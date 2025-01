Dấu hiệu cảnh báo cơ thể thừa chất xơ

Chất xơ thường có trong hoa quả, rau, bột mì, các loại hạt, các loại đậu, yến mạch... Nó cần thiết cho hoạt động của cơ thể với nhiều lợi ích như thúc đẩy sức khỏe đường ruột, đường tiêu hóa, ổn định lượng đường trong máu. Tuy nhiên, ăn quá nhiều chất xơ có thể gây ra những rắc rối cho cơ quan này Táo bón: Mặc dù chất xơ thường được khuyến nghị để giảm táo bón, việc tiêu thụ quá mức có thể gây tác dụng ngược. Theo Tạp chí Tiêu hóa Lâm sàng Châu Âu, khi cơ thể thiếu nước hoặc không thể xử lý lượng chất xơ lớn, các sợi chất xơ không hòa tan có thể tích tụ trong ruột, gây tắc nghẽn và làm trầm trọng thêm tình trạng táo bón. Ảnh minh họa Chất xơ là một loại carbs khó tiêu. Chất xơ đi qua cơ thể mà không được xử lý, vì vậy ăn quá nhiều sẽ khiến bạn cảm thấy quá no hoặc bị đầy hơi. Cũng có thể bị đầy hơi nếu bổ sung chất xơ quá nhanh hoặc quá nhiều hàng ngày. Ảnh minh họa Việc nạp chất xơ quá nhanh, quá nhiều khiến dạ dày co thắt nhiều dẫn đến đau bụng dữ dội. Thông thường, cơn đau bụng hoặc đầy hơi sẽ biến mất khi cơ thể đã tiêu hóa các loại thực phẩm có chứa chất xơ. Nếu xác định được nguyên nhân đau dạ dày là do thừa chất xơ thì khoảng 1 - 2 tuần sau bạn nên hạn chế lượng chất xơ nạp vào cơ thể. Ảnh minh họa Hấp thụ kém các chất dinh dưỡng quan trọng: Chất xơ dư thừa, đặc biệt là từ các nguồn thực phẩm chứa nhiều phytate như ngũ cốc nguyên hạt, có thể cản trở việc hấp thụ khoáng chất như sắt, kẽm và canxi. Tình trạng này có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, gây mệt mỏi, suy giảm hệ miễn dịch và các vấn đề sức khỏe khác nếu không được khắc phục kịp thời. Ảnh minh họa Nếu bạn ăn quá nhiều chất xơ và đang gặp phải các triệu chứng như trên, hãy thử những cách sau để giúp làm giảm triệu chứng: Tuân thủ liều lượng hợp lý: WHO khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ khoảng 25-30 gram chất xơ mỗi ngày. Ảnh minh họa Tuân thủ liều lượng hợp lý: WHO khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ khoảng 25-30 gram chất xơ mỗi ngày. Tham gia các hoạt động thể chất nhẹ nhàng. Ghi nhật ký lượng thức ăn để giúp bạn biết lượng chất xơ nạp vào hàng ngày của mình. Ảnh minh họa Nếu bạn muốn bổ sung chất xơ cho cơ thể khỏe mạnh, hãy thực hiện những điều sau: Ăn đậu, ăn bữa nhẹ nhiều chất xơ, bổ sung nhiều rau củ quả, sử dụng ngũ cốc nguyên hạt, bổ sung chất xơ vào bữa sáng. Ảnh minh họa

