Toyota Yaris 2023 từ 378 triệu đồng, phong cách Vios mới ở Việt Nam

Ngày 9/3/2023 vừa qua, hãng Toyota đã chính thức vén màn phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe Yaris tại thị trường Thái Lan. Tại thị trường này, Toyota Yaris 2023 mới có tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm 1.2 Sport CVT, 1.2 Smart CVT, 1.2 Premium CVT và 1.2 Premium S CVT. Đúng như dự đoán từ trước đó, Toyota Yaris 2023 tại Thái Lan sở hữu thiết kế đầu xe giống hệt Vios phiên bản nâng cấp sắp ra mắt ở Việt Nam. Cụ thể, khu vực đầu xe của Toyota Yaris 2023 được thiết kế theo phong cách "cá mập đầu búa" với lưới tản nhiệt hẹp, tách riêng với hốc gió trung tâm bằng nẹp màu đen bóng ở giữa. Phía trên lưới tản nhiệt là 2 khe gió nhỏ mới, nằm hai bên logo của hãng Toyota. Trong khi đó, cụm đèn pha của xe cũng được thiết kế mới, gợi liên tưởng đến Toyota Corolla đang bán ở thị trường Mỹ. Ngoài ra, mẫu xe hatchback cỡ B này còn có thêm cản trước và hốc gió trung tâm mới với thiết kế giống Toyota Crown Crossover 2023. Trên cản trước có thêm nẹp trang trí mạ crôm và khe gió ở hai góc. Tương tự Toyota Vios nâng cấp sắp bán ở Việt Nam, Yaris mới tại Thái Lan cũng không thay đổi thiết kế sườn xe, trừ vành la-zăng. Bộ vành này có đường kính 15 inch với thiết kế 6 chấu và phối 2 màu mới. Đằng sau, Toyota Yaris 2023 giữ nguyên thiết kế đèn hậu cũ. Tuy nhiên, xe có thêm khe gió nằm dọc ở hai góc cản sau và bộ khuếch tán gió màu đen nằm giữa 2 đèn phản quang. Tại thị trường Thái Lan, Toyota Yaris 2023 có những trang bị ngoại thất tiêu chuẩn như đèn pha projector LED, đèn hậu LED, anten vây cá trên nóc và tay nắm cửa/ốp gương chiếu hậu sơn cùng màu thân xe. Trong khi đó, bản cao cấp hơn sẽ có dải đèn LED định vị ban ngày, đèn pha tự động bật/tắt, gương chiếu hậu gập điện/tích hợp đèn báo rẽ/sơn màu đen, kính lái cách âm và cần gạt mưa tự động. Bên trong Toyota Yaris 2023 là thiết kế nội thất gần như không thay đổi so với trước. Hãng Toyota chỉ thay đổi chất liệu nội thất và bổ sung trang bị cho xe. Bản tiêu chuẩn của xe sẽ dùng ghế bọc nỉ, bảng đồng hồ analog, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch tích hợp cổng USB, 4 loa, vô lăng bọc urethane chỉnh 2 hướng với phím chỉnh âm lượng, ổ điện 12V, điều hòa không khí, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng, kính cửa sổ chỉnh 1 chạm chống kẹt bên ghế lái và đèn trong khoang hành lý. Trong khi đó, bản cao cấp hơn sẽ có thêm ghế, vô lăng, bệ tì tay trung tâm, bệ tì tay trên tapi cửa sau và tapi cửa đều bọc da. Tiếp đến là túi đựng đồ trên lưng ghế trước, ghế sau gập 60:40, điều hòa tự động đi kèm màn hình kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto Màn hình màu đa thông tin TFT 4,2 inch trong bảng đồng hồ, ghế bọc da phối 2 màu, gương chiếu hậu chống chói tự động và hệ thống âm thanh 6 loa. Tuy nhiên, dù ở bản nào thì mẫu xe này đều dùng phanh tay chỉnh cơ và không có cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau. Về an toàn, mẫu xe hatchback cỡ B này chỉ có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, khóa cửa tự động, 7 túi khí, móc ghế trẻ em, phanh đĩa trước và phanh tang trống sau tiêu chuẩn. Ở hai bản cao cấp, Toyota Yaris 2023 được bổ sung camera lùi, hệ thống mã hóa động cơ, hệ thống báo động chống trộm và gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm những tính năng như cảnh báo tiền va chạm hay phanh tự động khẩn cấp. Thêm vào đó là hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 độ và camera hành trình phía trước. Động cơ của Toyota Yaris 2023 tại Thái Lan vẫn là động cơ xăng 3NR-FKE 4 xi-lanh thẳng hàng, DOHC, dung tích 1.2L, tạo ra công suất tối đa 92 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 109 Nm tại tua máy 4.400 vòng/phút. Động cơ đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp Super CVT-i.Giá xe Toyota Yaris 2023 tại Thái Lan dao động từ 559.000 - 694.000 Baht (khoảng 378 - 469 triệu đồng). Sau Thái Lan, mẫu xe hatchback hạng B này sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường khác như Việt Nam. Video: Chi tiết Toyota Yaris 2023 vừa ra mắt.

