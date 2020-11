Chi tiết Toyota Sienna 2021 có giá từ 825 triệu đồng tại Mỹ

Sau khoảng nửa năm ra mắt toàn cầu, Toyota Sienna 2021 mới đã được niêm yết giá tại thị trường Mỹ. Toyota Sienna 2021 có 5 phiên bản gồm LE, XLE, XSE, Limited và Platinum với mức giá từ 35.600 USD (khoảng 825 triệu đồng) đến 49.900 USD (hơn 1,15 tỷ đồng) cho hệ dẫn động cầu trước. Nếu lựa chọn bản dẫn động 4 bánh, mức giá xe Toyota Sienna 2021 sẽ từ 37.600 USD đến 51.600 USD (khoảng 871 đến 1,19 tỷ đồng) . So với đời trước, Sienna 2021 đắt hơn 2.800 USD. Mẫu MPV này sẽ có mặt tại đại lý từ tháng 11. Hiện nay, SUV đang là dòng xe được quan tâm hàng đầu. Lai MPV với SUV đang là xu hướng với Mitsubishi Xpander Cross hay Suzuki XL7. Toyota Sienna thế hệ mới cũng được xây dựng với ngôn ngữ thiết kế của SUV nhưng vẫn giữ thân xe MPV. Ở đời 2021, Sienna được xây dựng dựa trên nền tảng TNGA-K mới của Toyota. Nền tảng này đã được sử dụng trên Camry, Avalon, RAV4, Highlander và Venza. Ngoài việc tăng độ cứng của khung xe, nền tảng này còn giúp tối ưu không gian đặt pin cho các mẫu xe hybrid. So với đời trước, Toyota Sienna 2021 có ngoại hình bắt mắt và thể thao hơn - đúng phong cách của chiếc SUV. Vòm bánh xe được làm nổi khối, trông cơ bắp hơn những mẫu MPV trên thị trường. Nhìn chung, kiểu dáng của Sienna 2021 khá giống với Venza thế hệ mới. Lưới tản nhiệt phía trước được chia 2 tầng, phía trên mỏng và phần dưới hình thang phủ gần hết bề rộng của đầu xe. Thiết kế này đã xuất hiện ở Venza, Camry đời mới. Phần đuôi xe của Sienna được làm khá hầm hố, các đường gân xuất hiện dày đặc. Nếu gầm cao thêm đôi chút, Sienna trông chẳng khác gì chiếc SUV khi nhìn từ phía sau. Các dải LED của đèn hậu khá ăn khớp với các đường gân dập nổi. Sienna được trang bị bộ mâm 5 chấu kích thước lên đến 20 inch. Sienna 2021 được trang bị cửa trượt bên, đóng/mở cốp bằng cảm biến, điều hoà 4 vùng tự động, hàng ghế thứ 2 có thể trượt dài ra tích hợp bệ chân và chức năng sưởi, tủ lạnh mini, vô-lăng chỉnh điện, gương chiếu hậu kỹ thuật số, màn hình HUD và dàn âm thanh JBL 12 loa. Tất cả phiên bản Sienna 2021 đều sử dụng động cơ xăng 2.5L kết hợp 2 mô-tơ điện cho ra tổng công suất 243 mã lực. Động cơ này đi kèm hộp số vô cấp CVT. Đối với phiên bản sử dụng hệ dẫn động 4 bánh, động cơ xăng có nhiệm vụ cung cấp sức kéo cho cầu trước, 2 mô-tơ điện đảm nhiệm trục sau. Về an toàn, Sienna 2021 được trang bị gói Toyota Safety Sense 2.0 gồm cảnh báo va chạm phía trước, kiểm soát hành trình bằng radar, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường, 10 túi khí… Tại Mỹ, Toyota Sienna 2021 cạnh tranh với Honda Odyssey (31.800 USD), Chrysler Pacifica (31.200 USD), Dodge Grand Caravan (31.300 USD) và Kia Sedona (30.400 USD). Video: Chi tiết Toyota Sienna 2021 trẻ trung bất ngờ.

