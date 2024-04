Toyota Land Cruiser 2024 đang bán kênh giá hơn 500 triệu đồng tại Mỹ

Khi Toyota Land Cruiser 2024 ra mắt thị trường Bắc Mỹ người tiêu dùng tại đây rất phấn khích và mong chờ, theo Carscoops. Nhận thấy sức hút của Toyota Land Cruiser 2024, các đại lý đã nhân cơ hội này tính thêm hàng chục nghìn USD vào giá bán. Điển hình như đại lý Maita Toyota ở Sacramento, California, đang rao bán một cặp Land Cruiser First Edition 2024 với giá bán lần lượt là 91.295 USD (khoảng 2,32 tỷ đồng) và 91.645 USD (tương đương 2,33 tỷ đồng). Đây là mức giá chênh tới 14.950 USD (khoảng 380 triệu đồng) so giá bán niêm yết. Tương tự, đại lý Toyota of Palo Alto của Magnussen đang cung cấp 2 chiếc Land Cruiser First Edition với giá bán 93.304 USD (2,37 tỷ đồng) và 92.473 USD (2,35 tỷ đồng), mặc dù thực tế giá niêm yết của chúng chỉ 77.305 USD (1,96 tỷ đồng) và 77.474 USD (1,97 tỷ đồng). Theo đó, giá xe Toyota Land Cruiser 2024 của đại lý này đưa ra đang “kênh” 14.999 USD (khoảng 381 triệu đồng) so với giá niêm yết. Trong khi đó đại lý Future Toyota ở Yuba City, California, đã tăng thêm 19.995 USD (khoảng 508 triệu đồng) cho phiên bản Heritage Blue và Grayscape Land Cruiser First Edition. Bất chấp mức giá đề xuất Toyota Land Cruiser 2024 là 76.695 USD (khoảng 1,95 tỷ đồng), đại lý vẫn yêu cầu mức giá 96.690 USD (khoảng 2,46 tỷ đồng). Trang tin Carscoops đưa tin, đại lý Thompsons Toyota ở Placerville, California đang đưa ra mức giá 97.043 USD (2,470 tỷ đồng) cho chiếc SUV, tức tăng 20.000 USD (509 triệu đồng), sau khi cộng thêm gói phụ kiện và các chi phí liên quan. Thậm chí trên trang web của đại lý Thompsons Toyota này còn tự tin giới thiệu rằng “Không nơi nào bán Toyota Land Cruiser 2024 rẻ hơn chúng tôi”. Hiện mức chênh giá cao nhất đối với mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser 2024 mà Carscoops ghi nhận được là 21.000 USD (534 triệu đồng). Cụ thể, tại đại lý Concord Toyota cũng thuộc tiểu bang California, Toyota Land Cruiser 2024 đang được chào bán với giá 97.345 USD (2,478 tỷ đồng) dù giá niêm yết tại khu vực này chỉ là 76.345 USD (1,94 tỷ đồng). Tình trạng các đại lý “thổi giá” xe lên cao không chỉ xảy ra với Toyota Land Cruiser 2024. Theo ghi nhận, hầu hết đại lý tại Mỹ đều đang cộng thêm một khoản phí lớn vào giá xe khi đến tay khách hàng, điển hình như mẫu Dodge Challengers và Ford Mustang cho đến cả những chiếc Hyundai Ioniq 5 N. Theo kế hoạch, vào khoảng tháng 7 năm nay, Toyota Land Cruiser Prado 2024 hay Land Cruiser mới cũng sẽ chính thức ra mắt Việt Nam. Các đại lý ở Việt Nam hiện đã nhận cọc cho mẫu xe này. Prado 2024 được đồn là sẽ dùng động cơ xăng tăng áp 2.4L mới. Video: Xem chi tiết Toyota Land Cruiser First Edition 2024.

