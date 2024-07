Toyota Land Cruiser kênh 600 triệu, đại lý vẫn đòi tiền "lót tay" cao hơn

Được định vị trong phân khúc SUV cỡ lớn, Toyota Land Cruiser tại Việt Nam được người dùng gọi với biệt danh "xe chủ tịch" bởi giá xe không dành cho số đông. Thường chỉ có những doanh nhân thành đạt, giới thượng lưu hay người có địa vị trong xã hội mới đủ tiềm lực tài chính mua xe Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser nằm trong phân khúc xe phổ thông nhưng cách phân luồng khách hàng của Toyota khiến mẫu xe này ngầm định vị ở phân khúc xe cao cấp với mức giá sánh ngang với các dòng xe SUV hạng sang thương hiệu Đức như BMW X7, Audi Q8, Mercedes-Benz GLS,... Ở thời điểm ra mắt thị trường Việt (tháng 7/2021), Toyota Land Cruiser thế hệ mới (LC300) chỉ có một phiên bản duy nhất cùng mức giá 4,06 tỷ đồng. Sau nhiều lần điều chỉnh giá xe Toyota Land Cruiser cán mốc 4,286 tỷ đồng. Dẫu giá cao nhưng thực tế đại lý không đủ xe đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nước nên người mua phải chi thêm khoản tiền chênh khá lớn để giành được suất ưu tiên. Theo chia sẻ của một số nhân viên tư vấn đại lý bán xe Toyota tại TP.HCM, nguồn cung Toyota Land Cruiser đời 2023 hiện vẫn rất hạn chế. Lượng xe nhập về nước nhỏ giọt. Khách mua xe Toyota Land Cruiser phải đặt cọc 500 triệu và chờ từ 1,5-2 năm mới được nhận về chiếc xe đúng màu ngoại thất mong muốn. Tình trạng khan hiếm nguồn cung không chỉ xảy ra tại Việt Nam mà còn phổ biến ở nhiều thị trường lớn trên thế giới. Tháng 7/2022, Toyota Nhật Bản từng thông báo trên website tạm ngưng nhận đặt hàng mẫu xe Land Cruiser do quá tải đơn hàng. Cũng tại thời điểm đó, Toyota Việt Nam cũng tạm dừng nhận cọc đối với mẫu xe này để đồn lực trả đơn đặt hàng trước đó do cung không đủ cầu.Hiện tại, một số đại lý Toyota chính hãng tại Việt Nam đã nhận đơn trở lại nhưng giá xe sẽ bị chênh khoảng 600 triệu đồng so với giá niêm yết. Do phải chi thêm tiền chênh nên dự tính chi phí lăn bánh tại khu vực TP.HCM sẽ rơi khoảng 5,4 tỷ đồng. "Khách phải chi thêm từ 550-600 triệu đồng tùy nơi nhưng chưa chắc nhận xe đúng màu yêu thích vì lượng xe trong kho rất ít. Cơ hội chỉ dành cho những khách hàng nhanh tay", một nhân viên tư vấn đại lý Toyota tại quân 2, TP.HCM chia sẻ. Tình trạng chênh giá Toyota Land Cruiser cũng diễn ra tại các showroom tư nhân chuyên xe nhập khẩu, khách mua phải chuẩn bị khoản tiền từ 5,2-5,4 tỷ đồng, chưa bao gồm phí lăn bánh, tương đương mức chênh 900 triệu - 1,1 tỷ đồng so với giá niêm yết chính hãng. Bù lại, khách hàng sẽ được giao xe ngay sau khi đã thanh toán đủ tiền. Toyota Land Cruiser 300 Series thế hệ mới đang bán chính hãng tại Việt Nam dùng động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.5L, sản sinh công suất tối đa 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Hộp số là loại tự động 10 cấp hoàn toàn mới. Land Cruiser LC300 bán tại Việt Nam sở hữu nhiều trang bị tiện nghi hiện đại, tích hợp đầy đủ tính năng hỗ trợ an toàn trong gói Toyota Safety Sense (TSS) vốn không trang bị trên Land Cruiser LC200 thế hệ cũ. Tại các thị trường khác, Toyota Land Cruiser LC300 có thêm lựa chọn động cơ dầu, còn tại Việt Nam chỉ có duy nhất lựa chọn động cơ xăng. Video: Xem chi tiết Toyota Land Cruiser bản đặc biệt tại Việt Nam.

