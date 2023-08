Toyota Yaris Cross 2023 sắp bán tại Việt Nam hơn 700 triệu có gì?

Từ tháng 5/2023, các đại lý ở Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc cho Toyota Yaris Cross 2023 mới và thông báo mẫu SUV hạng B này sẽ được ra mắt trong tháng 8. Mẫu xe SUV cỡ B mang thương hiệu "thiện lành" này dự kiến sẽ được bàn giao tới khách hàng vào tháng sau đó. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, xe sẽ được phân phối tại Việt Nam theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, mức giá Toyota Yaris Cross 2023 khởi điểm dao động từ 730 - 760 triệu đồng. Ngoài ra, người này còn hé lộ thêm những trang bị, tiện ích sẽ xuất hiện trên Toyota Yaris Cross 2023. Cụ thể, Toyota Yaris Cross 2023 bản 1.5 G dành cho nước ta sẽ có các trang bị tiêu chuẩn như: mâm 17 inch, đèn pha LED, màn hình giải trí 9 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và đồng hồ kỹ thuật số 7 inch. Đối với phiên bản hybrid, nhiều khả năng xe sẽ được cung cấp một số trang bị cao cấp hơn như: hệ thống đèn chiếu sáng LED, màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch, bộ mâm kích thước 18 inch và gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense. Cả hai phiên bản đều có đèn viền nội thất, phanh đỗ điện tử hay sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, cốp mở điện hỗ trợ đá chân mở cốp rảnh tay hay camera 360 độ. Về trang bị an toàn, Toyota Yaris Cross 2023 sở hữu những tính năng hỗ trợ lái như: ABS, EBD, BA, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, cảm biến trước sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và 6 túi khí. Về trang bị an toàn, Toyota Yaris Cross 2023 sở hữu những tính năng hỗ trợ lái như: ABS, EBD, BA, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, cảm biến trước sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và 6 túi khí. Toyota Yaris Cross 2023 tại Việt Nam được nhập khẩu từ Indonesia được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm toàn cầu của Daihatsu (DNGA), tương tự như hai "người anh em" Toyota Vios thế hệ mới và Toyota Raize. Xe sở hữu kích thước được công bố ở mức 4.310 mm chiều dài, 1.770 mm chiều rộng, 1.615 mm chiều cao và trục cơ sở dài 2.620 mm. Như vậy, xe có kích thước nhỏ hơn Corolla Cross và ngang bằng với Hyundai Creta, Kia Seltos hay Honda HR-V. Cung cấp sức mạnh cho Toyota Yaris Cross 2023 là hai tùy chọn động cơ. Thứ nhất là phiên bản G động cơ xăng Dynamic Force có tên mã 2NR-VE với 4 xi-lanh, 1.5L, sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Đi kèm với khối động cơ này là hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước. Đây chính là động cơ xuất hiện trên Toyota Veloz Cross đang bán ở Việt Nam. Thứ hai là Yaris Cross bản hybrid dùng động cơ xăng 89 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121 Nm, kết hợp với mô-tơ điện công suất 79 mã lực và 141 Nm. Phiên bản này sử dụng hộp số e-CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Toyota Yaris Cross 2023 phiên bản hybrid là 30,3 km/lít (khoảng 3,3 lít/100 km). Con số tương ứng của động cơ xăng là 18,5 km/lít (5,4 lít/100 km) nếu đi với hộp số CVT và 16,5 km/lít (6,06 lít/100 km) khi kết hợp cùng hộp số sàn. Như vậy, trong thời gian tới, phân khúc SUV cỡ B của Việt Nam sẽ vô cùng sôi động khi có sự góp mặt của 2 “tân binh” Toyota Yaris Cross 2023 và Mitsubishi Xforce, cùng với đó là hàng loạt đối thủ sừng sỏ khác như Kia Seltos, Hyundai Creta… Video: Xem chi tiết Toyota Yaris Cross 2023 sắp về Việt Nam.

