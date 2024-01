Toyota Yaris Cross 2023 mới chạy 293 km rao bán lỗ 133 triệu đồng

Mới đây, một trang rao bán xe cũ đã chào bán chiếc Toyota Yaris Cross 2023 siêu lướt mới đi được vỏn vẹn 293 km. Chiếc xe bản máy xăng mang biển số TP HCM còn rất mới, nhưng do không có nhu cầu sử dụng nên chủ nhân muốn bán lại với giá 720 triệu đồng, còn thương lượng. Hiện giá xe Toyota Yaris Cross 2023 bản xăng, màu cam - đen trước thời điểm điều chỉnh giảm vào tháng 1/2024 được niêm yết chính hãng ở mức 742 triệu đồng. Để đủ điều kiện lăn bánh tại khu vực TP HCM, người dùng cần phải chi tổng số tiền khoảng 838,5 triệu đồng. Không tính ưu đãi tại thời điểm mua xe (nếu có), chủ nhân chiếc xe đã lỗ khoảng 133 triệu đồng chỉ sau chưa tới 300 km trải nghiệm. Những người có kinh nghiệm mua bán xe cho biết, dù giá niêm yết Yaris Cross mới được điều chỉnh giảm 80 triệu đồng nhưng chiếc xe "siêu lướt" trong bài viết vẫn là lựa chọn hấp dẫn và rất đáng cân nhắc đối với khách hàng đang có nhu cầu tìm mua một chiếc SUV tầm giá 700 triệu đồng. Với những hình ảnh được đăng tải cho thấy, cả diện mạo bên ngoài lẫn không gian bên trong chiếc xe SUV Toyota Yaris Cross 2023 siêu lướt này đều còn rất mới, không có dấu hiệu của sự trầy xước. Trong khi giá bán thấp hơn hẳn so với lăn bánh xe "đập hộp". Bên cạnh yếu tố thương hiệu, sức hút của Toyota Yaris Cross còn đến từ ngoại hình mạnh mẽ, năng động với những đường nét thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh, đậm chất SUV. Cùng với đó là loạt trang bị hiện đại như công nghệ chiếu sáng full- LED; la-zăng 18 inch dạng phay xước, 2 tông màu thể thao... Xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh; đèn trang trí khoang nội thất; màn hình trung tâm 10 inch, kết nối điện thoại thông minh; sạc điện thoại không dây; đề nổ dạng nút bấm; ghế lái chỉnh điện 8 hướng; lẫy chuyển số trên vô-lăng; phanh đỗ điện tử và giữ phanh tự động; điều hòa tự động, có cửa gió cho hàng ghế thứ 2... Xe cung cấp 2 tùy chọn động cơ, gồm máy xăng 1.5L, 4 xy-lanh, kết nối hộp số biến thiên vô cấp kép D-CVT, sinh công suất cực đại 105 mã lực, mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Phiên bản Hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 90 mã lực cùng mô tơ điện 79 mã lực, có chế độ lái thuần điện và sử dụng pin Li-ion hoàn toàn mới, cho mức tiêu thụ nhiên liệu cực thấp, chỉ 3,56 L/100km trong đô thị. Toyota Yaris Cross 2023 sở hữu gói an toàn cao cấp Toyota Safety Sense với những tính năng hỗ trợ tối đa cho người lái cũng là một trong những điểm giúp mẫu xe SUV cỡ B này được người dùng đánh giá cao. Tham gia cuộc chiến giành thị phần với loạt đối thủ đáng gờm như Hyundai Creta hay KIA Seltos nhưng Yaris Cross 2023 đã nhanh chóng giành được chỗ đứng nhất định cho mình trên thị trường ôtô Việt chỉ sau 2 tháng mở bán. Cụ thể, trong tháng 11/2023, đã có tới 1.092 chiếc Yaris Cross bàn giao đến khách hàng. Video: Đánh giá chi tiết Toyota Yaris Cross hybrid 2023 tại Việt Nam.

