Toyota Hilux 2023 sắp về Việt Nam, bản 2.4 4x2 AT hơn 850 triệu đồng

Mẫu xe bán tải Toyota Hilux tại Việt Nam đã tạm thời bị ngừng bán từ đầu năm 2022 do không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên, trong năm nay, mẫu xe bán tải này sẽ quay trở lại thị trường Việt Nam.

Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, Toyota Hilux 2023 mới sẽ được phân phối trở lại ở thị trường Việt Nam vào tháng 3 năm nay. Ban đầu, hãng Toyota sẽ đưa về lô xe Hilux với 100 chiếc thuộc bản 2.4 4x2 AT.

Giá xe Toyota Hilux 2.4 4x2 AT 2023 sẽ khởi điểm từ 852 triệu đồng, tăng 178 triệu so với phiên bản cũ. Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết xe sẽ được nâng cấp về mặt trang bị cho tương xứng với giá cao hơn. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Toyota Hilux 2.4 4x2 AT 2023 sẽ có thêm những trang bị nào.