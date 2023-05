Toyota Tacoma TRD Pro 2024 có gì để "đấu" với Ford Ranger Raptor?

Toyota đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe bán tải hạng trung Tacoma ở thị trường Mỹ. Ở thế hệ mới, Toyota Tacoma đã chào đón sự quay trở lại của phiên bản TRD Pro thể thao. Toyota Tacoma TRD Pro 2024 mới là 1 trong 8 phiên bản của dòng xe bán tải này, bên cạnh SR, SR5, TRD PreRunner, TRD Sport, TRD Off Road, Limited và Trailhunter. So với phiên bản cũ, bán tải Toyota Tacoma TRD Pro 2024 đã trở nên hầm hố và mạnh mẽ hơn. Theo miêu tả của hãng xe Nhật Bản, phiên bản này là cỗ máy tốc độ cao trên sa mạc. Nằm bên trong Tacoma TRD Pro mới cũng là cơ sở gầm bệ TNGA-F dành cho xe bán tải toàn cầu của thương hiệu Toyota. Đây là cơ sở gầm bệ dùng cho cả xe bán tải cỡ lớn Toyota Tundra và mẫu SUV Sequoia hiện đang bán ở thị trường Mỹ. Tương tự bản Trailhunter mới, Toyota Tacoma TRD Pro 2024 cũng có một số đặc điểm nhận dạng như lưới tản nhiệt hình lục giác tích hợp dòng chữ "Toyota" thay vì logo quen thuộc của hãng và dải đèn LED bổ sung. Tiếp đến là ốp cua lốp mở rộng và cản sau bằng thép với móc cứu hộ màu đỏ. Bên cạnh đó, Toyota Tacoma TRD Pro 2024 còn có những chi tiết không xuất hiện trên các phiên bản còn lại như khe hút gió trên nắp ca-pô, tấm ốp gầm trước bằng nhôm, đèn sương mù RIGID LED màu trắng, nóc 2 màu... Vành hợp kim 18 inch sơn đen, bộ lốp địa hình Goodyear Territory R/T 33 inch Cũng giống như phiên bản Trailhunter, Toyota Tacoma TRD Pro 2024 có gầm trước cao hơn 51 mm và gầm sau cao hơn 38 mm so với bản thường. Chiều cao gầm tối đa của phiên bản này là 279 mm. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống ngắt thanh cân bằng phía trước. Bên trong Toyota Tacoma TRD Pro 2024 là không gian nội thất đương nhiên cũng được thiết kế theo phong cách thể thao. Nội thất của phiên bản này có thể kết hợp những tông màu tương phản như đen - đỏ bắt mắt... Là bản cao cấp nên Toyota Tacoma TRD Pro 2024 có đủ "đồ chơi" như bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch sau vô lăng, màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch đặt nổi trên mặt táp-lô, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, ghế trước sưởi ấm/thông hơi và chất liệu bọc ghế theo phong cách rằn ri. Trên táp-lô của phiên bản này còn có những công tắc bổ sung để dùng cho những thiết bị off-road như đèn hay tời kéo. Hệ thống âm thanh JBL 10 loa cũng xuất hiện bên trong phiên bản này. Trong đó, loa nằm trên mặt táp-lô có thể tháo ra, sử dụng trong 6 tiếng đồng hồ ở chế độ Bluetooth và hoạt động dưới nước ở độ sâu 914 mm. Ghế của Toyota Tacoma TRD Pro 2024 trên thực tế không phải loại thông thường. Thay vào đó, phiên bản này dùng ghế IsoDynamic Performance, hứa hẹn mang đến "trải nghiệm êm ái, đầy tự tin" cho người ngồi. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Tacoma TRD Pro 2024 là hệ truyền động hybrid có tên i-Force Max mới, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L, mô-tơ điện mạnh 48 mã lực tích hợp vào hộp số tự động 8 cấp và cụm pin NiMH 1,87 kWh. Nhờ đó, xe sở hữu tổng công suất 326 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 630 mã lực. Sức mạnh động cơ sẽ được truyền tới cả 4 bánh xe. Ngoài ra, Toyota Tacoma TRD Pro 2024 còn có khóa vi sai cầu sau điều khiển điện tử, hộp số phụ 2 cấp điều khiển điện tử với chế độ cầu chậm/cầu nhanh, hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động (A-TRAC) và bộ vi sai chống trượt tự động. Điểm nhấn tiếp theo của Toyota Tacoma TRD Pro 2024 là góc tiếp cận 33,8 độ, góc thoát 25,7 độ và góc vượt đỉnh dốc 23,5 độ. Cộng với đó là công nghệ Multi-Terrain Monitor, cho phép người lái có thể quan sát những chướng ngại vật tiềm ẩn trên đường đi qua màn hình trung tâm. Công nghệ Multi-Terrain Select giờ đây có thể hoạt động ở cả chế độ cầu chậm 4WD-Low và cầu nhanh 4WD-High đồng thời giúp kiểm soát vận tốc quay của bánh xe dựa theo các loai địa hình như bùn, đất hoặc cát. Tính năng Crawl Control đóng vai trò như hệ thống kiểm soát hành trình tốc độ thấp cho phép người lái tập trung vào việc đánh lái trong khi hệ thống duy trì 1 trong 5 chế độ tùy chọn. Cuối cùng là những trang bị an toàn của xe như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ xuống dốc. Gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense 3.0 cũng được trang bị tiêu chuẩn cho xe, mang đến những tính năng gồm hệ thống cảnh báo tiền va chạm có thể phát hiện người đi bộ, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ đánh lái, hệ thống kiểm soát hành trình ở mọi dải tốc độ, hỗ trợ bám làn đường, nhận biết biển báo giao thông, đèn pha tự động cũng như hỗ trợ lái chủ động. Hiện giá xe Toyota Tacoma 2024 nói chung và bản TRD Pro nói riêng vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, Toyota Tacoma TRD Pro 2024 sẽ là đối thủ cạnh tranh của Ford Ranger Raptor. Video: Giới thiệu bán tải Toyota Tacoma TRD Pro 2024 mới.

