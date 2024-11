15 điều thú vị về lịch sử gia tộc của ông Donald Trump

1. Nguồn gốc Đức: Dòng tộc của ông Donald Trump có nguồn gốc từ làng Kallstadt, thuộc vùng Rheinland-Pfalz, Đức. Friedrich Trump, ông nội của Donald Trump, là người Đức di cư sang Mỹ vào cuối thế kỷ 19. Ảnh: Public Domain. 2. Họ ban đầu của gia đình: Ban đầu, họ của gia đình Trump là “Drumpf”. Tuy nhiên, qua các thế hệ, tên này được đơn giản hóa thành "Trump". Ảnh: urbanYVR. 3. Cuộc di cư để tìm cơ hội mới: Friedrich Trump rời Đức sang Mỹ vào năm 1885, lúc mới 16 tuổi, để tránh nghĩa vụ quân sự và tìm kiếm cơ hội làm giàu. Ảnh: The Gotham Center for New York City History. 4. Thời kỳ cơn sốt vàng: Friedrich Trump kiếm được tiền từ hoạt động kinh doanh nhà trọ và nhà hàng tại vùng Tây Bắc Mỹ trong thời kỳ cơn sốt vàng, đặc biệt là ở Seattle và khu vực Yukon, Canada. Ảnh: Pinterest. 5. Chấm dứt mối liên hệ với Đức: Sau khi kiếm được một số tiền tại Mỹ, Friedrich quay về Đức để kết hôn với Elizabeth Christ. Tuy nhiên, khi muốn định cư ở Đức, chính phủ đã yêu cầu ông rời đi vì ông từng trốn nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Forbes. 6. Vai trò của bà Elizabeth Christ Trump: Bà là vợ của Friedrich và cũng là người đặt nền móng cho sự nghiệp bất động sản của gia đình. Sau khi Friedrich qua đời sớm vào năm 1918 do dịch cúm, Elizabeth đã tự mình điều hành các khoản đầu tư bất động sản của gia đình. Ảnh: SCMP. 7. Fred Trump và sự phát triển bất động sản: Fred Trump, cha của ông Donald Trump, kế thừa và phát triển đế chế bất động sản của gia đình. Ông đã xây dựng nhiều dự án nhà ở dành cho người lao động tại New York, đặc biệt là ở Brooklyn và Queens. Ảnh: WAMU. 8. Hưởng lợi từ Thế chiến II: Trong Thế chiến II, Fred Trump tham gia xây dựng nhà ở cho quân đội Mỹ, giúp ông có những khoản lợi nhuận lớn, góp phần mở rộng đế chế bất động sản của gia đình. Ảnh: New York Council Navy League. 9. Yếu tố Scotland: Mẹ của ông Donald Trump, bà Mary Anne MacLeod, sinh ra tại Scotland. Bà di cư sang Mỹ vào năm 1930 và sau đó kết hôn với Fred Trump. Donald Trump rất tự hào về gốc gác Scotland của mình. Ảnh: Town & Country Magazine. 10. Di sản của dòng họ Trump tại New York: Gia đình Trump đã trở thành một trong những gia tộc phát triển bất động sản lớn tại New York, đóng góp vào kiến trúc đô thị của khu vực này qua nhiều dự án nhà ở. Ảnh: Curbed. 11. Fred Trump và các cáo buộc pháp lý: Ông Fred Trump từng bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra vào những năm 1970 về các cáo buộc phân biệt đối xử trong việc cho thuê nhà. Đây là vụ kiện nổi bật và gây tranh cãi liên quan đến gia đình. Ảnh: The New York Times. 12. Donald Trump tiếp quản sự nghiệp gia đình: Vào những năm 1970, ông Donald Trump gia nhập công ty của gia đình và mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực khách sạn và bất động sản cao cấp tại Manhattan, một phần của New York mà cha ông ít chú trọng. Ảnh: Pinterest. 13. Đế chế bất động sản Trump: Donald Trump đã thành công với nhiều dự án lớn như Trump Tower ở Manhattan, đồng thời mở rộng thương hiệu Trump qua các lĩnh vực khách sạn, sân golf và thương hiệu bản quyền. Ảnh: Pinterest. 14. Ảnh hưởng của bà nội Elizabeth: Donald Trump đã từng nói rằng ông học được rất nhiều từ bà nội mình, Elizabeth, người đã dạy ông tầm quan trọng của tiền bạc và cách quản lý kinh doanh. Ảnh: Fortune. 15. Di sản kết hợp: Gia tộc Trump là sự kết hợp giữa gốc gác Đức và Scotland, tạo nên một gia đình với nền tảng văn hóa đa dạng. Donald Trump thường nhấn mạnh niềm tự hào với cả hai nguồn gốc này, đặc biệt là khi ông có một sân golf tại Scotland và thường đến đây thăm quê mẹ. Ảnh: Newsweek.

