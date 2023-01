Honda Odyssey 2023 "hồi sinh" tại Trung Quốc rộng đường về Việt Nam?

Vào hồi tháng 3 năm ngoái, nhà máy của Honda ở Sayama, Nhật Bản, đã bị đóng cửa. Điều này khiến hàng loạt mẫu xe bị "khai tử", trong số đó có mẫu MPV cỡ lớn Honda Odyssey.



Tuy nhiên, mẫu MPV này hiện vẫn đang được sản xuất tại Trung Quốc. Do đó, theo một số tin đồn tại Nhật Bản, Honda Odyssey sản xuất tại Trung Quốc sẽ quay trở lại một số thị trường như Nhật Bản và Úc trong thời gian tới.

Hiện mẫu xe MPV Honda Odyssey 2023 có 2 phiên bản tại thị trường Trung Quốc. Phiên bản thứ nhất là Odyssey do liên doanh GAC Honda lắp ráp. Phiên bản thứ hai là Elysion do liên doanh Dongfeng Honda sản xuất. Nếu kế hoạch xuất khẩu này được tiến hành đúng như tin đồn, Odyssey sẽ là mẫu xe Honda sản xuất tại Trung Quốc đầu tiên được bán ở Nhật Bản.

"Dây chuyền sản xuất Odyssey ở Nhật Bản đã bị dừng lại từ cuối năm ngoái. Thế nhưng, liệu Odyssey đã đi đến hồi kết hay chưa và tại sao lại làm thế khi vẫn còn khách hàng?", một đại diện giấu tên của hãng Honda nói với phóng viên tờ Nikkan Jidosha Shimbun.

"Chúng tôi đang cân nhắc xem có thể nhập khẩu Odyssey do GAC Honda và Elysion do Dongfeng Honda sản xuất hay không. Cả hai đều do liên doanh của Honda tại Trung Quốc sản xuất và bán tại Nhật Bản", vị này cho biết thêm.