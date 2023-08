Toyota Innova 2024 đã về Việt Nam, giá cao nhất hơn 1,1 tỷ đồng?

Hiện một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc Toyota Innova thế hệ mới. Theo thông tin mới nhất từ tư vấn viên bán hàng, Toyota Innova 2024 đã về Việt Nam và sẽ chính thức ra mắt vào tháng 10 năm nay. Xe hiện đã có mặt tại nhà máy Toyota tại Vĩnh Phúc để hãng đào tạo sản phẩm cho nhân viên đại lý, chuẩn bị cho sự kiện ra mắt. So với thế hệ tiền nhiệm, mẫu xe MPV Toyota Innova 2024 có một số nâng cấp đáng chú ý như cửa sổ trời, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, hệ thống an toàn Toyota Safety Sense, động cơ và hộp số mới. Giá xe Toyota Innova 2024 dự kiến từ phía đại lý sẽ rơi vào khoảng 900 triệu đến 1,1 tỷ đồng. Toyota Innova 2024 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ GA-C mới. Đây là khung gầm liền khối và đi liền với hệ dẫn động cầu trước, trong khi thế hệ cũ dùng khung gầm rời và hệ dẫn động cầu sau. Khung gầm mới giúp xe được nới rộng đáng kể về kích thước. Cụ thể, mẫu xe Toyota Innova thế hệ mới dài 4.755 mm, tăng 20mm, rộng 1.850 mm, thêm 20mm, chiều cao giữ nguyên mức 1.795mm, khoảng sáng gầm 185mm và chiều dài cơ sở tăng 100mm đạt 2.850mm. Ngoại hình của Toyota Innova 2024 gây ấn tượng với thiết kế MPV lai SUV. Phần đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác, đi kèm mắt lưới hình tổ ong có viền mạ crôm, nối liền với cụm đèn pha nằm ngang ở hai bên được thiết kế khá góc cạnh. Nằm dưới lưới tản nhiệt là khe gió hẹp với hốc hình tứ giác khá lớn ở hai bên, trang trí bằng nẹp màu bạc. Tiếp theo đó là cản trước mới với hốc gió trung tâm hình chữ nhật và 2 đèn sương mù nhỏ nằm hai bên hốc gió trung tâm. Đằng sau xe xuất hiện cụm đèn hậu LED kết hợp Halogen với thiết kế nằm ngang gọn gàng. Mâm xe dạng 5 chấu kép, kích thước 17 hoặc 18 inch tùy từng phiên bản. Không gian nội thất của Toyota Innova 2024 sở hữu thiết kế gọn gàng, trẻ trung và hiện đại hơn hẳn thế hệ tiền nhiệm. Vô-lăng của mẫu MPV 7 chỗ có thiết kế mới, tích hợp nhiều phím bấm điều chỉnh chức năng trên xe. Ở phía sau là màn hình đồng hồ lái kích thước 7 inch. Ở khu vực mặt táp lô, Innova thế hệ mới có màn hình giải trí kích thước 10,1 inch đặt nổi, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và hệ thống âm thanh 6 loa. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống phanh tay điện tử & giữ phanh tự động. Các trang bị an toàn trên Toyota Innova 2024 gồm có 6 túi khí và gói Toyota Safety Sense 3.0. Gói này bao gồm những tính năng như phanh khẩn cấp tự động Pre-Collision System, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ bám làn đường và hỗ trợ nhận biết biển báo giao thông. Không chỉ vậy, xe còn có hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 độ, cảnh báo áp suất lốp, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe chia đều trước/sau và camera hành trình. Về trang bị vận hành, Toyota Innova bản hybrid được trang bị hệ truyền động bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên. Động cơ hybrid dung tích 2.0L kết hợp với một mô-tơ điện và hộp số e-Drive, tạo ra công suất tổng cộng 184 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 188 Nm. Hai phiên bản còn lại sử dụng động cơ xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 205 Nm tại dải tua máy 4.500 - 9.000 vòng/phút.Toyota Innova 2024 tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và bán song song với thế hệ cũ. Với tầm tiền khoảng 1 tỷ đồng, khách Việt có nhiều lựa chọn để cân nhắc như CUV hạng C Mazda CX-5 (cao nhất 869 triệu đồng) hay bản tiêu chuẩn của CUV hạng D như Hyundai Santa Fe (giá 1,055 tỷ đồng). Trong khi đó, Innova đời cũ sẽ tiếp tục được lắp ráp trong nước như hiện nay. Bản này phù hợp với những khách hàng có nhu cầu mua xe để chạy dịch vụ khi vẫn có bản số sàn giá 755 triệu đồng. Tuy nhiên xe gặp phải sự cạnh tranh không nhỏ từ các mẫu MPV cỡ nhỏ có giá dưới 700 triệu đồng, ví dụ như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross. Video: Xem thực tế Toyota Innova 2023 sắp về Việt Nam.

