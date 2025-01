Đọ sắc đôi bạn thân Quỳnh Lương - Thiên An

Mới đây, Quỳnh Lương tiết lộ, Thiên An (bên trái) thực sự gặp khó khăn khi làm mẹ mẹ đơn thân. "An nghèo thật nhá. Hồi ở chung An nợ mình mấy tháng tiền ăn và nhà rồi Tết mới thanh toán một lần. Chưa bao giờ thấy mua cái gì ăn", Quỳnh Lương cho biết. Ảnh: FB Thiên An, Quỳnh Lương. Thiên An sinh năm 1998, kém Quỳnh Lương 3 tuổi. Cả hai đều từng một lần sinh nở. Ảnh: FB Thiên An, Quỳnh Lương. Thiên An và Quỳnh Lương trẻ trung, gợi cảm không kém cạnh nhau. Ảnh: FB Thiên An, Quỳnh Lương. Quỳnh Lương và Thiên An đọ sắc khi dự thảm đỏ một buổi ra mắt phim. Ảnh: FB Thiên An. Thiên An làm người mẫu, diễn viên. Cô từng đóng loạt MV của ca sĩ Jack như Sóng gió, Em gì ơi, Bạc phận. Thiên An góp mặt trong một số phim điện ảnh trong ít năm gần đây như Mưu kế thượng lưu, Linh miêu. Ảnh: FB Thiên An. Thiên An có một cô con gái chung với Jack. Để nuôi con, cô nỗ lực làm việc. "Tôi phải làm việc với tần suất dày đặc hơn, có những ngày làm việc từ 16-20 tiếng để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi con nhỏ", Thiên An chia sẻ trên Vietnamnet. Ảnh: FB Thiên An. Gần đây, Thiên An bất ngờ tiết lộ, cô từng bỏ thai hai lần với bạn trai cũ. Đến nay, hot girl chưa chỉ đích danh tình cũ. Ảnh: FB Thiên An. Giống Thiên An, Quỳnh Lương cũng đóng phim, làm người mẫu và làm mẹ đơn thân. Ảnh: FB Quỳnh Lương.Bạn thân của Thiên An kết hôn năm 18 tuổi. Sau sinh, Quỳnh Lương bị trầm cảm. Ngoài ra, mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng không hòa hợp. Sau ba năm chịu đựng, Quỳnh Lương ly hôn. Ảnh: FB Quỳnh Lương. Quỳnh Lương hẹn hò thiếu gia Tiến Phát sau khi cả hai tham gia chương trình Người ấy là ai lên sóng tháng 6/2023. Ảnh: FB Quỳnh Lương. Năm 2024, chia sẻ trên Dân Việt, Quỳnh Lương bày tỏ mong muốn được giữ sự riêng tư về chuyện tình cảm. Ảnh: FB Quỳnh Lương. Xem trailer phim "Mưu kế thượng lưu". Nguồn NSX

Mới đây, Quỳnh Lương tiết lộ, Thiên An (bên trái) thực sự gặp khó khăn khi làm mẹ mẹ đơn thân. "An nghèo thật nhá. Hồi ở chung An nợ mình mấy tháng tiền ăn và nhà rồi Tết mới thanh toán một lần. Chưa bao giờ thấy mua cái gì ăn", Quỳnh Lương cho biết. Ảnh: FB Thiên An, Quỳnh Lương. Thiên An sinh năm 1998, kém Quỳnh Lương 3 tuổi. Cả hai đều từng một lần sinh nở. Ảnh: FB Thiên An, Quỳnh Lương. Thiên An và Quỳnh Lương trẻ trung, gợi cảm không kém cạnh nhau. Ảnh: FB Thiên An, Quỳnh Lương. Quỳnh Lương và Thiên An đọ sắc khi dự thảm đỏ một buổi ra mắt phim. Ảnh: FB Thiên An. Thiên An làm người mẫu, diễn viên. Cô từng đóng loạt MV của ca sĩ Jack như Sóng gió, Em gì ơi, Bạc phận. Thiên An góp mặt trong một số phim điện ảnh trong ít năm gần đây như Mưu kế thượng lưu, Linh miêu. Ảnh: FB Thiên An. Thiên An có một cô con gái chung với Jack. Để nuôi con, cô nỗ lực làm việc. "Tôi phải làm việc với tần suất dày đặc hơn, có những ngày làm việc từ 16-20 tiếng để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi con nhỏ", Thiên An chia sẻ trên Vietnamnet. Ảnh: FB Thiên An. Gần đây, Thiên An bất ngờ tiết lộ, cô từng bỏ thai hai lần với bạn trai cũ. Đến nay, hot girl chưa chỉ đích danh tình cũ. Ảnh: FB Thiên An. Giống Thiên An, Quỳnh Lương cũng đóng phim, làm người mẫu và làm mẹ đơn thân. Ảnh: FB Quỳnh Lương. Bạn thân của Thiên An kết hôn năm 18 tuổi. Sau sinh, Quỳnh Lương bị trầm cảm. Ngoài ra, mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng không hòa hợp. Sau ba năm chịu đựng, Quỳnh Lương ly hôn. Ảnh: FB Quỳnh Lương. Quỳnh Lương hẹn hò thiếu gia Tiến Phát sau khi cả hai tham gia chương trình Người ấy là ai lên sóng tháng 6/2023. Ảnh: FB Quỳnh Lương. Năm 2024, chia sẻ trên Dân Việt, Quỳnh Lương bày tỏ mong muốn được giữ sự riêng tư về chuyện tình cảm. Ảnh: FB Quỳnh Lương. Xem trailer phim "Mưu kế thượng lưu". Nguồn NSX