Toyota Sienna 2021 mới từ 819 triệu đồng, đấu Kia Sedona

Mới đây, Toyota đã chính công bố giá bán của mẫu MPV Sienna 2021 tại thị trường Mỹ. Theo đó, mẫu xe này sẽ được bán ra với 5 phiên bản, bao gồm LE, XLE, XSE, Limited và Platinum. Mức giá xe Toyota Sienna 2021 dao động từ 35.600 - 49.900 USD (khoảng 819 - 1,18 tỷ đồng). Xe sẽ bắt đầu "lên kệ" từ tháng 11/2020 này. Về ngoại hình, Toyota Sienna 2021 mới sở hữu diện đầy mạo táo bạo với thiết kế bứt phá theo ý tưởng từ những con tàu cao tốc Shinkansen của Nhật. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn được phát triển dựa trên nền tảng TNGA-K mới của hãng Toyota toàn cầu. Ở phần đầu xe, Sienna 2021 nổi bật với bộ lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn, cặp đèn chiếu sáng chính mỏng và hiện đại được kết nối với nhau thông qua bộ mặt ca-lăng nhỏ với đường viền crome bao quanh. Ở phía sau, cụm đèn hậu của Sienna 2021 được thiết kế khá lạ mắt với dập khối kiểu 3D xung quanh tạo nên cái nhìn mạnh mẽ và đầy cuốn hút. Chưa hết, mẫu MPV Nhật Bản còn sở hữu cho mình phần kính hậu với kích thước rất rộng giúp bao trùm khả năng quan sát của người lái. Đối với không gian cabin, Toyota Sienna thế hệ mới mang phong cách hiện đại và cao cấp hơn nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Xe được thiết kế bảng điều khiển dạng 2 tầng với bố trí một màn hình cảm ứng trung tâm nổi 9 inch, màn hình màu hiển thị đa thông tin 7 inch trong buồng lái và bảng điều khiển Bridge Console sáng tạo. Toyota Sienna 2021 có cấu hình tối đa 8 chỗ ngồi, trong đó hàng ghế 2 kiểu Super Long Slide ghế thuyền trưởng có thể trượt 635mm, đem lại khoảng để chân rộng rãi nhất phân khúc, sự linh hoạt này giúp tối đa hóa sự thoải mái cho hành khách. Bên cạnh đó, xe còn có các cửa trượt, điều hòa tự động 4 vùng, máy hút bụi, tủ lạnh, vô lăng ống lồng chỉnh điện có sưởi, gương chiếu hậu kỹ thuật số, màn hình kính chắn gió 10 inch, 7 cổng USB, kết nối WiFi, hệ thống âm thanh JBL Premium 12 loa và hệ thống giải trí phía sau 1080p HD, tương thích Android Auto, Apple CarPlay và Amazon Alexa, hệ thống định vị... So với phiên bản trước, giá bán của Toyota Sienna 2021 cao hơn 2.800 USD (~65 triệu VNĐ) Về mặt an toàn, trên tất cả các phiên bản, Toyota Sienna đều được trang bị Toyota Safety Sense thế hệ thứ 2, bao gồm cảnh báo va chạm Pre-Collision với phát hiện người đi bộ / đèn đường dành cho người đi bộ, kiểm soát hành trình bằng ra-đa ở mọi tóc độ, cảnh báo chệch làn đường với hỗ trợ đánh lái, hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha chiếu cao tự động và tính năng đọc biển báo đường bộ. Về truyền động, Toyota Sienna 2021 sử dụng động cơ 2.5L xăng kết hợp 2 mô-tơ điện, sinh ra công suất tổng 243 mã lực. Đi kèm với đó còn là trang bị hộp số tự động CVT và hệ dẫn động tuỳ chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Video: Chi tiết Toyota Sienna 2021, trẻ trung bất ngờ.

