Toyota Land Cruiser 2019 nhập Mỹ, "chạy chán" bán 8 tỷ ở Hà Nội

Chiếc Toyota Land Cruiser đời 2019 nhập Mỹ máy V8 5.7L này đang được chào bán với mức giá khoảng 7,9 tỷ đồng trên sàn xe cũ Hà Nội. Chiếc xe mang biển số khá đẹp tại Thủ đô, đứng tên cá nhan. Xe có ngoại thất màu đen và còn khá mới, theo chủ nhân rao bán thì chiếc xe đã lăn bánh hơn 34.000 km sau thời gian khoảng 3 năm. Về ngoại thất, mãu xe SUV Toyota Land Cruiser nhập Mỹ và hàng chính hãng gần như không khác biệt quá nhiều. Theo đó, Toyota Land Cruiser chính hãng có kích thước tổng thể chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.950 x 1.980 x 1.945 (mm), còn bản nhập hẹp hơn 9mm và thấp hơn 65 mm nhưng chiều dài cơ sở vẫn đạt mức 2.850 mm. Xe vẫn thể hiện sự hầm hố với cụm lưới tản nhiệt 3 thanh ngang to bản và viền mạ crom nối liền với cụm đèn trước Full-Led. Đèn pha của mẫu SUV này là bóng LED Projector kèm đèn chạy ban ngày dạng LED, trong khi đó đèn sương mù tách biệt ở phần cản dưới cũng có chi tiết mạ crom. Đặc biệt, logo của thương hiệu ở chính giữa mặt ca-lăng kèm thêm camera phía trước. Cản trước Toyota Land Cruiser đời 2019 sở hữu thanh mạ crom, cảm biến hỗ trợ đỗ xe và đặc biệt hệ thống Radar được tích hợp để các hệ thống an toàn hoạt động. Đuôi xe là cụm đèn hậu LED với 8 bóng nhỏ mỗi bên, nối liền với cụm đèn này là dải crom. Cản sau xe to bản và có móc nhằm kéo phương tiện khác khi gặp sự cố, phần này tích hợp cảm biến. Toyota Land Cruiser nhập Mỹ có la-zăng 18 inch như bản chính hãng. Gương chiếu hậu của xe có tính năng chỉnh gập điện, sấy gương, nhớ vị trí, chống chói tự động tích hợp đèn xi-nhan dạng LED và camera lề. Bên trong nội thất, Toyota Land Cruiser chính hãng và nhập Mỹ về thẩm mỹ không khác nhau. Theo đó, xe SUV này vẫn có bảng táp-lô sử dụng vật liệu da và ốp gỗ cao cấp, trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí 10,4 inch, cụm điều khiển được mạ bạc và nhiều chế độ vận hành được thiết kế ở khu vực này. Tuy nhiên, điểm hạn chế của Toyota Land Cruiser dù có giá khá cao nhưng vẫn chỉ là phanh tay dạng cơ. Tay lái trên Toyota Land Cruiser được bọc da ốp gỗ tích hợp đầy đủ phím bấm được điều chỉnh điện 4 hướng, phía sau là màn hình đa sắc ấn tượng. Ghế ngồi trên mẫu xe hơi Toyota Land Cruiser 2019 này vẫn được bọc da, ghế lái chỉnh điện 10 hướng có nhớ 3 vị trí, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng. Trên phiên bản nhập Mỹ, Toyota Land Cruiser có thêm tính năng cao cấp hơn như sạc không dây chuẩn Qi, hàng ghế trước có thông gió, cửa sổ trời, hàng ghế sau có màn hình giải trí 11,6 inch, bản chính hãng là 10,1 inch. Toyota Land Cruiser bản Mỹ sử dụng động cơ V8 - 5.7L, 32 van cam kép cho công suất tối đa 381 mã lực tại 5600 vòng/phút và mô-men xoắn 544 Nm tại 3600 vòng phút. Truyền sức mạnh đến bánh xe là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với vi sai trung tâm chống trượt. Trong khi đó, động cơ bản chính hãng chỉ có dung tích 4.6L với 304 mã lực, hộp số tự động 6 cấp. Về an toàn, xe sở hữu các trang bị cơ bản như: Hệ thống chống bó cứng phanh, Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Hệ thống phân phối lực phanh điện tử, Hệ thống ổn định thân xe, Hệ thống kiểm soát lực kéo, Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình, Hệ thống điều khiển ga tự động, Hệ thống thích nghi địa hình, Đèn báo phanh khẩn cấp, Hệ thống cảnh báo áp suất lốp, Camera 360 độ... Đáng chú ý, Toyota Land Cruiser 5.7L 2019 nhập Mỹ còn có thêm nhưng tính năng gồm: Cảnh báo điểm mù; Hệ thống cảnh báo người đi bộ qua đường; Hệ thống cảnh báo va chạm phía sau qua Radar; Cảnh báo chệch làn đường; Hỗ trợ duy trì làn đường; Hỗ trợ kiểm soát cân bằng xe khi kéo vật thể phía sau... Mức giá xe Toyota Land Cruiser 2019 nhập Mỹ khi mới về Việt Nam được các đại lý tư nhân chào bán khoảng 7,8 tỷ đồng còn hàng chính hãng chỉ 4,03 tỷ đồng. Chiếc xe trong bài đã lăn bánh khaongr 3 năm với oddo hơn 34.000km và đang được chào bán với mức giá khoảng 7,9 tỷ đồng - cao hơn cả mức mới về Việt Nam nhưng lại có biển số đẹp. Video: Toyota Land Cruiser 2022 - Cuộc cách mạng về công nghệ.

