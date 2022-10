Toyota Veloz 2022 tại Malaysia, rẻ và "chất" hơn xe bán ở Việt Nam

Vào ngày 18/10/2022 vừa qua, hãng Toyota đã chính thức giới thiệu mẫu MPV 7 chỗ Veloz ở thị trường Malaysia. Ở thị trường này, Toyota Veloz 2022 mới được dùng thể thay thế vị trí của Avanza đồng thời định vị cao hơn Perodua Alza. Giá xe Toyota Veloz 2022 ở thị trường Malaysia khởi điểm từ 95.000 RM (khoảng 498 triệu đồng). Xe được lắp ráp tại nhà máy ở Sungai Choh, Rawang, Malaysia. Tại thị trường Malaysia, Toyota Veloz 2022 dùng cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture (DNGA), tương tự 3 người anh em song sinh là Toyota Avanza, Daihatsu Xenia và Perodua Alza. Với cơ sở gầm bệ này, xe chuyển sang hệ dẫn động cầu trước thay vì cầu sau như thế hệ cũ. So với Perodua Alza, mẫu xe MPV Toyota Veloz 2022 thế hệ mới tại thị trường Malaysia dài hơn 50 mm và rộng hơn 20 mm. Cụ thể, xe có chiều dài 4.475 mm và chiều rộng 1.750 mm. Đúng như những hình ảnh do hãng Toyota hé lộ trước đó, Veloz thế hệ mới ở thị trường Malaysia có thiết kế thay đổi nhẹ so với Veloz Cross đang bán ở Việt Nam. Theo đó, xe được trang bị đèn sương mù nằm ngang trên cản trước thay vì hình tròn như Toyota Veloz Cross 2022 ở Việt Nam. Ngoài ra, Toyota Veloz 2022 ở thị trường Malaysia còn có sơn ngoại thất phối 2 màu thời trang hơn Veloz Cross ở Việt Nam. Ở thị trường này, xe có tổng cộng 5 màu sơn ngoại thất là bạc, xanh dương, đỏ, trắng và đen. Riêng màu bạc và xanh dương sẽ kết hợp với nóc màu đen. Đây là 2 màu sơn tùy chọn dành riêng cho xe tại Malaysia. Trừ những thay đổi trên, Toyota Veloz 2022 ở Malaysia có ngoại thất không khác gì Veloz Cross dành cho thị trường Việt Nam. Xe có đèn pha LED tự động điều chỉnh cao, thấp và đi kèm tính năng chờ dẫn đường. Phía sau là cụm đèn hậu không gian 3 chiều nằm vắt ngang đuôi xe và đèn phản quang với thiết kế giống dải đèn LED định vị ban ngày. Ngoài ra, Toyota Veloz 2022 ở thị trường Malaysia còn có gương ngoại gập chỉnh điện, tích hợp đèn chiếu sáng xuống mặt đất, baga nóc thấp, có thể chịu được trọng lượng 75 kg... .. bộ vành hợp kim 17 inch, đi với lốp 205/50 và chiều cao gầm 205 mm. Bên trong Toyota Veloz 2022 ở thị trường Malaysia là không gian nội thất 7 chỗ ngồi và phối 2 màu đen - ghi. Ghế của xe được bọc da semi...trong khi đèn viền được đặt ở tapi cửa và cụm điều khiển trung tâm. Bên cạnh đó là vô lăng gật gù...Bảng đồng hồ kỹ thuật số. Hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Android Auto có dây, Apple CarPlay không dây. Sạc điện thoại thông minh không dây chuẩn Qi 2.4 Các trang bị đáng chú ý khác là 3 cổng USB, 2 ổ điện 12V... và hệ thống điều hòa tự động đi kèm cửa gió trên trần xe dành cho 2 hàng ghế sau. Điểm nhấn của Toyota Veloz 2022 ở thị trường Malaysia nằm ở các tính năng an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Cụ thể, xe có hệ thống cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, ngăn lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, camera 360 độ, phanh tay tự động, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, đèn pha thích ứng, 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc cũng có trên mẫu MPV này. Cuối cùng là camera hành trình tiêu chuẩn ở phía trước. Trong khi đó, camera hành trình phía sau là trang bị tùy chọn. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Veloz 2022 ở thị trường Malaysia động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, kết hợp cùng hộp số biến thiên vô cấp D-CVT với 7 cấp số ảo và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Xe có 3 chế độ lái là Power, Normal và Eco. Có thể thấy, so với Toyota Veloz Cross ở Việt Nam, Veloz thế hệ mới dành cho Malaysia có nhiều trang bị khác biệt trong khi giá bán lại rẻ hơn nhiều. Tại Việt Nam, mẫu MPV Toyota Veloz này hiện có giá dao động từ 663 - 708 triệu đồng. Trong thời gian tới, Toyota Veloz Cross sẽ được chuyển sang lắp ráp trong nước nên giá có thể sẽ giảm xuống đôi chút. Video: Lựa chọn Toyota Veloz hay Mitsubishi Xpander 2022.

