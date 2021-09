Toyota Vios 2022 chính thức trình làng, khởi điểm 367 triệu đồng

Mẫu xe Toyota Vios 2022 mới (hay còn gọi là Toyota Yaris Ativ) đã có màn nâng cấp nhẹ nhàng với một số tinh chỉnh về ngoại thất và bổ sung loạt trang bị mới nhất. Được biết tại thị trường Thái Lan, mẫu xe sedan hạng B này có 3 phiên bản là Entry, Sport và Sport Premium. Ở phần đầu, mẫu xe sedan Toyota Vios 2022 sẽ có thêm 2 hốc gió giả ở hai bên cản trước và cũng là nơi chứa phần đèn sương mù. Lưới tản nhiệt của mẫu sedan phân khúc B tiếp tục sử dụng kiểu các nan thanh ngang. Đáng chú ý, đèn pha sẽ là dạng halogen trên phiên bản Entry nhưng là dạng LED, đèn định vị LED và đèn chờ "Follow me home" tiêu chuẩn đối với phiên bản Sport và Sport Premium. Các phiên bản Sport và Sport Premium của Toyota Vios bản cập nhật cũng nhận được bộ ốp khí động học cho hai bên hông và cản sau, kính cách âm và vật liệu chống ồn cho nắp ca-pô. Đây là điều mà phiên bản Entry không có. Phiên bản Entry sẽ có gương bên ngoài cùng màu thân xe, trong khi phiên bản Sport và Sport Premium có gương đen bóng tích hợp đèn xin nhan. Toyota Vios bản cập nhật đa dạng về chất liệu bọc ghế. Cụ thể, phiên bản Entry có ghế bọc vải trong khi phiên bản Sport được bọc vải và da tổng hợp với đường chỉ khâu màu xám. Cao cấp hơn, phiên bản Sport Premium trang bị ghế da tổng hợp. Hộc tỳ tay phía trước của phiên bản tiêu chuẩn được bọc vải nhưng là bọc da tổng hợp trong phiên bản Sport. Chất liệu này cũng áp dụng cho hộc tỳ tay phía sau trên phiên bản Sport Premium. Ngoài ra, cần số của các phiên bản Sport và Sport Premium cũng được bọc da nhưng chỉ là chất liệu urethane đối với phiên bản Entry. Phiên bản Entry đi kèm cụm đồng hồ analog nhưng các phiên bản Sport và Sport Premium sử dụng thiết lập Optitron. Được biết, phiên bản Sport có màn hình hiển thị đa chức năng trong khi phiên bản Sport Premium sở hữu màn hình TFT 4,3 inch. Đáng chú ý, cả 3 phiên bản đều đi kèm chìa khóa từ xa nhưng riêng bản Sport Premium bổ sung thêm tính năng Smart Entry và khởi động bằng nút bấm. Tại Thái Lan, Toyota Vios bản cập nhật có màn hình cảm ứng 7 inch với Smart Device Link, Android Auto và Apple CarPlay với nhận dạng giọng nói trên các phiên bản Sport và Sport Premium. Về dàn âm thanh, Vios Entry, Sport và Sport Premium lần lượt có 2, 4 và 6 loa. Ngoài ra, hệ thống đèn pha tự động trên tất cả các phiên bản, điều hòa tự động trên phiên bản Sport và Sport Premium, trong khi phiên bản Sport Premium có cổng USB cho hàng ghế thứ hai. Các trang bị an toàn chủ động trên Toyota Vios bản cập nhật bao gồm kiểm soát ổn định xe (VSC), kiểm soát độ bám đường, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Riêng phiên bản Sport Premium bổ sung hệ thống cảnh báo trước va chạm (PCS), phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo chệch làn đường. Ngoài ra, tất cả các phiên bản của Toyota Vios bản cập nhật đều có túi khí phía trước, bên hông, túi khí rèm và túi khí đầu gối của người lái. Hơn nữa, ghế trước của xe được thiết kế để giảm chấn thương cổ và tất cả 5 ghế đều trang bị dây an toàn 3 điểm. Tại Thái Lan, mẫu xe mới này trang bị động cơ I-4 1.2L Dual-VVT-iE sản sinh công suất 92 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 109 Nm tại vòng tua 4.400 vòng/phút. Được biết, động cơ này sẽ kết hợp với hộp số vô cấp Super CVT-i. Mẫu sedan phân khúc B sử dụng hệ thống treo MacPherson ở phía trước và hệ thống treo chùm xoắn ở phía sau. Bên cạnh đó, xe đi kèm phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Đáng chú ý, cả 3 phiên bản đều trang bị bộ lốp 185/60 R15. Về giá xe Toyota Vios 2022 bản cập nhật tại Thái Lan, phiên bản Entry, Sport và Sport Premium lần lượt có giá từ 539.000 baht (367 triệu đồng), 599.000 baht (408 triệu đồng) và 674.000 baht (459 triệu đồng). Video: Toyota Vios 2022 (hay Toyota Yaris Ativ) ra mắt tại Thái Lan.

