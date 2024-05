Toyota Land Cruiser 2024 đã qua sử dụng đắt hơn 1 tỷ đồng xe mới?

Việc mẫu xe này nhận được bão đơn đã khiến không ít đại lý đẩy giá bán lên rất cao. Chẳng hạn như showroom Exclusive Auto Wholesale (EAW) tại Mỹ đang rao bán 2 chiếc Toyota Land Cruiser 2024 mới. Trong đó, có một chiếc đã qua sử dụng có mức giá cao hơn tới 40.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng) so với giá bán đề xuất. Trên thực tế, việc bán xe Toyota Land Cruiser 2024 kèm lạc, cao hơn giá niêm yết như ở thị trường Mỹ đã không còn quá mới tại các đại lý, nhưng nó thường được áp dụng với những mẫu xe mới. Việc một chiếc xe đã qua sử dụng lại bị đẩy giá cao hơn tới hơn 20% là việc hiếm thấy. Điều này cho thấy sức hút của mẫu Toyota Land Cruiser 2024 tại Mỹ là rất lớn. Nhìn chung những chiếc Toyota Land Cruiser 2024 bán kênh giá này không khác biệt. Một chiếc có odo khoảng 475 km và một chiếc khác có odo chỉ 60 km, cả 2 đều được chào bán với giá lên đến 119.997 USD (khoảng 3,05 tỷ đồng), cao hơn rất nhiều so với giá niêm yết 79.720 USD (khoảng 2,03 tỷ đồng) của hãng đưa ra. Thậm chí mức giá xe Toyota Land Cruiser 2024 là 119.997 USD (tương đương khoảng 3,05 tỷ đồng) này đã được đại lý ưu đãi 5.000 USD (hơn 127 triệu đồng) nhằm thu hút người mua. Trên thực tế, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser 2024 đang bán ở Mỹ không khác gì so với Land Cruiser Prado đang bán ở Úc, Trung Quốc, một số nước châu Âu và sắp tới là ở Việt Nam. Mới đây, Toyota Việt Nam đã đăng ký bảo hộ độc quyền đối với kiểu dáng và một số bộ phận chi tiết của mẫu xe Land Cruser Prado thế hệ mới. Từ đầu tháng 2 năm nay, một số đại lý Toyota tại Việt Nam cũng thông báo nhận đặt cọc mẫu Land Cruser Prado 2024. Nhân viên tư vấn cho biết xe có thể ra mắt thị trường vào tháng 7 tới đây, với mức giá dự kiến khoảng 3 tỷ đồng. Video: Tất tần tật về Toyota Land Cruser Prado 2024 sắp về Việt Nam.

