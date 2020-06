Toyota Fortuner 2021 chính hãng bao giờ sẽ có mặt tại Việt Nam?

Chưa đầy nửa tháng kể từ khi ra mắt lần đầu ở Thái Lan, Toyota Fortuner 2021 mới đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của giới mê xe Việt. Nhiều người dự đoán chiếc xe "cập cảng Việt Nam" sẽ thuộc phiên bản Tiêu Chuẩn, không phải phiên bản cao cấp LEGENDER mang thiết kế thể thao hơn. So với phiên bản cũ, Fortuner được tinh chỉnh nhẹ nhàng phần đầu xe, nhưng vẫn giữ lại phong cách thiết kế hiện tại với lưới tản nhiệt tạo hình chữ “V”, đèn pha LED tích hợp đèn LED ban ngày và cụm đèn sương mù LED đã được đổi mới. Trong khi phiên bản LEGENDER cao cấp hơn, Toyota đã tái thiết kế, sửa đổi toàn bộ phần đầu xe đặc biệt là cụm tản nhiệt cỡ lớn được chia làm 2 phần, đi cùng với bộ mâm kích thước lên đến 20 inch. Có thể Toyota Việt Nam sẽ mang về phiên bản LEGENDER hàng đầu cho các phiên bản cao cấp, vì đây là phiên bản có sức hấp dẫn nhất của dòng Fortuner 2021. Tại Thái Lan, Fortuner 2021 chỉ có 2 lựa chọn động cơ dầu bao gồm 2.4L và 2.8L, mà không có lựa chọn động cơ xăng 2.7L. Trong đó, ở phiên bản mang kiểu dáng thiết kế Tiêu Chuẩn (không phải LEGENDER), Fortuner 2021 sử dụng máy dầu 4cyl 2.4 tăng áp (2GD-FTV) vẫn duy trì mức công suất tối đa 150 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.600 - 2.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (2WD) hoặc 2 cầu (4WD) thông qua hộp số tự động 6 cấp. Ngoài ra, Fortuner 2021 còn có phiên bản máy dầu 2.8L cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500Nm, động cơ 2.8L tăng áp của Fortuner đã được nâng cấp công suất với hiệu suất không thua kém gì so với động cơ 2.0L Biturbo của Ford Everest. Hiện chưa rõ nguyên bản Fortuner 2021 bản tiêu chuẩn được bắt gặp tại Việt Nam sẽ sử dụng động cơ nào. Liệu Toyota Việt Nam có loại bỏ phiên bản máy xăng 2.7L trên Fortuner 2021 như tại Thái Lan hay không? Đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin chính thức. Tại Thái Lan, Toyota Fortuner 2021 có giá 41.700-47.200 USD cho bản tiêu chuẩn và 50.000-58.700 USD cho bản Legender. Khách hàng tại Australia phải đợi đến tháng 8 để nhận được chiếc Fortuner đời mới. Khi có mặt ở thị trường Việt Nam, phiên bản 2.4L AT hẳn sẽ rất phù hợp đối với những khách hàng có nhu cầu mua SUV 7 chỗ chạy dịch vụ hay phục vụ cho gia đình. Từ trước đến nay tại thị trường Việt, dòng xe Fortuner được rất nhiều khách hàng Việt ưa chuộng bởi các yếu tố như: thương hiệu mạnh, mạng lưới phân phối phủ rộng khắp cả nước dễ dàng sửa chữa bảo dưỡng, động cơ bền bỉ đã được kiểm chứng, và hơn hết là ít rớt giá so với mặt bằng chung. Tại Việt Nam, Fortuner là một trong mẫu xe chủ lực của Toyota. Với việc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Fortuner ra mắt tại Thái Lan, khả năng cao là mẫu xe này sẽ sớm được đưa về Việt Nam. Video: Toyota Fortuner 2021 mới có gì thay đổi.

