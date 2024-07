Toyota Land Cruiser chạy chán 26 năm vẫn bán được hơn 2 tỷ đồng

Toyota Land Cruiser huyền thoại vốn nổi tiếng với độ bền bỉ đáng kinh ngạc. Trên thế giới, không khó để bắt gặp những chiếc Land Cruiser có tuổi đời lên đến 15 – 20 năm vẫn được sử dụng để đi lại hằng ngày. Cũng chính bởi sự bền bỉ mà Land Cruiser luôn lọt top những mẫu xe có khả năng giữ giá tốt nhất. Mới đây, một chiếc Toyota Land Cruiser chạy hơn 26 năm được đấu giá thành công trên trang đấu giá Cars & Bids (Mỹ) với mức giá lên tới 78.500 USD (tương đương gần 2 tỷ đồng). Chiếc Toyota Land Cruiser này thuộc thế hệ J100, sản xuất năm 1998. Xe có ngoại thất màu đồng ánh kim (Desert Bronze Metallic) và mới chỉ trải qua một đời chủ duy nhất. Mặc dù đã hơn 2 thập kỷ, nhưng tình trạng của chiếc SUV vẫn còn khá mới, thậm chí là không có dấu hiệu bị trầy xước. Ở bên trong, chiếc Land Cruiser sở hữu nội thất bọc da màu be kem sang trọng. Cần số, đồng hồ lái, đài radio và nhiều chi tiết khác trên mặt taplo còn giữ được độ mới khá tốt. Tuy nhiên, ghế ngồi đã xuất hiện nhiều nếp nhăn do tác động của thời gian. Dưới nắp ca-pô của chiếc Toyota Land Cruiser đời 1998 là khối động cơ V8 4.7L, sản sinh công suất 233 mã lực và mô-men xoắn 434 Nm. Những con số này có vẻ "khiêm tốn" so với Land Cruiser Prado 2024 được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 2.4 lít tăng áp của xe có thể tạo ra công suất 331 mã lực và mô-men xoắn cực đại 631 Nm. Tại Mỹ, Land Crusier 300 đã ngừng phân phối từ vài năm trước và chưa được xác định mốc thời quay trở lại thị trường. Hiện Toyota Mỹ chỉ phân phối dòng Land Cruiser 250 hay còn được biết đến với tên gọi Land Cruider Prado. Xe có giá khởi điểm 55.950 USD (1,4 tỷ đồng) cho phiên bản 1958 và 74.950 USD (1,89 tỷ đồng) cho phiên bản First Edition. Video: Xem chi tiết xe SUV Toyota Land Cruiser 1998.

Toyota Land Cruiser huyền thoại vốn nổi tiếng với độ bền bỉ đáng kinh ngạc. Trên thế giới, không khó để bắt gặp những chiếc Land Cruiser có tuổi đời lên đến 15 – 20 năm vẫn được sử dụng để đi lại hằng ngày. Cũng chính bởi sự bền bỉ mà Land Cruiser luôn lọt top những mẫu xe có khả năng giữ giá tốt nhất. Mới đây, một chiếc Toyota Land Cruiser chạy hơn 26 năm được đấu giá thành công trên trang đấu giá Cars & Bids (Mỹ) với mức giá lên tới 78.500 USD (tương đương gần 2 tỷ đồng). Chiếc Toyota Land Cruiser này thuộc thế hệ J100, sản xuất năm 1998. Xe có ngoại thất màu đồng ánh kim (Desert Bronze Metallic) và mới chỉ trải qua một đời chủ duy nhất. Mặc dù đã hơn 2 thập kỷ, nhưng tình trạng của chiếc SUV vẫn còn khá mới, thậm chí là không có dấu hiệu bị trầy xước. Ở bên trong, chiếc Land Cruiser sở hữu nội thất bọc da màu be kem sang trọng. Cần số, đồng hồ lái, đài radio và nhiều chi tiết khác trên mặt taplo còn giữ được độ mới khá tốt. Tuy nhiên, ghế ngồi đã xuất hiện nhiều nếp nhăn do tác động của thời gian. Dưới nắp ca-pô của chiếc Toyota Land Cruiser đời 1998 là khối động cơ V8 4.7L, sản sinh công suất 233 mã lực và mô-men xoắn 434 Nm. Những con số này có vẻ "khiêm tốn" so với Land Cruiser Prado 2024 được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 2.4 lít tăng áp của xe có thể tạo ra công suất 331 mã lực và mô-men xoắn cực đại 631 Nm. Tại Mỹ, Land Crusier 300 đã ngừng phân phối từ vài năm trước và chưa được xác định mốc thời quay trở lại thị trường. Hiện Toyota Mỹ chỉ phân phối dòng Land Cruiser 250 hay còn được biết đến với tên gọi Land Cruider Prado. Xe có giá khởi điểm 55.950 USD (1,4 tỷ đồng) cho phiên bản 1958 và 74.950 USD (1,89 tỷ đồng) cho phiên bản First Edition. Video: Xem chi tiết xe SUV Toyota Land Cruiser 1998.