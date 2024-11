Cadillac Vistiq 2026 - CUV thuần điện 3 hàng ghế khoảng 2 tỷ đồng

Về kích thước, Cadillac Vistiq 2026 mới có chiều dài 5.222 mm, chiều rộng 2.203 mm và chiều cao 1.804 mm với chiều dài cơ sở là 3.094 mm. Như vậy, mẫu xe này dài hơn 180 mm và rộng hơn 231 mm so với XT6. Xe sở hữu mặt trước nổi bật với cụm đèn pha chia đôi cùng cụm lưới tản nhiệt dạng tấm pha lê đen cỡ lớn.

Lưới tản nhiệt sau của Cadillac Vistiq 2026 chạy điện có các họa tiết độc đáo giúp phân biệt các phiên bản khác nhau vì các biến thể Luxury có họa tiết tuyến tính, trong khi các phiên bản Sport có thiết kế dạng lưới. Theo Zhou Fang - nhà thiết kế của Cadillac, kiểu dáng hai bên thân xe của Vistiq 2026 được lấy cảm hứng một phần từ mẫu CTS Sport Wagon. Bên cạnh đó là những đường nét thân xe cứng cáp, tay nắm cửa chìm và trụ sau có thiết kế góc cạnh. Mẫu crossover này được trang bị bộ mâm tiêu chuẩn có kích thước 21 inch. Người dùng cũng có thể lựa chọn tùy chọn mâm xe 22 và 23 inch. Tổng cộng Cadillac Vistiq có 8 màu ngoại thất, bao gồm trắng Polar White, bạc Argent Silver, xanh Opulent Blue và đỏ Radiant Red. Với kích thước to lớn, không ngạc nhiên khi Vistiq 2026 sở hữu không gian nội thất cực kỳ rộng rãi. Bên cạnh đó, xe còn còn được trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Trong đó, nổi bật trên mặt taplo là màn hình 33 inch, tích hợp hầu hết các chức năng điều khiển trên xe. Mẫu crossover hạng sang này có ghế trước tích hợp chức năng sưởi, thông gió và mát-xa, điều hòa năm vùng độc lập và hệ thống âm thanh AKG Studio 23 loa. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị đèn viền nội thất và cửa sổ trời toàn cảnh. Cadillac cho biết mẫu xe này sở hữu nhiều chi tiết thân thiện với môi trường. Trong số đó có vô lăng được bọc từ vật liệu được làm từ 100% nguyên liệu tái chế. Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn của xe là 430 lít, tăng lên 1.218 lít nếp gập hàng ghế thứ 3 và khi gập cả hai hàng ghế xuống, người dùng sẽ nhận được khoang để đồ lên đến 2.271 lít. Vistiq 2026 được trang bị hệ thống mô tơ điện cho công suất 615 mã lực và mô-men xoắn 880 Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Với sức mạnh này xe có thể tăng tốc từ 0-96 km/giờ trong 3,7 giây khi bật chế độ Velocity Max. Mẫu crossover này có hệ thống treo trước liên kết đa điểm và hệ thống treo sau liên kết năm điểm với bộ giảm chấn bán chủ động. Các biến thể Premium Luxury bổ sung hệ thống treo Air Ride Adaptive, có khả năng điều chỉnh 76 mm cũng như chế độ khí động học tự động hoạt động để giảm lực cản trên đường cao tốc. Xe sở hữu cụm pin có dung lượng 102 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển khoảng 483 km khi sạc đầy. Với chế độ sạc nhanh, xe có thể đi được thêm 127 km sau 10 phút nạp điện. So với các đối thủ trong phân khúc, tầm vận hành của Vistiq 2026 vẫn còn kém Lucid Gravity và Mercedes EQS SUV. Bên cạnh đó, mẫu crossover này lại được trang bị cổng sạc CCS, thay vì chuẩn NACS như GM đã tuyên bố đồng bộ từ năm 2023. Vistiq có tính năng sạc hai chiều, cho phép chủ xe cung cấp điện từ xe ra cho các thiết bị khác. Cadillac không đi sâu vào chi tiết, nhưng đã đề cập đến gói GM Energy V2H Bundle, cho phép chủ xe truyền điện từ xe đến nhà trong thời gian mất điện. Bên cạnh đó, hệ thống đánh lái bánh sau chủ động cũng là một trang bị đáng chú ý khác của Vistiq mới. Cadillac không chia sẻ số liệu đầy đủ, nhưng hệ thống này cho phép chiếc crossover có đường kính quay vòng chỉ 11,6 mét. Cadillac Vistiq sẽ được trang bị tiêu chuẩn với Super Cruise, Hỗ trợ lái trong vùng mù, Cảnh báo va chạm phía trước, Cảnh báo người đi xe đạp bên hông và hệ thống Night Vision sử dụng camera hồng ngoại để phát hiện người đi bộ hoặc động vật có thể bị "ẩn" trong bóng tối. Xe được phân phối với 3 phiên bản gồm Luxury, Sport và Premium Luxury, mức giá xe Cadillac Vistiq 2026 khởi điểm là 78.790 USD (khoảng 2 tỷ đồng) (giá đã bao gồm phí vận chuyển). Video: Giới thiệu CUV điện Cadillac Vistiq 2026 mới.

