Toyota Hilux 2023 tăng giá bán tới 180 triệu đồng tại Việt Nam

Theo đó, ở lần quay trở lại này, Toyota Hilux 2023 mới chỉ được phân phối với 1 phiên bản duy nhất là 4x2 AT. Mức giá mới của phiên bản này là 852 triệu đồng, tăng gần 180 triệu đồng so với đời cũ. Tuy nhiên, phía đại lý cho biết xe sẽ được nâng cấp về mặt trang bị cho tương xứng với giá bán cao hơn. Mức giá này nhiều khả năng sẽ khiến Hilux khó cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc bán tải tại Việt Nam như Ford Ranger và Nissan Navara. Ngoài việc thay đổi giá bán, thiết kế của Toyota Hilux 2023 tại Việt Nam không có sự thay đổi so với phiên bản cũ. Khách hàng mua Hilux 2023 mới sẽ có 6 tùy chọn màu sơn. Nếu muốn sở hữu màu trắng ngọc trai, người dùng sẽ phải chi thêm 8 triệu đồng. Tất cả các phiên bản động cơ của Hilux mới đều được tinh chỉnh lại nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên, các thông số về sức mạnh động cơ không có sự thay đổi. Cung cấp sức mạnh cho Hilux 2023 vẫn là loại diesel 2.4L, 4 xy-lanh. Khối động cơ này sản sinh công suất 148 mã lực tại 3.400 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.600 vòng/phút. Mẫu xe bán tải Toyota Hilux 2023 sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Về trang bị an toàn, mặc dù phiên bản 4x2 AT của Hilux không được trang bị gói Toyota Safety Sense, nhưng xe vẫn có nhiều tính năng an toàn nổi bật như: cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc... Nhiều khả năng các phiên bản khác của Toyota Hilux 2023 là 4x2 MT, 4x4 AT, 2.8 4x4 MT, 2.8 4x4 AT cũng sẽ sớm được “cập bến” Việt Nam để phục vụ người tiêu dùng. Toyota Hilux là một trong những mẫu bán tải gia nhập thị trường Việt Nam sớm nhất và khá được lòng người tiêu dùng bởi vẻ ngoài hiện đại, độ bền cao, đồng thời phụ tùng dễ thay và sửa chữa. Tại thị trường Việt Nam, Toyota Hilux từng là dòng bán tải bán chạy thứ hai chỉ xếp sau Ford Ranger. Tuy nhiên, do sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ khác cùng phân khúc, Hilux đang dần bị bỏ xa về doanh số. Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải Toyota HiLux GR Sport mới.

