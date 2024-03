Toyota "mất tích" trong top ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 2/2024

Trong top ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 2/2024 vừa qua, đáng chú ý nhất chính là sự "biến mất" của thương hiệu Toyota Việt Nam. Đây được coi là bất ngờ lớn khi hãng xe Nhật Bản thường xuyên dẫn đầu doanh số của toàn thị trường và có khoảng 2-3 mẫu xe nằm trong top 10 xe dẫn đầu thị trường. Dù có doanh số giảm tới 23% so với tháng trước, tuy nhiên với 880 xe bán ra trong tháng 2 vẫn đủ giúp Ford Ranger bán chạy nhất tháng 2/2024. Ford Ranger 2023 được lắp ráp trong nước với 6 phiên bản XL, XLS MT, XLS 2x4 AT, XLS 4x4 AT, XLT và Wildtrak đi kèm mức giá công bố từ 659 - 965 triệu đồng. Với doanh số tháng 2/2024 la 641 xe, Mitsubishi Xpander đã giảm tới 50% so với tháng trước (với 1.285 xe). Kết quả này khiến cho Xpander tụt xuống vị trí thứ 2. Mitsubishi Xpander phiên bản nâng cấp mới xuất hiện từ tháng 6/2022, được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L. Trong tháng 2 vừa qua, Honda City bán ra thị trường được 640 tăng 32% so với trước. Doanh số này giúp City tăng lên vị trí thứ 3, tăng 7 bậc so với tháng trước. Honda City hiện có 3 phiên bản, lắp ráp tại Việt Nam, giá bán từ 529 - 599 triệu đồng. Mẫu crossover của thương hiệu Mazda tại Việt Nam cũng chỉ bán được 600 xe trong tháng 2/2024, giảm 34,5 % so với tháng 1/2024 (807 xe) và vẫn giữ nguyên vị trí thứ 4 trong top. Đầu tháng 7/2023, Mazda CX-5 2023 được làm mới với 3 phiên bản chính là Deluxe, Luxury và Premium với giá lần lượt 749 triệu, 789 triệu và 829 triệu. Mẫu xe cỡ nhỏ của KIA có doanh số trong tháng 2/2024 là 428, giảm 48% so với tháng 1/2024 (với 710 chiếc). KIA Sonet được Thaco KIA ra mắt vào cuối năm 2021 và gặt hái được khá nhiều thành công từ đó đến nay. Sau nhiều đợt điều chỉnh, Kia Sonet hiện có 3 phiên bản tại Việt Nam, giá từ 519 - 574 triệu đồng. Tháng vừa qua, doanh số Hyundai Accent giảm mạnh khi chỉ bán được 365 xe, giảm 60% so với tháng trước. Kết quả này khiến Accent tụt 3 bậc xuống vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng. Hyundai Accent hiện được Liên doanh Hyundai Thành Công phân phối với 4 phiên bản, sử dụng động cơ 1.4L đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Kết thúc tháng 2/2023, với doanh số 351 xe bán ra Ford Everes đứng ở vị trí thứ 7 trong Top 10 và tụt 1 bậc so với tháng trước. Ford Everest được làm mới vào tháng 7/2022 với 5 phiên bản, giá dao động 1,099-1,499 tỷ đồng. Động cơ của 3 phiên bản Ambiente, Sport và Titanium là Diesel I4 2.0 lít tăng áp đơn; trong khi đó 2 bản cao nhất Everest Titanium+ và Wildtrack sử dụng động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo. Tháng 2/2024 vừa qua, mẫu xe của Honda bán ra được 282 xe, giảm 64 % so với tháng trước và tụt xuống vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng. Honda HR-V đang được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản RS giá 871 triệu, L giá 826 triệu và bản giá rẻ G có giá 699 triệu. Mặc dù giảm 20% so với tháng trước, nhưng với doanh số 268 xe bán ra Kia Carnival bất ngờ lot vị trí thứ 9 top 10 xe bán chạy nhất tháng 2/2024. Tại thị trường Việt Nam, Kia Carnival được cung cấp 2 lựa chọn động cơ gồm 2.2 lít máy dầu và 3.5L máy xăng. Đặc biệt, Kia Carnival có khoảng giá trải rộng từ khoảng 1,179 tỷ đồng đến 1,759 tỷ đồng. Dù chỉ đạt 263 xe, giảm 45% so với tháng 1/2024, nhưng đặt trong bối cảnh sức mua ôtô toàn thị trường đang "chững lại" kết quả này giúp cho Hyundai Grand i10 đứng ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng. Hyundai Grand i10 đang được lắp ráp trong nước và phân phối với tất cả 6 phiên bản, gồm 3 phiên bản hatchback và 3 phiên bản sedan với các lựa chọn 1.2MT Tiêu chuẩn, 1.2MT và 1.AT. Video: Top mẫu xe siêu đẹp dự kiến ra mắt tại Việt Nam năm 2024.

