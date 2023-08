Toyota Land Cruiser Prado 2024 phiên bản thu nhỏ sẽ là ôtô điện?

Tại cuối sự kiện ra mắt Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới vừa qua, hãng xe Nhật Bản cũng đồng thời hé lộ 2 mẫu SUV chưa từng xuất hiện trước đây. Điều này khiến nhiều người đồn đoán đây chính là Toyota Land Cruiser Prado EV 2024 mới phiên bản chạy điện. Chiếc xe đầu tiên với ngoại hình hoàn toàn lạ lẫm, có thể đây sẽ là một mẫu xe sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới. Xe sở hữu thiết kế tròn trịa giống một chiếc SUV đô thị. Ngoại hình của xe khá giống với xe điện bởi đầu xe có vẻ như sử dụng lưới tản nhiệt giả. Với chiếc xe thứ 2, đây có thể đây chính là Toyota Land Cruiser thuần điện mới. Tuy nhiên, xe đã được tinh chỉnh một số chi tiết bên sườn và được bổ sung thêm lốp dự phòng. Xe cũng mang dáng dấp offroad hơn với ngoại hình hầm hố, vuông vức, gầm cao, đầu và đuôi xe ngắn. Những người hay theo dõi thông tin về ôtô cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng mẫu xe địa hình mới này trông cũng rất giống Toyota Compact Cruiser EV - một trong số rất nhiều bản ý tưởng được Toyota công bố cùng kế hoạch điện hoá của mình vào cuối năm 2021. Những điểm tương đồng không thể chối cãi gồm đèn pha LED hình chữ nhật, đèn hậu với kiểu dáng tương tự và cột C to bản. Sự khác biệt của mẫu xe được Toyota hé lộ chỉ là nó có gầm cao hơn và thêm lốp dự phòng phía sau. Do Toyota Compact Cruiser EV là xe điện, nên có thể dự đoán mẫu ôtô địa hình mới của Toyota cũng sẽ sử dụng hệ động lực tương tự. Tuy nhiên điều này không tuyệt đối chắc chắn vì trong cùng sự kiện, Toyota cũng từng trưng bày một mẫu bán tải được cho là xe điện nhưng cuối cùng lại trở thành Tacoma thế hệ mới. Đầu tiên, dòng xe này có thể sẽ là sự hồi sinh của chiếc FJ Cruiser trong quá khứ. Thiết kế vuông vức và cột C lớn tương đồng đã cho thấy điều này. Tuy nhiên cũng không ngoại trừ khả năng Toyota sẽ đặt cho nó một cái tên mới. Về định vị, có vẻ như mẫu xe mới này sẽ nằm ở bên dưới Land Cruiser Prado và có kích thước ở hạng C hoặc D. Trong hình ảnh hé lộ của Toyota, có thể thấy chiếc SUV địa hình này trông ngắn hơn khá nhiều so với mẫu crossover điện bên cạnh. Video: Giới thiệu Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới.

Tại cuối sự kiện ra mắt Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới vừa qua, hãng xe Nhật Bản cũng đồng thời hé lộ 2 mẫu SUV chưa từng xuất hiện trước đây. Điều này khiến nhiều người đồn đoán đây chính là Toyota Land Cruiser Prado EV 2024 mới phiên bản chạy điện. Chiếc xe đầu tiên với ngoại hình hoàn toàn lạ lẫm, có thể đây sẽ là một mẫu xe sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới. Xe sở hữu thiết kế tròn trịa giống một chiếc SUV đô thị. Ngoại hình của xe khá giống với xe điện bởi đầu xe có vẻ như sử dụng lưới tản nhiệt giả. Với chiếc xe thứ 2, đây có thể đây chính là Toyota Land Cruiser thuần điện mới. Tuy nhiên, xe đã được tinh chỉnh một số chi tiết bên sườn và được bổ sung thêm lốp dự phòng. Xe cũng mang dáng dấp offroad hơn với ngoại hình hầm hố, vuông vức, gầm cao, đầu và đuôi xe ngắn. Những người hay theo dõi thông tin về ôtô cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng mẫu xe địa hình mới này trông cũng rất giống Toyota Compact Cruiser EV - một trong số rất nhiều bản ý tưởng được Toyota công bố cùng kế hoạch điện hoá của mình vào cuối năm 2021. Những điểm tương đồng không thể chối cãi gồm đèn pha LED hình chữ nhật, đèn hậu với kiểu dáng tương tự và cột C to bản. Sự khác biệt của mẫu xe được Toyota hé lộ chỉ là nó có gầm cao hơn và thêm lốp dự phòng phía sau. Do Toyota Compact Cruiser EV là xe điện , nên có thể dự đoán mẫu ôtô địa hình mới của Toyota cũng sẽ sử dụng hệ động lực tương tự. Tuy nhiên điều này không tuyệt đối chắc chắn vì trong cùng sự kiện, Toyota cũng từng trưng bày một mẫu bán tải được cho là xe điện nhưng cuối cùng lại trở thành Tacoma thế hệ mới. Đầu tiên, dòng xe này có thể sẽ là sự hồi sinh của chiếc FJ Cruiser trong quá khứ. Thiết kế vuông vức và cột C lớn tương đồng đã cho thấy điều này. Tuy nhiên cũng không ngoại trừ khả năng Toyota sẽ đặt cho nó một cái tên mới. Về định vị, có vẻ như mẫu xe mới này sẽ nằm ở bên dưới Land Cruiser Prado và có kích thước ở hạng C hoặc D. Trong hình ảnh hé lộ của Toyota, có thể thấy chiếc SUV địa hình này trông ngắn hơn khá nhiều so với mẫu crossover điện bên cạnh. Video: Giới thiệu Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới.