Toyota Corolla và Honda Civic không được IIHS đánh giá cao an toàn

Xe nhỏ kém an toàn cho người ngồi sau

Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ IIHS vừa đưa ra đánh giá va chạm mới nhất dành cho các mẫu xe nhỏ, và đưa ra kết luận rằng hầu hết chúng đều bảo vệ chưa tốt cho người ngồi phía sau. Chủ tịch IIHS David Harkey cho biết: “Những kết quả này nêu bật một trong những lý do chính khiến chúng tôi cập nhật bài kiểm tra va chạm trực diện của mình". “Trong tất cả các xe ôtô nhỏ mà chúng tôi đã thử nghiệm, hình nộm phía sau bị trượt xuống dưới dây an toàn, khiến dây đai thắt lưng đè lên bụng và làm tăng nguy cơ chấn thương bên trong.” Hình nộm ngồi sau của cả 5 mẫu xe nhỏ được test đều trượt xuống dưới đai an toàn, khiến nó siết vào vùng bụng thay vì xương hông, làm tăng nguy cơ tổn thương nội tạng bên trong.

Không chiếc nào trong số 5 chiếc xe nhỏ mà IIHS thử nghiệm đạt được đánh giá tốt. Honda Civic và Toyota Corolla sedan được đánh giá ở mức chấp nhận được. Kia Forte, Nissan Sentra và Subaru Crosstrek bị đánh giá kém.

5 mẫu xe nhỏ đều không được IIHS đánh giá cao

IIHS đã đưa ra thử nghiệm cập nhật về va chạm phía trước vừa phải vào năm ngoái sau khi nghiên cứu cho thấy rằng ở những phương tiện mới, nguy cơ chấn thương gây tử vong hiện cao hơn đối với những người ngồi ở phía sau có thắt dây an toàn so với những người ở phía trước. Điều này không phải do hàng ghế sau trở nên kém an toàn hơn. Thay vào đó, ghế trước đã trở nên an toàn hơn nhờ túi khí và đai an toàn mới được cải tiến, còn hàng ghế sau thì không. Tuy vậy, ngay cả với những cải tiến này này, ghế sau xe ôtô vẫn là nơi an toàn nhất cho trẻ nhỏ, những người có thể bị thương do túi khí phía trước bung ra.

Để khuyến khích các nhà sản xuất cải thiện khả năng bảo vệ của hàng ghế sau, bài kiểm tra cập nhật bổ sung thêm một hình nộm ở hàng ghế sau phía sau người lái. Hình nộm lái xe có kích thước bằng một người đàn ông trưởng thành bình thường. Hình nộm phía sau tượng trưng cho một người phụ nữ hoặc một đứa trẻ 12 tuổi. Các nhà nghiên cứu của IIHS cũng đã phát triển các số liệu mới tập trung vào các chấn thương thường thấy nhất ở hành khách ngồi ghế sau.

Hàng ghế sau vẫn là nơi an toàn nhất cho trẻ nhỏ, những người có thể bị thương do túi khí phía trước bung ra.

Để một phương tiện được xếp hạng tốt, không thể có quá nhiều rủi ro gây thương tích ở đầu, cổ, ngực, bụng hoặc đùi, như được ghi lại bởi hình nộm ở hàng ghế thứ hai. Hình nộm phải được định vị chính xác trong khi va chạm mà không bị trượt về phía trước bên dưới dây đai an toàn và đầu phải duy trì một khoảng cách an toàn so với lưng ghế trước và phần còn lại của nội thất xe. Một cảm biến áp suất trên thân hình nộm phía sau được sử dụng để kiểm tra xem liệu dây đai qua vai có quá cao hay không, điều này có thể làm cho hệ thống dây an toàn hoạt động kém hiệu quả hơn.

Về phía hàng ghế trước, cũng như trong thử nghiệm ban đầu, cấu trúc của khoang hành khách phải duy trì đủ không gian sinh tồn cho người lái và các phép đo lấy từ hình nộm người lái không được cho thấy nguy cơ chấn thương quá mức.

Những chiếc Honda Civic và Toyota Corolla được xếp hạng chấp nhận được và hầu hết đều bảo vệ ổn cho người ngồi phía sau.

Tất cả năm chiếc xe nhỏ đều được bảo vệ tốt ở ghế trước. Tuy nhiên, các phép đo cho thấy nguy cơ chấn thương đầu hoặc cổ đối với người lái xe Sentra cao hơn một chút. Đối với các vị trí ngồi phía sau, đó là một câu chuyện khác. Ở cả năm phương tiện, hình nộm phía sau trượt xuống dưới dây an toàn, khiến dây an toàn trượt từ xương hông lên bụng, nơi có thể gây thương tích bên trong.

Trong ba phương tiện bị đánh giá kém, các phép đo từ hình nộm phía sau cũng cho thấy nguy cơ chấn thương ở đầu, cổ hoặc ngực ở mức trung bình hoặc cao.