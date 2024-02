Top ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 1/2024, Xpander lên đỉnh

Số liệu từ báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và Liên doanh Hyundai Thành Công (TC Motor) cho thấy, thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 1/2024 sụt giảm khá mạnh so với tháng 12/2023. Trong đó, top ôtô bán chạy nhất thị trường đã có nhiều biến động so với tháng cuối cùng của năm 2023. Doanh số trong tháng 1/2024 của Xpander là 1.285 xe, giảm tới 54% so với tháng 12/2023. Mặc dù vậy, kết quả này vẫn đủ để Mitsubishi Xpamder bán chạy nhất dẫn đầu trong top 10 ôtô bán chạy tại Việt Nam, đồng thời dẫn đầu phân khúc MPV. Tiếp sau Xpander là "vua bán tải" Ford Ranger với 1.143 xe được giao đến tay khách hàng. Con số này giảm tới 40% so với tháng 12/2023. Tuy nhiên, con số đạt được trong bối cảnh khó khăn của thị trường cũng đã giúp mẫu bán tải thăng 3 bậc trong bảng xếp hạng. Mẫu sedan Hyundai Accent đạt doanh số trong tháng 1/2024 là 915 xe, giảm 66 % so với tháng 12/2023. Tuy vậy, kết quả này vẫn giúp Accent giữ nguyên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. Trong tháng 1 vừa qua, Mazda CX-5 đạt doanh số 807 xe, giảm tới 60% so với tháng trước. Tuy vậy, thứ hạng của Mazda CX-5 vẫn không thay đổi so với tháng cuối cùng của năm 2023. Mẫu crossover cỡ B mang thương hiệu Honda xếp ở vị trí thứ 5 với 801 xe bán ra trong tháng vừa qua. Đây là một trong những lần hiếm hoi Honda HR-V lọt vào danh sách này. Trong phân khúc này, HR-V thường có doanh số thấp hơn các mẫu xe đổi thủ bởi giá bán khá cao và khó tiếp cận khách hàng. Doanh số tháng vừa qua của Everest đạt 785 chiếc, giảm gần 700 xe so với tháng 12/2023 (1.484 xe). Ford Everest ra mắt bản nâng cấp vào tháng 7/2022 và đang được bán với 5 phiên bản, giá dao động 1,099-1,499 tỷ đồng. Theo báo cáo của VAMA, tháng 1 vừa qua, Kia Sonet bán ra 504 xe, giảm 644 chiếc so với tháng trước đó. Sonet lần đầu ra mắt người dùng Việt vào cuối năm 2021. Hiện tại, xe được phân phối dưới dạng lắp ráp trong nước với 3 phiên bản gồm Deluxe, Luxury và Premium. Toyota Vios bán ra thị trường được 653 xe trong tháng 1/2024. Tương tự các mẫu khác, doanh số của Vios cũng giảm mạnh, ít hơn 79% so với tháng trước. Hiện, Toyota Vios 2023 có 3 phiên bản tại Việt Nam với giá lần lượt là E MT. Kia Seltos ghi nhận mức doanh số giảm tương tự như các đối thủ còn lại trên bảng xếp hạng, với 524 xe bán ra trong tháng 1 (giảm 751 xe). Hiện, Seltos được THACO lắp ráp trong nước với 3 phiên bản Deluxe, Luxury và Premium. Trong khi đó, ở vị trí cuối cùng là mẫu sedan cỡ B - Honda City với doanh số 482 xe, giảm hơn 1.000 chiếc so với tháng cuối cùng của năm 2023. Honda City tại Việt Nam hiện tại vẫn là phiên bản ra mắt từ 2021. Video: Top xe bán chạy nhất năm 2023 - Xpander thống trị.