1. Nguồn gốc Đức: Dòng tộc của ông Donald Trump có nguồn gốc từ làng Kallstadt, thuộc vùng Rheinland-Pfalz, Đức. Friedrich Trump, ông nội của Donald Trump, là người Đức di cư sang Mỹ vào cuối thế kỷ 19. Ảnh: Public Domain. 2. Họ ban đầu của gia đình: Ban đầu, họ của gia đình Trump là “Drumpf”. Tuy nhiên, qua các thế hệ, tên này được đơn giản hóa thành "Trump". Ảnh: urbanYVR. 3. Cuộc di cư để tìm cơ hội mới: Friedrich Trump rời Đức sang Mỹ vào năm 1885, lúc mới 16 tuổi, để tránh nghĩa vụ quân sự và tìm kiếm cơ hội làm giàu. Ảnh: The Gotham Center for New York City History. 4. Thời kỳ cơn sốt vàng: Friedrich Trump kiếm được tiền từ hoạt động kinh doanh nhà trọ và nhà hàng tại vùng Tây Bắc Mỹ trong thời kỳ cơn sốt vàng, đặc biệt là ở Seattle và khu vực Yukon, Canada. Ảnh: Pinterest. 5. Chấm dứt mối liên hệ với Đức: Sau khi kiếm được một số tiền tại Mỹ, Friedrich quay về Đức để kết hôn với Elizabeth Christ. Tuy nhiên, khi muốn định cư ở Đức, chính phủ đã yêu cầu ông rời đi vì ông từng trốn nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Forbes. 6. Vai trò của bà Elizabeth Christ Trump: Bà là vợ của Friedrich và cũng là người đặt nền móng cho sự nghiệp bất động sản của gia đình. Sau khi Friedrich qua đời sớm vào năm 1918 do dịch cúm, Elizabeth đã tự mình điều hành các khoản đầu tư bất động sản của gia đình. Ảnh: SCMP. 7. Fred Trump và sự phát triển bất động sản: Fred Trump, cha của ông Donald Trump, kế thừa và phát triển đế chế bất động sản của gia đình. Ông đã xây dựng nhiều dự án nhà ở dành cho người lao động tại New York, đặc biệt là ở Brooklyn và Queens. Ảnh: WAMU. 8. Hưởng lợi từ Thế chiến II: Trong Thế chiến II, Fred Trump tham gia xây dựng nhà ở cho quân đội Mỹ, giúp ông có những khoản lợi nhuận lớn, góp phần mở rộng đế chế bất động sản của gia đình. Ảnh: New York Council Navy League. 9. Yếu tố Scotland: Mẹ của ông Donald Trump, bà Mary Anne MacLeod, sinh ra tại Scotland. Bà di cư sang Mỹ vào năm 1930 và sau đó kết hôn với Fred Trump. Donald Trump rất tự hào về gốc gác Scotland của mình. Ảnh: Town & Country Magazine. 10. Di sản của dòng họ Trump tại New York: Gia đình Trump đã trở thành một trong những gia tộc phát triển bất động sản lớn tại New York, đóng góp vào kiến trúc đô thị của khu vực này qua nhiều dự án nhà ở. Ảnh: Curbed. 11. Fred Trump và các cáo buộc pháp lý: Ông Fred Trump từng bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra vào những năm 1970 về các cáo buộc phân biệt đối xử trong việc cho thuê nhà. Đây là vụ kiện nổi bật và gây tranh cãi liên quan đến gia đình. Ảnh: The New York Times. 12. Donald Trump tiếp quản sự nghiệp gia đình: Vào những năm 1970, ông Donald Trump gia nhập công ty của gia đình và mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực khách sạn và bất động sản cao cấp tại Manhattan, một phần của New York mà cha ông ít chú trọng. Ảnh: Pinterest. 13. Đế chế bất động sản Trump: Donald Trump đã thành công với nhiều dự án lớn như Trump Tower ở Manhattan, đồng thời mở rộng thương hiệu Trump qua các lĩnh vực khách sạn, sân golf và thương hiệu bản quyền. Ảnh: Pinterest. 14. Ảnh hưởng của bà nội Elizabeth: Donald Trump đã từng nói rằng ông học được rất nhiều từ bà nội mình, Elizabeth, người đã dạy ông tầm quan trọng của tiền bạc và cách quản lý kinh doanh. Ảnh: Fortune. 15. Di sản kết hợp: Gia tộc Trump là sự kết hợp giữa gốc gác Đức và Scotland, tạo nên một gia đình với nền tảng văn hóa đa dạng. Donald Trump thường nhấn mạnh niềm tự hào với cả hai nguồn gốc này, đặc biệt là khi ông có một sân golf tại Scotland và thường đến đây thăm quê mẹ. Ảnh: Newsweek.