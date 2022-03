Đại gia Sài thành tậu Toyota GR Supra đầu tiên tại Việt Nam

Nhắc đến những mẫu xe tốc độ đi vào huyền thoại có lẽ không thể nào bỏ qua được cái tên Toyota Supra của Nhật Bản, đây là niềm cảm hứng cho những ai mê drift hay mới tập quen với các mẫu xe thể thao. Vào tháng 8 năm 2002, dòng xe Toyota Supra đã bị cho vào quên lãng khi không còn sản xuất và hãng xe Toyota cũng bỏ ngỏ việc mang đứa con này quay lại với người đam mê xe. Phải 17 năm sau đó, cái tên Supra mới được hồi sinh và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của giới chơi xe trên thế giới. Tháng 9/2021, chiếc xe thể thao Toyota GR Supra thế hệ mới đầu tiên đã có mặt tại dải đất hình chữ S thông qua các công ty nhập khẩu tư nhân. Chiếc xe này phải mất gần 6 tháng mới hoàn thành các thủ tục đăng kiểm để bàn giao cho người mua vào khuya ngày 13/3/2022. Người đầu tiên sở hữu siêu xe hay xe thể thao như chủ nhân của Toyota GR Supra tại TP HCM này luôn phải chờ đợi rất lâu mới có thể ra biển số được, chính vì vậy ngoài việc chi hầu bao còn cần phải có đam mê. Hiện chỉ có duy nhất một chiếc xe thể thao Toyota GR Supra được mang về nước và hàng độc này mới được bàn giao cho 1 người sưu tập siêu xe rất kín tiếng ở Sài thành. Vị đại gia này vào tháng 2 vừa qua cũng đã tậu xe thể thao mui trần Morgan Plus Four có giá trên 6,2 tỷ đồng. Vẫn chưa rõ mức giá xe Toyota GR Supra thế hệ mới tại Việt Nam, chỉ biết rằng, Toyota phiên bản GR Supra ở tại thị trường Mỹ là 49.990 đô la, khoảng 1,13 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn còn Toyota GR Supra Launch Edition có giá bán lên đến 55.250 đô la, tức 1,26 tỷ đồng. Ngoài ngoại hình bắt mắt, bên trong khoang lái Toyota GR Supra độc nhất Việt Nam có phong cách thiết kế từ xe BMW ở nút bấm và cần số hay hệ thống iDrive với núm xoay trên cụm điều khiển trung tâm là đặc trưng của hãng xe sang đến từ Đức. Màn hình cảm ứng của xe là 8,8 inch do thuộc bản Premium. Xe sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 335 mã lực. Sức mạnh của xe Toyota GR Supra thể hệ mới sẽ được truyền tới cầu sau thông qua hộp số tự động 8 cấp có tích hợp lẫy chuyển số trên vô lăng. Xe có thể dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 96 km/h trong thời gian khoảng 4,1 giây trước khi đạt vận tốc tối đa bị giới hạn 250 km/h. Đây là thế hệ thứ 5 của Toyota GR Supra sản xuất từ năm 2019, sau gần 7 năm bị "đứt dây chuyền" và tất nhiên đã nhận được sự chú ý của không ít người yêu tốc độ. Video: Chi tiết "siêu phẩm" Toyota Supra thế hệ mới.

