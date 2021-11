Cận cảnh Toyota Yaris 2021 bản gầm cao, từ 375 triệu đồng

Vào hồi tháng 9 năm nay, Toyota đã bất ngờ tung ra phiên bản X-Urban mới của dòng xe hatchback cỡ nhỏ Yaris tại thị trường Thái Lan. Những chiếc Toyota Yaris X-Urban 2021 mới sau đó đã được trưng bày tại đại lý ở Thái Lan. Nhờ đó, chúng ta có thể chiêm ngưỡng hình ảnh "bằng xương, bằng thịt" của Toyota Yaris 2021 phiên bản gầm cao và thiết kế thể thao hơn. Trên thực tế, X-Urban chỉ là gói phụ kiện dành cho dòng xe Toyota Yaris 2021 tại xứ sở Chùa Vàng. Theo hãng Toyota, gói phụ kiện mới này chỉ áp dụng cho 2 phiên bản Sport Premium X và Sport X của Yaris mới. Nhờ gói phụ kiện X-Urban mới, 2 phiên bản kể trên của Toyota Yaris 2021 gầm cao sẽ có thêm lưới tản nhiệt và hốc đèn sương mù trước cỡ lớn được sơn màu đen bóng. Bên cạnh đó là cánh lướt gió trước và bộ khuếch tán gió phía sau màu xám, ốp cua lốp mới, bộ vành hợp kim 16 inch phối 2 màu, cánh lướt gió bên sườn cũng như logo X-Urban trên cửa cốp. Điều đặc biệt là gói phụ kiện X-Urban không chỉ thay đổi ngoại hình của mẫu xe hatchback hạng B này. Bên cạnh đó, gói X-Urban còn bổ sung lò xo và giảm xóc mới cho hệ thống treo của xe. Nhờ đó, phần thân xe sẽ được nâng cao thêm 30 mm so với phiên bản tiêu chuẩn. Đáng tiếc là nội thất của Toyota Yaris X-Urban 2021 không có gì thay đổi. Xe cũng được áp dụng một số thay đổi như Toyota Yaris 2021 bản thường như vô lăng bọc da siêu mềm, ghế màu đỏ Terra Rossa phối đen và chỉ khâu màu xám ở bệ tì tay trung tâm. Ngay cả động cơ của Toyota Yaris X-Urban 2021 cũng giữ nguyên như bản thường. Cụ thể, xe được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, Dual VVT-iE, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 92 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 109 Nm tại tua máy 4.400 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Super CVT-i. Cuối cùng là các trang bị an toàn như 7 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau. Bên cạnh đó là những tính năng an toàn chủ động nằm trong gói Toyota Safety Sense, bao gồm cảnh báo va chạm sớm và cảnh báo chệch làn đường. Tại thị trường Thái Lan, gói phụ kiện X-Urban được bán với giá 44.600 Baht (khoảng 30,5 triệu đồng). Trong khi đó, giá xe Toyota Yaris 2021 tại thị trường này dao động từ 549.000 - 684.000 Baht (khoảng 375 - 468 triệu đồng). Video: Giới thiệu Toyota Yaris 2021 phiên bản X-Urban.

