù hình chữ "C" ở hai góc cản trước và tấm ốp gầm màu bạc khiến mẫu xe hatchback hạng B này trông như SUV. Viền bằng nhựa màu đen của hốc gió trung tâm kéo dài sang bên sườn, ôm lấy hốc bánh vuông vắn. Thêm vào đó là các cột được sơn màu đen, tạo hiệu ứng "nóc lơ lửng" cho Toyota Yaris L X 2022. Đằng sau mẫu xe hatchback hạng B này cũng xuất hiện nẹp nhựa màu đen trên cản sau và tấm ốp gầm màu bạc. Nằm giữa cụm đèn hậu LED là tấm ốp màu đen, tích hợp logo của hãng Toyota và tem chữ nổi "Yaris L". Trong khi đó, Toyota Yaris L 2022 bản thường có thiết kế đầu xe khá giống với Vios mới dành cho thị trường Trung Quốc. Xe cũng được trang bị đèn pha Halogen, lưới tản nhiệt hẹp bên trên, đi kèm logo của hãng Toyota và khe gió nhỏ phía dưới. Tiếp đến là hốc gió trung tâm hình thang tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày nằm dọc. Tuy nhiên, Yaris L 2022 lại có chi tiết nhựa màu đen khá lớn trên đầu xe, gợi liên tưởng đến "bộ râu". Sự khác biệt của Toyota Yaris L 2022 so với người anh em Vios nằm ở thiết kế đằng sau. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu riêng với thiết kế khá giống Toyota Yaris đời cũ từng bán ở Việt Nam. Về kích thước, Toyota Yaris L 2022 tại Trung Quốc sở hữu chiều dài 4.160 mm, chiều rộng 1.700 mm, chiều cao 1.495 mm và chiều dài cơ sở 2.550 mm. So với bản thường, Toyota Yaris L X 2022 có chiều rộng nhỉnh hơn 20 mm. Đồng thời, nếu so với xe ở Việt Nam, Toyota Yaris L 2022 tại Trung Quốc dài hơn 20 mm, ngắn hơn 10 - 30 mm, thấp hơn 5 mm trong khi chiều dài cơ sở giống hệt. Bên trong Toyota Yaris L 2022 là không gian nội thất có thiết kế và trang bị không khác Vios dành cho Trung Quốc. Do đó, xe không có màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng như Toyota Yaris hiện đang bán ở Việt Nam. Tuy nhiên, xe đã được bổ sung vô lăng tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ mới và hệ thống kiểm soát hành trình. Chỉ có bản cao cấp nhất của Toyota Yaris L X 2022 là được trang bị tốt hơn cả với cửa sổ trời và màn hình cảm ứng 8 inch nằm độc lập trên mặt táp-lô. Ngay cả trang bị an toàn của Toyota Yaris L 2022 tại Trung Quốc cũng khá khiêm tốn với hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống cảnh bảo áp suất lốp và hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Trong khi đó, Toyota Yaris L X 2022 có thêm camera lùi, 2 túi khí trước và 2 túi khí bên. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Toyota Yaris L 2022 tại Trung Quốc là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 139 Nm. So với xe ở Việt Nam, Toyota Yaris L 2022 tại Trung Quốc mạnh hơn 6 mã lực. Động cơ đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp CVT và chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 4,9 lít/100 km. Tại thị trường Trung Quốc, Toyota Yaris L 2022 được chia thành 2 bản trang bị với giá từ 87.800 - 93.800 Nhân dân tệ (khoảng 307 - 328 triệu đồng). Trong khi đó, giá xe Toyota Yaris L X 2022 cho 3 phiên bản bán ra từ 89.800 - 103.800 Nhân dân tệ (314 - 363 triệu đồng). Video: Giới thiệu Toyota Yaris X-URBAN 2022 mới.

