Toyota RAV4 2019 bất ngờ về Việt Nam, bán hơn 2,3 tỷ

Toyota RAV4 hoàn toàn mới lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Ô tô New York 2018 diễn ra vào tháng 3 năm ngoái. Sau hơn 1 năm, mẫu crossover cỡ C này đã bất ngờ đặt chân đến Việt Nam dưới dạng nhập khẩu tư nhân. Bước sang thế hệ mới, Toyota RAV4 2019 mới sở hữu chiều dài 4.595 mm, rộng 1.854 mm, cao 1.699 mm và chiều dài cơ sở 2.689 mm. So với thế hệ cũ, mẫu xe này dài hơn 5 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 30,5 mm. Thêm vào đó là khoảng sáng gầm 165 mm, tăng 13 mm so với trước. Không chỉ có kích thước lớn hơn, Toyota RAV4 2019 còn mang trên mình phong cách thiết kế ngoại thất thể thao, hầm hố và rắn rỏi hơn, lấy cảm hứng từ mẫu xe concept FT-AC. Trên Toyota RAV4 2019 xuất hiện những đường gân táo bạo, đèn pha góc cạnh, hốc bánh vuông vức và lưới tản nhiệt nổi bật. Bên trong Toyota RAV4 2019 là không gian nội thất thanh lịch hơn với màn hình cảm ứng 7 hoặc 8 inch trên mặt táp-lô, tùy thuộc vào hệ thống âm thanh được chọn, bao gồm Entune 3.0, Entune 3.0 Audio Plus và Entune 3.0 Premium Audio. Dưới màn hình trung tâm là núm chỉnh thẳng đứng hơn để người lái dễ sử dụng. Trước mặt người lái không chỉ xuất hiện vô lăng mới tích hợp phím chức năng mà còn có màn hình đa thông tin 7 inch trong bảng điều khiển. Những trang bị ấn tượng khác của xe bao gồm ghế trước thoáng khí, ghế sau sưởi, cửa sổ trời toàn cảnh, cửa cốp chỉnh điện rảnh tay, sạc điện thoại không dây và dàn âm thanh JBL 11 loa có công suất 800 W. Dự đoán, chiếc Toyota RAV4 2019 về Việt Nam sử dụng động cơ xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, dung tích 2,5 lít, sản sinh công suất tối đa 203 mã lực và mô-men xoắn cực đại 249 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp Direct Shift. Tại thị trường nước ngoài, Toyota RAV4 2019 có những trang bị an toàn như 8 túi khí, cảnh báo va chạm sớm, phát hiện người đi bộ, kiểm soát hành trình bằng radar, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ đánh lái, đèn pha tự động, hỗ trợ dò theo làn đường và nhận diện biển báo giao thông. Được biết, giá xe Toyota RAV4 2019 nhập khẩu tư nhân này bán ra khoảng hơn 100.000 USD (tương đương 2,3 tỷ đồng). Như vậy, so với những mẫu crossover cỡ C hiện đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam như Honda CR-V, Mazda CX-5, Nissan X-Trail hay Hyundai Tucson, chiếc Toyota RAV4 2019 này đắt gấp đôi. Video: Chi tiết sức mạnh Toyota RAV4 2019 mới.

Toyota RAV4 hoàn toàn mới lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Ô tô New York 2018 diễn ra vào tháng 3 năm ngoái. Sau hơn 1 năm, mẫu crossover cỡ C này đã bất ngờ đặt chân đến Việt Nam dưới dạng nhập khẩu tư nhân. Bước sang thế hệ mới, Toyota RAV4 2019 mới sở hữu chiều dài 4.595 mm, rộng 1.854 mm, cao 1.699 mm và chiều dài cơ sở 2.689 mm. So với thế hệ cũ, mẫu xe này dài hơn 5 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 30,5 mm. Thêm vào đó là khoảng sáng gầm 165 mm, tăng 13 mm so với trước. Không chỉ có kích thước lớn hơn, Toyota RAV4 2019 còn mang trên mình phong cách thiết kế ngoại thất thể thao, hầm hố và rắn rỏi hơn, lấy cảm hứng từ mẫu xe concept FT-AC. Trên Toyota RAV4 2019 xuất hiện những đường gân táo bạo, đèn pha góc cạnh, hốc bánh vuông vức và lưới tản nhiệt nổi bật. Bên trong Toyota RAV4 2019 là không gian nội thất thanh lịch hơn với màn hình cảm ứng 7 hoặc 8 inch trên mặt táp-lô, tùy thuộc vào hệ thống âm thanh được chọn, bao gồm Entune 3.0, Entune 3.0 Audio Plus và Entune 3.0 Premium Audio. Dưới màn hình trung tâm là núm chỉnh thẳng đứng hơn để người lái dễ sử dụng. Trước mặt người lái không chỉ xuất hiện vô lăng mới tích hợp phím chức năng mà còn có màn hình đa thông tin 7 inch trong bảng điều khiển. Những trang bị ấn tượng khác của xe bao gồm ghế trước thoáng khí, ghế sau sưởi, cửa sổ trời toàn cảnh, cửa cốp chỉnh điện rảnh tay, sạc điện thoại không dây và dàn âm thanh JBL 11 loa có công suất 800 W. Dự đoán, chiếc Toyota RAV4 2019 về Việt Nam sử dụng động cơ xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, dung tích 2,5 lít, sản sinh công suất tối đa 203 mã lực và mô-men xoắn cực đại 249 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp Direct Shift. Tại thị trường nước ngoài, Toyota RAV4 2019 có những trang bị an toàn như 8 túi khí, cảnh báo va chạm sớm, phát hiện người đi bộ, kiểm soát hành trình bằng radar, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ đánh lái, đèn pha tự động, hỗ trợ dò theo làn đường và nhận diện biển báo giao thông. Được biết, giá xe Toyota RAV4 2019 nhập khẩu tư nhân này bán ra khoảng hơn 100.000 USD (tương đương 2,3 tỷ đồng). Như vậy, so với những mẫu crossover cỡ C hiện đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam như Honda CR-V, Mazda CX-5, Nissan X-Trail hay Hyundai Tucson, chiếc Toyota RAV4 2019 này đắt gấp đôi. Video: Chi tiết sức mạnh Toyota RAV4 2019 mới.