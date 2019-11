Toyota Wildlander 2020 - đối thủ mới của Honda CR-V lộ diện

Vào hồi giữa tháng 10 vừa qua, những hình ảnh đầu tiên của tân binh Toyota Wildlander 2020 mới đã được đăng lên mạng. Trên thực tế, Wildlander 2020 chính là phiên bản đổi tên và chỉnh sửa thiết kế của mẫu SUV cỡ C Toyota RAV4 và chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Nếu như Wildlander 2020 là sản phẩm của liên doanh GAC-Toyota thì RAV4 lại do liên doanh FAW-Toyota phân phối. Mãi đến nay, hình ảnh nội thất đầu tiên của mẫu SUV cỡ C này mới bị rò rỉ. Qua hình ảnh hiếm hoi này, có thể thấy Toyota Wildlander 2020 được trang bị màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10,1 inch, nằm độc lập trên mặt táp-lô. Bên dưới còn có một màn hình nhỏ để hiển thị thông tin của hệ thống điều hòa. Hai bên màn hình này là 2 núm xoay chỉnh điều hòa tiện dụng. Bên ngoài, mẫu xe SUV Toyota Wildlander 2020 sở hữu thiết kế đầu xe và đuôi xe khác biệt so với RAV4. Theo đó, Toyota Wildlander 2020 được trang bị cụm đèn pha hẹp hơn và dài hơn. Bên dưới cụm đèn pha là lưới tản nhiệt khá lớn, có thiết kế gợi liên tưởng đến xe Lexus. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn sương mù hình tròn khá nhỏ. Ngoài ra, hốc gió trước trên đầu xe của Toyota Wildlander 2020 còn rộng hơn, có thiết kế hình thang và được sơn màu đen. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ thấy cụm đèn hậu nằm ngang, nối liền với nhau bằng một thanh mạ crôm khá dày dặn. Nằm giữa cụm đèn hậu là đèn cảnh báo lùi và đèn báo rẽ. Trong khi đó, đèn sương mù sau nằm bên dưới cản va. Dưới nữa là 2 ống xả hình tròn, chia đều sang hai bên. Ở phiên bản hybrid, Toyota Wildlander 2020 sẽ được trang bị logo của nhà sản xuất màu xanh dương trên cả đầu lẫn đuôi xe. Trên chắn bùn trước và cửa cốp sau còn có chữ "Hybrid" như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản tiết kiệm nhiên liệu hơn của mẫu SUV cỡ C này. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA tương tự RAV4 và Camry mới, Toyota Wildlander 2020 sở hữu chiều dài 4.600 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.680 mm và chiều dài cơ sở 2.690 mm. So với RAV4, Toyota Wildlander 2020 ngắn hơn 65 mm trong khi các kích thước còn lại giống hệt. Theo kế hoạch, Toyota Wildlander 2020 sẽ chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô Quảng Châu 2019, khai mạc vào ngày 22/11 tới đây. Hiện giá xe Toyota Wildlander 2020 vẫn chưa được công bố. Xe sẽ cùng với Toyota RAV4 để cạnh tranh với những đối thủ như Honda CR-V, Nissan X-Trail hay Hyundai Tucson. Video: Chi tiết Toyota Wildlander 2020 mới.

