Toyota GR Supra Matte White Edition giới hạn 50 chiếc, giá 57.098 USD

Toyota GR Supra Matte White Edition 2022 mới sở hữu thiết kế ngoại thất màu trắng mờ Matte Avalance White Metallic, các điểm nhấn màu đen trên bộ chia, phần bậc cửa bên của xe, bộ khuếch tán, gương chiếu hậu hay trụ A và các hốc gió của xe. Mẫu xe Toyota GR Supra Matte White Edition giới hạn sở hữu bộ mâm có kích thước 19 inch hoàn thiện với màu sơn Xám Frozen Gunmetal, xe được trang bị thêm với phần cùm phanh màu đỏ.Trang bị này trông khá giống với phiên bản 2023 Toyota GR Supra A91-MT được bán ra tại Mỹ với số lượng sản xuất giới hạn 500 chiếc. Thương hiệu trang bị cho xe khoang nội thất bọc da cao cấp với các chi tiết như ghế ngồi, phần dưới của cửa, vô lăng và bảng điều khiển trung tâm. Quan trọng hơn, xe còn có các tấm ốp được làm bằng vật liệu carbon trên bảng điều khiển với dòng chữ “GR Supra” và “Matte White Edition” Phiên bản đặc biệt được phát triển dựa trên phiên bản RZ hàng đầu đi kèm với tất cả các tiện ích bao gồm đế sạc không dây trên bảng điều khiển trung tâm, cổng USB, hệ thống âm thanh cao cấp JBL 12 loa và màn hình cảm ứng thông tin giải trí 8,8 inch. Sức mạnh được truyền tới trục sau thông qua hộp số sàn sáu cấp, trong khi các trang bị nhỏ hơn cũng có sẵn với hộp số tự động tám cấp. Những thay đổi về năm mẫu xe ở Nhật Bản cũng bao gồm các cài đặt sửa đổi cho hệ thống AVS , EPS và VSC . Xe vẫn được trang bị khối động cơ tăng áp 3.0 lít sáu xi-lanh sản sinh công suất 382 mã lực, không được nâng cấp so với những phiên bản khác.Để có được một trong số 50 chiếc của phiên bản giới hạn, người mua cần phải đủ may mắn để được rút thăm trong thời gian tới.Giá xe Toyota GR Supra Matte White Edition có giá khởi điểm từ 57.098 USD, 4.175 USD so với phiên bản RZ mặc dù sự khác biệt duy nhất giữa chúng là màu sắc ngoại thất và huy hiệu đặc biệt trên bảng điều khiển. Video: Giới thiệu siêu phẩm Toyota GR Supra 2022.

Toyota GR Supra Matte White Edition 2022 mới sở hữu thiết kế ngoại thất màu trắng mờ Matte Avalance White Metallic, các điểm nhấn màu đen trên bộ chia, phần bậc cửa bên của xe, bộ khuếch tán, gương chiếu hậu hay trụ A và các hốc gió của xe. Mẫu xe Toyota GR Supra Matte White Edition giới hạn sở hữu bộ mâm có kích thước 19 inch hoàn thiện với màu sơn Xám Frozen Gunmetal, xe được trang bị thêm với phần cùm phanh màu đỏ. Trang bị này trông khá giống với phiên bản 2023 Toyota GR Supra A91-MT được bán ra tại Mỹ với số lượng sản xuất giới hạn 500 chiếc. Thương hiệu trang bị cho xe khoang nội thất bọc da cao cấp với các chi tiết như ghế ngồi, phần dưới của cửa, vô lăng và bảng điều khiển trung tâm. Quan trọng hơn, xe còn có các tấm ốp được làm bằng vật liệu carbon trên bảng điều khiển với dòng chữ “GR Supra” và “Matte White Edition” Phiên bản đặc biệt được phát triển dựa trên phiên bản RZ hàng đầu đi kèm với tất cả các tiện ích bao gồm đế sạc không dây trên bảng điều khiển trung tâm, cổng USB, hệ thống âm thanh cao cấp JBL 12 loa và màn hình cảm ứng thông tin giải trí 8,8 inch. Sức mạnh được truyền tới trục sau thông qua hộp số sàn sáu cấp, trong khi các trang bị nhỏ hơn cũng có sẵn với hộp số tự động tám cấp. Những thay đổi về năm mẫu xe ở Nhật Bản cũng bao gồm các cài đặt sửa đổi cho hệ thống AVS , EPS và VSC . Xe vẫn được trang bị khối động cơ tăng áp 3.0 lít sáu xi-lanh sản sinh công suất 382 mã lực, không được nâng cấp so với những phiên bản khác.Để có được một trong số 50 chiếc của phiên bản giới hạn, người mua cần phải đủ may mắn để được rút thăm trong thời gian tới. Giá xe Toyota GR Supra Matte White Edition có giá khởi điểm từ 57.098 USD, 4.175 USD so với phiên bản RZ mặc dù sự khác biệt duy nhất giữa chúng là màu sắc ngoại thất và huy hiệu đặc biệt trên bảng điều khiển. Video: Giới thiệu siêu phẩm Toyota GR Supra 2022.