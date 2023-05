Toyota Yaris giống Vios ở Việt Nam, từ 378 triệu “cháy hàng” tại Thái Lan

Tính riêng tháng 4, đã có 2.288 chiếc Toyota Yaris 2023 mới được bàn giao cho khách hàng. Con số này khiến các đối thủ cùng phân khúc như Honda City Hatchback, Suzuki Swift, Mazda 2 phải “kiêng dè”. Tại Thái Lan, Toyota Yaris 2023 có tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm 1.2 Sport CVT, 1.2 Smart CVT, 1.2 Premium CVT và 1.2 Premium S CVT. Toyota Yaris 2023 bản hatchback sở hữu ngoại thất hiện đại và trẻ trung. Đầu xe gây ấn tượng khi được thiết kế dựa trên ý tưởng từ loài cá mập đầu búa. Cản trước hầm hố hơn với các góc và đường nét sắc cạnh, kết hợp với hốc hút gió hai bên làm tăng thêm vẻ thể thao cho xe. Ngoài ra, phần mặt trước còn được bổ sung hốc gió nhỏ nằm ở 2 bên cạnh logo. Ở phía sau, thiết kế cụm đèn hậu vẫn giữ nguyên như cũ. Tuy nhiên, xe có thêm khe gió nằm dọc ở hai góc cản sau và bộ khuếch tán gió nằm giữa 2 đèn phản quang. Mâm xe có thiết kế mới, kích thước 15 inch sơn phối hai màu thể thao. Tại Thái Lan, Toyota Yaris 2023 được trang bị tiêu chuẩn đèn pha projector LED, đèn hậu LED và anten vây cá. Các phiên bản cao cấp hơn sẽ có dải đèn LED định vị ban ngày, đèn pha tự động, gương gập điện. Thiết kế nội thất Yaris 2023 gần như không có thay đổi so với phiên bản cũ, ngoại trừ phần màn hình giải trí được nâng cấp lên loại 9 inch đối với bản Premium và Premium S. Phiên bản Smart sử dụng màn hình 8 inch, trong khi bản Sport có màn hình 7 inch. Android Auto và Apple CarPlay được trang bị trên các phiên bản Smart, Premium và Premium S. Hệ thống trang bị an toàn trên Yaris 2023 bao gồm ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, khóa cửa tự động, 7 túi khí, móc ghế trẻ em, phanh đĩa trước và phanh tang trống sau tiêu chuẩn. Trên 2 phiên bản cao cấp, xe được bổ sung camera lùi, hệ thống mã hóa động cơ, hệ thống báo động chống trộm và gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, Toyota Yaris 2023 không có sự thay đổi về mặt trang bị vận hành. Dưới nắp capo của mẫu hatchback cỡ B vẫn là động cơ 3NR-FKE, 1.2L, tạo ra công suất tối đa 92 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 109 Nm tại tua máy 4.400 vòng/phút. Khối động cơ trên được kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Super CVT-i. Giá xe Toyota Yaris 2023 tại Thái Lan tăng nhẹ 10.000 - 15.000 Baht (khoảng 6,5-10 triệu đồng) so với bản cũ, dao động từ 559.000 - 694.000 Baht (khoảng 378 - 469 triệu đồng). Video: Chi tiết Toyota Yaris 2023 vừa ra mắt Thái Lan.