Chiếc Toyota Land Cruiser đời 2019 nhập Mỹ máy V8 5.7L này đang được chào bán với mức giá khoảng 7,9 tỷ đồng trên sàn xe cũ Hà Nội. Chiếc xe mang biển số khá đẹp tại Thủ đô, đứng tên cá nhan. Xe có ngoại thất màu đen và còn khá mới, theo chủ nhân rao bán thì chiếc xe đã lăn bánh hơn 34.000 km sau thời gian khoảng 3 năm. Về ngoại thất, mãu xe SUV Toyota Land Cruiser nhập Mỹ và hàng chính hãng gần như không khác biệt quá nhiều. Theo đó, Toyota Land Cruiser chính hãng có kích thước tổng thể chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.950 x 1.980 x 1.945 (mm), còn bản nhập hẹp hơn 9mm và thấp hơn 65 mm nhưng chiều dài cơ sở vẫn đạt mức 2.850 mm. Xe vẫn thể hiện sự hầm hố với cụm lưới tản nhiệt 3 thanh ngang to bản và viền mạ crom nối liền với cụm đèn trước Full-Led. Đèn pha của mẫu SUV này là bóng LED Projector kèm đèn chạy ban ngày dạng LED, trong khi đó đèn sương mù tách biệt ở phần cản dưới cũng có chi tiết mạ crom. Đặc biệt, logo của thương hiệu ở chính giữa mặt ca-lăng kèm thêm camera phía trước. Cản trước Toyota Land Cruiser đời 2019 sở hữu thanh mạ crom, cảm biến hỗ trợ đỗ xe và đặc biệt hệ thống Radar được tích hợp để các hệ thống an toàn hoạt động. Đuôi xe là cụm đèn hậu LED với 8 bóng nhỏ mỗi bên, nối liền với cụm đèn này là dải crom. Cản sau xe to bản và có móc nhằm kéo phương tiện khác khi gặp sự cố, phần này tích hợp cảm biến. Toyota Land Cruiser nhập Mỹ có la-zăng 18 inch như bản chính hãng. Gương chiếu hậu của xe có tính năng chỉnh gập điện, sấy gương, nhớ vị trí, chống chói tự động tích hợp đèn xi-nhan dạng LED và camera lề. Bên trong nội thất, Toyota Land Cruiser chính hãng và nhập Mỹ về thẩm mỹ không khác nhau. Theo đó, xe SUV này vẫn có bảng táp-lô sử dụng vật liệu da và ốp gỗ cao cấp, trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí 10,4 inch, cụm điều khiển được mạ bạc và nhiều chế độ vận hành được thiết kế ở khu vực này. Tuy nhiên, điểm hạn chế của Toyota Land Cruiser dù có giá khá cao nhưng vẫn chỉ là phanh tay dạng cơ. Tay lái trên Toyota Land Cruiser được bọc da ốp gỗ tích hợp đầy đủ phím bấm được điều chỉnh điện 4 hướng, phía sau là màn hình đa sắc ấn tượng. Ghế ngồi trên mẫu xe hơi Toyota Land Cruiser 2019 này vẫn được bọc da, ghế lái chỉnh điện 10 hướng có nhớ 3 vị trí, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng. Trên phiên bản nhập Mỹ, Toyota Land Cruiser có thêm tính năng cao cấp hơn như sạc không dây chuẩn Qi, hàng ghế trước có thông gió, cửa sổ trời, hàng ghế sau có màn hình giải trí 11,6 inch, bản chính hãng là 10,1 inch. Toyota Land Cruiser bản Mỹ sử dụng động cơ V8 - 5.7L, 32 van cam kép cho công suất tối đa 381 mã lực tại 5600 vòng/phút và mô-men xoắn 544 Nm tại 3600 vòng phút. Truyền sức mạnh đến bánh xe là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với vi sai trung tâm chống trượt. Trong khi đó, động cơ bản chính hãng chỉ có dung tích 4.6L với 304 mã lực, hộp số tự động 6 cấp. Về an toàn, xe sở hữu các trang bị cơ bản như: Hệ thống chống bó cứng phanh, Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Hệ thống phân phối lực phanh điện tử, Hệ thống ổn định thân xe, Hệ thống kiểm soát lực kéo, Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình, Hệ thống điều khiển ga tự động, Hệ thống thích nghi địa hình, Đèn báo phanh khẩn cấp, Hệ thống cảnh báo áp suất lốp, Camera 360 độ... Đáng chú ý, Toyota Land Cruiser 5.7L 2019 nhập Mỹ còn có thêm nhưng tính năng gồm: Cảnh báo điểm mù; Hệ thống cảnh báo người đi bộ qua đường; Hệ thống cảnh báo va chạm phía sau qua Radar; Cảnh báo chệch làn đường; Hỗ trợ duy trì làn đường; Hỗ trợ kiểm soát cân bằng xe khi kéo vật thể phía sau... Mức giá xe Toyota Land Cruiser 2019 nhập Mỹ khi mới về Việt Nam được các đại lý tư nhân chào bán khoảng 7,8 tỷ đồng còn hàng chính hãng chỉ 4,03 tỷ đồng. Chiếc xe trong bài đã lăn bánh khaongr 3 năm với oddo hơn 34.000km và đang được chào bán với mức giá khoảng 7,9 tỷ đồng - cao hơn cả mức mới về Việt Nam nhưng lại có biển số đẹp. Video: Toyota Land Cruiser 2022 - Cuộc cách mạng về công nghệ.