Toyota Vios Hybrid 2024 sắp ra mắt Đông Nam Á, có về Việt Nam?

Toyota Vios thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Thái Lan vào hồi tháng 8 năm ngoái dưới cái tên Yaris Ativ. Vào thời điểm đó, mẫu sedan hạng B này đã khiến nhiều người cảm thấy thất vọng vì không có phiên bản hybrid như tin đồn từ trước. Tuy nhiên trong năm nay, Toyota có thể sẽ đền đáp sự kỳ vọng của người tiêu dùng. Theo truyền thông Thái Lan, Toyota Vios Hybrid 2024 mới sẽ chính thức ra mắt thị trường này trong năm nay, dự kiến là cuối quý III và đầu quý IV. Đây cũng chính là thời điểm ra mắt Thái Lan của mẫu SUV cỡ B Toyota Yaris Cross 2024 dành cho các thị trường đang nổi. Nhiều khả năng Toyota Vios Hybrid và Yaris Cross 2024 sẽ dùng chung động cơ. Có tên mã nội bộ D54B, Toyota Vios Hybrid 2024 dự kiến sẽ dùng hệ truyền động hybrid có tên e-Smart do Daihatsu phát triển. "Trái tim" của Toyota Vios Hybrid 2024 sẽ bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, DOHC, 16 van, dung tích 1.5L, mô-tơ điện và pin. Nguyên lý hoạt động của hệ truyền động e-Smart dùng cho Toyota Vios Hybrid 2024 sẽ giống với công nghệ e-Power do Nissan phát triển. Như vậy, động cơ xăng 1.5L của Toyota Vios Hybrid 2024 sẽ chỉ đóng vai trò sạc pin cho xe. Trong khi đó, mô-tơ điện sẽ truyền động trực tiếp cho bánh xe. Với hệ truyền động này, Toyota Vios Hybrid 2024 dự kiến sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn phiên bản máy xăng đang bán tại Thái Lan. Toyota Vios 2023 ở thị trường Thái Lan hiện đang sử dụng động cơ xăng Dual VVT-iE 4 xi-lanh, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Super CVT-i sang số tuần tự và hệ dẫn động cầu trước. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 23,3 km/lít (khoảng 4,29 lít/100 km). Ngoài hệ truyền động, Toyota Vios Hybrid 2024 dự kiến sẽ không thay đổi thiết kế so với phiên bản máy xăng. Tuy nhiên, để dễ phân biệt, hãng Toyota sẽ bổ sung logo với nền màu xanh dương cho mẫu xe này. Thêm vào đó là logo Hybrid bên sườn xe và trên cửa cốp sau, tương tự các mẫu xe xăng lai điện khác của thương hiệu Toyota. Trong khi đó, bên trong Toyota Vios Hybrid 2024 sẽ có thêm bảng đồng hồ kỹ thuật số dành riêng cho xe. Bảng đồng hồ này sẽ không hiển thị vòng tua máy động cơ như phiên bản máy xăng. Thay vào đó, bảng đồng hồ sẽ hiển thị các chức năng hybrid của xe. Giá xe Toyota Vios Hybrid 2024 hiện chưa được hé lộ. Giới truyền thông Thái Lan dự đoán xe sẽ có giá cao hơn khoảng 100.000 Baht (70 triệu đồng) so với phiên bản máy xăng. Tại Việt Nam, Toyota Vios phiên bản mới cũng chuẩn bị được ra mắt. Tuy nhiên, xe ở Việt Nam chỉ là phiên bản nâng cấp nhẹ trong thiết kế thay vì thế hệ mới như tại Thái Lan, Indonesia và Lào. Video: Toyota Vios Hybrid 2024 sắp chào bán tại Đông Nam Á.

Toyota Vios thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Thái Lan vào hồi tháng 8 năm ngoái dưới cái tên Yaris Ativ. Vào thời điểm đó, mẫu sedan hạng B này đã khiến nhiều người cảm thấy thất vọng vì không có phiên bản hybrid như tin đồn từ trước. Tuy nhiên trong năm nay, Toyota có thể sẽ đền đáp sự kỳ vọng của người tiêu dùng. Theo truyền thông Thái Lan, Toyota Vios Hybrid 2024 mới sẽ chính thức ra mắt thị trường này trong năm nay, dự kiến là cuối quý III và đầu quý IV. Đây cũng chính là thời điểm ra mắt Thái Lan của mẫu SUV cỡ B Toyota Yaris Cross 2024 dành cho các thị trường đang nổi. Nhiều khả năng Toyota Vios Hybrid và Yaris Cross 2024 sẽ dùng chung động cơ. Có tên mã nội bộ D54B, Toyota Vios Hybrid 2024 dự kiến sẽ dùng hệ truyền động hybrid có tên e-Smart do Daihatsu phát triển. "Trái tim" của Toyota Vios Hybrid 2024 sẽ bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, DOHC, 16 van, dung tích 1.5L, mô-tơ điện và pin. Nguyên lý hoạt động của hệ truyền động e-Smart dùng cho Toyota Vios Hybrid 2024 sẽ giống với công nghệ e-Power do Nissan phát triển. Như vậy, động cơ xăng 1.5L của Toyota Vios Hybrid 2024 sẽ chỉ đóng vai trò sạc pin cho xe. Trong khi đó, mô-tơ điện sẽ truyền động trực tiếp cho bánh xe. Với hệ truyền động này, Toyota Vios Hybrid 2024 dự kiến sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn phiên bản máy xăng đang bán tại Thái Lan. Toyota Vios 2023 ở thị trường Thái Lan hiện đang sử dụng động cơ xăng Dual VVT-iE 4 xi-lanh, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Super CVT-i sang số tuần tự và hệ dẫn động cầu trước. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 23,3 km/lít (khoảng 4,29 lít/100 km). Ngoài hệ truyền động, Toyota Vios Hybrid 2024 dự kiến sẽ không thay đổi thiết kế so với phiên bản máy xăng. Tuy nhiên, để dễ phân biệt, hãng Toyota sẽ bổ sung logo với nền màu xanh dương cho mẫu xe này. Thêm vào đó là logo Hybrid bên sườn xe và trên cửa cốp sau, tương tự các mẫu xe xăng lai điện khác của thương hiệu Toyota. Trong khi đó, bên trong Toyota Vios Hybrid 2024 sẽ có thêm bảng đồng hồ kỹ thuật số dành riêng cho xe. Bảng đồng hồ này sẽ không hiển thị vòng tua máy động cơ như phiên bản máy xăng. Thay vào đó, bảng đồng hồ sẽ hiển thị các chức năng hybrid của xe. Giá xe Toyota Vios Hybrid 2024 hiện chưa được hé lộ. Giới truyền thông Thái Lan dự đoán xe sẽ có giá cao hơn khoảng 100.000 Baht (70 triệu đồng) so với phiên bản máy xăng. Tại Việt Nam, Toyota Vios phiên bản mới cũng chuẩn bị được ra mắt. Tuy nhiên, xe ở Việt Nam chỉ là phiên bản nâng cấp nhẹ trong thiết kế thay vì thế hệ mới như tại Thái Lan, Indonesia và Lào. Video: Toyota Vios Hybrid 2024 sắp chào bán tại Đông Nam Á.