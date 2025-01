Tank 300 từ 1,5 tỷ "có cửa" đấu Hyundai SantaFe tại Việt Nam?

Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, Tank 300 về Việt Nam sẽ có hai phiên bản với mức giá lần lượt là 1,5 tỷ đồng và 1,8 tỷ đồng. So với các đối thủ như Kia Sorento hay Hyundai SantaFe, mức giá của Tank 300 cao hơn đáng kể khiến mẫu xe trở thành lựa chọn cao cấp trong phân khúc SUV tầm trung. Về ngoại hình, mẫu xe SUV Tank 300 của GWM sở hữu kích thước tổng thể dài 4.760 mm, rộng 1.930 mm và trục cơ sở 2.750 mm, khá tương đồng với Hyundai SantaFe hay Kia Sorento. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của mẫu xe này nằm ở kiểu dáng vuông vức và phong cách cổ điển, đặc biệt với bánh dự phòng gắn sau. Thiết kế này gợi nhớ đến các dòng xe đi địa hình như Suzuki Jimny hay Toyota Land Cruiser Prado. Trái ngược với vẻ ngoài cổ điển, nội thất của Tank 300 mang phong cách hiện đại và cao cấp. Nếu giống các phiên bản tại Trung Quốc, Thái Lan hay Úc, mẫu xe sẽ được trang bị: màn hình 12,3 inch hiển thị thông tin giải trí và cụm đồng hồ kỹ thuật số. Ngoài ra, xe còn có cửa gió dạng tuabin. Nhiều chi tiết trên xe thiết kế tương tự xe sang Mercedes-Benz. Xe cũng có hệ thống âm thanh 8 loa Infinity. Cần số điện tử, phanh đỗ điện tử, cùng các tiện nghi cao cấp khác. Mẫu xe này cũng tích hợp kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đi kèm gói công nghệ an toàn ADAS, gồm các tính năng như cảnh báo tiền va chạm và hỗ trợ giữ làn đường. Fanpage của GWM Quảng Ninh xác nhận rằng Tank 300 sẽ được trang bị động cơ xăng 2.0L tăng áp, sản sinh công suất 227 mã lực và mô-men xoắn 387 Nm kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Với sức mạnh này, Tank 300 được đánh giá sẽ đáp ứng tốt các nhu cầu di chuyển trong đô thị và trên các cung đường địa hình khó. Tank 300 còn gây ấn tượng với khoảng sáng gầm 225 mm cho khả năng lội nước lên đến 700 mm, một thông số vượt trội so với nhiều đối thủ cùng phân khúc. Với mức giá từ 1,5 tỷ đồng, Tank 300 định vị mình như một mẫu SUV cao cấp trong phân khúc tầm trung, nhắm đến nhóm khách hàng tìm kiếm sự khác biệt và khả năng off-road mạnh mẽ. Dù mức giá cao hơn các đối thủ cùng phân khúc, thiết kế độc đáo, hiệu suất ấn tượng và danh sách trang bị hiện đại có thể là những yếu tố giúp Tank 300 thu hút sự quan tâm từ thị trường Việt Nam khi ra mắt vào đầu năm 2025. Video: 5 điều cần biết về Tank 300 sắp về Việt Nam.

