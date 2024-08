Toyota Land Cruiser Prado 2024 tại Việt Nam “hét giá” kênh gần tỷ đồng

Mặc dù thông tin ra mắt Land Cruiser Prado 2024 đã xuất hiện trong thời gian gần đây nhưng Toyota Việt Nam vẫn giữ im lặng. Lịch ra mắt và giá xe Toyota Land Cruiser Prado 2024 vẫn chưa được chính hãng xác nhận. Hiện tại, một số đại lý đã mở cọc đối với mẫu xe này. Tuy nhiên, khách hàng mua xe Land Cruiser Prado 2024 phải chấp nhận chi thêm khoảng 500-600 triệu tiền chênh so với giá bán lẻ khi Toyota công bố. Thực trạng này đang diễn ra tại các đại lý tư nhân. Những khách hàng chốt cọc sẽ được đại lý tư nhân hẹn giao xe vào tháng 9 hoặc tháng 10 tới. Trong khi đại lý phân phối chính hãng vẫn chưa có xe. Tại Việt Nam, Land Cruiser Prado thế hệ hiện hành có giá niêm yết 2,628 tỷ đồng, xe được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Tình trạng kênh giá thường xuyên xảy ra đối với những dòng xe Toyota được khách hàng ưa chuộng. Land Cruiser bản cũ (ra mắt 8/2021) cũng bị đại lý nâng giá do nguồn cung hạn chế. Khách mua xe Land Cruiser Prado thời điểm đó phải chi khoản chênh từ 700 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Thậm chí, nhân viên tư vấn bình thường sẽ không được giao chỉ tiêu bán xe Land Cruiser. Khi xe về đại lý, chỉ cấp quản lý mới biết xe đã có khách hay chưa và điều này tiếp tục tái diễn ngay ở thời điểm hiện tại. Do khan hàng nên bắt đầu từ khi nhận cọc (tháng 2/2024), hầu hết các đại lý không cam kết bán đúng giá đề xuất của hãng vì phụ thuộc vào thực tế cung-cầu thị trường. Những mẫu SUV sử dụng kết cấu khung gầm rời (body-on-frame) của Toyota như bao gồm Land Cruiser, Land Cruiser Prado hay xe sang Lexus LX, GX đều có nguồn cung hạn chế. Land Cruiser Prado 2024 thuộc thế hệ thứ 5. Sức hút của mẫu xe này đến từ ngoại hình vuông vức, nam tính, đậm chất hoài cổ. Điểm nhấn ngoại thất chính là đèn pha LED dạng tròn hoặc đèn chữ nhật tùy phiên bản. Đèn hậu vuông vức đặt đối xứng ở đuôi xe. Cửa sau có thể mở riêng phần kính hoặc mở toàn bộ như cách thông thường. Có khả năng Toyota Land Cruiser Prado 2024 ra mắt Việt Nam sử dụng động cơ 2.4 tăng áp, sản sinh công suất 326 mã lực, mô-men xoắn tối đa 630 Nm. Khối động cơ này nhận được sự hỗ trợ của môtơ 48 mã lực và hộp số tự động 8 cấp. Xe được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian kết hợp hộp số phụ 2 cấp độ, bộ vi sai trung tâm và khóa vi sai cầu sau. Toyota Land Cruiser Prado 2024 gần như không có đối thủ tại Việt Nam xét về khía cạnh vượt địa hình. Tuy nhiên, Land Cruiser Prado vẫn chịu sức ép từ những mẫu xe cùng kích cỡ như Ford Explorer, Volkswagen Teramont hay mẫu xe có thiên hướng off-road như Jeep Wrangler nhập Mỹ (giá hơn 3,7 tỷ đồng). Video: Giới thiệu chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2024 mới.

