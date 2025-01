Toyota Crown Sport "chủ tịch" phong cách siêu SUV Ferrari Purosangue

Toyota Crown Sport đời mới là một chiếc SUV không được cung cấp ở Bắc Mỹ, và Ferrari Purosangue có vẻ như đến từ một thế giới hoàn toàn khác, nhưng điểm tương đồng về thiết kế của chúng rất khó bỏ qua. Aero Over, một công ty độ xe của Nhật Bản, đã quyết định tạo ra một chút thú vị với những điểm tương đồng này. Bằng cách trang bị cho Crown Sport một bộ body kit tùy chỉnh, bao hồm 4 ống xả, huy hiệu theo phong cách Ferrari và một số bánh xe mới, họ đã tạo ra một chiếc SUV của Ý, với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ xe nguyên bản. Chiếc xe SUV Toyota Crown Sport này đã được ra mắt tại Triển lãm ô tô Tokyo 2025, được đỗ một cách chiến lược bên cạnh một chiếc Ferrari Purosangue thực sự để du khách có thể chơi trò "phát hiện kẻ mạo danh". Những thay đổi bao gồm bộ chia gió trước sắc nét hơn và bộ khuếch tán sau được thiết kế lại, trong khi thiết lập 4 ống xả hướng đến kiểu dáng đuôi xe hung hãn của Purosangue được trang bị động cơ V12. Bộ vành xe cắt kim cương mới kết hợp với kẹp phanh màu vàng tạo thêm nét lấy cảm hứng từ Ferrari, khéo léo kết hợp với lớp ốp đen bóng lắp sẵn tại nhà máy xung quanh vòm bánh xe. Aero Over đã thêm một biểu tượng màu vàng vào mui xe và các tấm chắn phù hợp vào chắn bùn trước, mô phỏng huy hiệu mang tính biểu tượng của Ferrari. Ngay cả chữ P639e và Aero Over tùy chỉnh trên cửa sau cũng được tạo kiểu theo phông chữ không thể nhầm lẫn của Ferrari. Công bằng mà nói, cần phải chỉ ra rằng Crown Sport về mặt kỹ thuật đã đánh bại Purosangue. Toyota đã tiết lộ nguyên mẫu gần như sản xuất của Crown Sport vào tháng 7 năm 2022, trong khi Ferrari không chính thức tung ra mẫu xe gầm cao đầu tiên của mình cho đến tháng 9 cùng năm. Phải công nhận là những bức ảnh rò rỉ về Purosangue từ nhà máy đã được lan truyền trực tuyến từ đầu tháng 1 năm 2022, có thể đã làm nguồn cảm hứng cho các nhà thiết kế Nhật Bản tạo ra 1 chiếc xe Toyota Crown Sport rất thú vị. Khi nói đến kiểu dáng, Crown Sport áp dụng thiết kế "đầu búa" của Toyota, một đặc điểm đặc trưng của dòng sản phẩm hiện đại của thương hiệu, được thấy trên các mẫu xe như Prius mới nhất. Trong khi đó, chiếc siêu SUV Purosangue có cách tiếp cận kỳ lạ hơn, với phần đầu xe gợi nhớ đến phần mũi xe bóng bẩy, hung hãn của siêu xe SF90 của nhà Ferrari. Đối với những ai mơ về cảm giác lái siêu xe mà không phải trả mức giá của Ferrari, các bộ phận nâng cấp của Aero Over hiện đã có sẵn để bán tại Nhật Bản. Bộ chia gió trước và bộ khuếch tán sau có giá 250.000 Yên (khoảng 1.600 đô la), cộng thêm 250.000 Yên (1.300 đô la) cho bộ giảm thanh ống xả tùy chỉnh. Biểu tượng theo phong cách Ferrari? Chúng là một món hời với giá 8.500 Yên (54 đô la) cho mui xe và chắn bùn. Ngay cả nhãn dán cửa sau cũng chỉ có giá 2.000 Yên (12 đô la). Bản thân giá xe Toyota Crown Sport khởi điểm là 5.900.000 Yên (khoảng 37.500 đô la) tại Nhật Bản, đây là một mức giá hời so với Purosangue bán ra hơn 500.000 đô la. Video: Toyota Crown Sport độ phong cách Ferrari Purosangue

