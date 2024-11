Loài cây hồi sinh sau 2 triệu năm tuyệt tích, chuyên gia mừng rỡ

Loài cây thông Wollemi (Wollemia nobilis) được mệnh danh là "hóa thạch sống" đã trở thành một biểu tượng hy vọng và sự kỳ diệu của thiên nhiên. Được cho là đã tuyệt chủng khoảng 2 triệu năm trước, nhưng vào năm 1994, loài cây này đã bất ngờ xuất hiện trở lại, đem đến một câu chuyện đầy thú vị về sự tồn tại và bảo tồn.(Ảnh: The Big Plant Nursery) Năm 1994, một nhóm người đi bộ đường dài đã tình cờ phát hiện ra một nhóm cây kỳ lạ mọc ở hẻm núi trong Công viên Quốc gia Wollemi, cách Sydney, Australia khoảng 100 km về phía Tây. Sau khi thông báo cho các nhà khoa học và thực hiện các nghiên cứu, người ta đã xác định rằng đây chính là loài thông Wollemi, một loài cây cổ xưa tồn tại từ thời kỳ khủng long.(Ảnh: Kew Gardens) Thông Wollemi thuộc họ Araucariaceae, với chiều cao có thể đạt từ 25 đến 40 mét. Thân cây có vỏ màu nâu sẫm và các nhánh mọc xung quanh một thân duy nhất. Một điều đặc biệt là nhánh cây chỉ phát triển đến một kích thước nhất định, sau đó xuất hiện hoa và ngừng tăng trưởng. Sau khi hạt hình thành, nhánh sẽ tự khô và rụng xuống, trong khi trên thân cây mẹ sẽ mọc ra những nhánh mới.(Ảnh: Yamina Rare Plants) Loài thông này có tuổi thọ rất cao, một số cây hiện tại được ước tính sống từ 500-1.000 năm. Đây là lý do tại sao thông Wollemi được gọi là "hóa thạch sống" - chúng đã bảo tồn các đặc điểm của mình qua hàng triệu năm lịch sử.(Ảnh: Architectural Plants) Gần đây, các nhà khoa học từ Úc, Mỹ và Ý đã giải mã bộ gene của thông Wollemi, qua đó hiểu rõ hơn về quá trình tiến hóa và sinh sản độc đáo của loài này. Bộ gene của chúng có 12,2 tỷ cặp nhiễm sắc thể cơ bản, cao gấp bốn lần so với con người. Tuy nhiên, cây gặp khó khăn trong việc sinh sản do số lượng lớn transposon, những đoạn DNA có khả năng di chuyển qua bộ gene.(Ảnh: ResearchGate) Hiện tại, thông Wollemi được xếp hạng cực kỳ nguy cấp (CR) trong Danh sách đỏ của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN) và được chính phủ Úc bảo vệ ở chế độ đặc biệt. Chỉ có khoảng 200 cây sống tự nhiên tại một địa điểm bí mật trong Công viên Quốc gia Wollemi.(Ảnh: Australian Plants Society ) Sự quý hiếm của loài cây này cũng là một thách thức lớn trong việc bảo tồn. Các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu đe dọa sự tồn tại của chúng. Thêm vào đó, chúng dễ bị bệnh, đặc biệt là do nấm mốc Phytophthora cinnamomi. (Ảnh: The Jerusalem Botanical Garde) Sự hồi sinh của thông Wollemi sau hàng triệu năm tuyệt chủng là minh chứng cho sức mạnh và sự bền bỉ của thiên nhiên. Việc bảo tồn loài cây này không chỉ giúp giữ gìn một phần di sản tự nhiên quý giá mà còn cung cấp những hiểu biết sâu sắc về sự tiến hóa và đa dạng sinh học của hành tinh chúng ta.(Ảnh: Flickr) Các nỗ lực bảo tồn và nghiên cứu về thông Wollemi tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và các loài sinh vật quý hiếm. (Ảnh: GETTY IMAGES) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cây hiếm khi nở hoa, cứ nở là được coi như điềm báo.

