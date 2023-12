Toyota Corolla gần 40 tuổi của Đặng Lê Nguyên Vũ có gì đặc biệt?

Khi số lượng các dòng siêu xe tại Việt Nam trên thị trường xe cũ ít đi, cũng là lúc ông Đặng Lê Nguyên Vũ đổi chiến dịch săn xe của mình sang các dòng JDM (Japanese Domestic Market), một thuật ngữ dùng để chỉ các mặt hàng tiêu dùng nội địa Nhật Bản. Chúng tôi đã đưa đến cho bạn nhiều mẫu xe JDM thú vị của "Qua" Vũ từ các hãng như Honda, Mazda, Nissan nhưng nhiều nhất là các xe nhà Toyota. Mới đây, ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại xuống phố cùng với 1 mẫu xe JDM nhà Toyota, nhưng khác với lần trước chỉ toàn các bản của dòng xe Celica hay Supra, lần này là 1 chiếc xe Toyota Corolla II GL 1985 gần 40 tuổi, và bạn có tò mò chiếc Toyota Corolla của Đặng Lê Nguyên Vũ mới sắm có gì đặc biệt?

Toyota Corolla là một dòng xe nhỏ gọn được sản xuất và tiếp thị trên toàn cầu bởi nhà sản xuất ôtô Nhật Bản Toyota Motor Corporation. Được giới thiệu vào năm 1966, Corolla là chiếc xe bán chạy nhất trên toàn thế giới vào năm 1974 và là một trong những chiếc xe bán chạy nhất thế giới kể từ đó. Năm 1997, Corolla trở thành mẫu xe bán chạy nhất thế giới, vượt qua Volkswagen Beetle. Toyota đạt cột mốc 50 triệu chiếc Corolla được bán ra qua 12 thế hệ vào năm 2021.



Số lượng xe Toyota Corolla tại Việt Nam nhiều nhất rơi vào thế hệ thứ 10, 11 và 12, càng về trước, đời xe càng ít, thậm chí chỉ có vài chiếc, trong số này, Toyota Corolla mới được ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng là hàng cực hiếm. Xe thuộc biến thể hatchback 3 cửa, ngoại thất hay nội thất đều đã được làm mới, nhìn rất hấp dẫn so với xe nguyên bản.



Theo tiết lộ, chiếc xe Toyota Corolla II GL của ông Đặng Lê Nguyên Vũ thuộc đời 1985, như vậy, xe nằm ở thế hệ thứ 5, được Toyota sản xuất và tiếp thị trên toàn cầu dưới tên nội bộ là Toyota Corolla E80, từ năm 1983 đến năm 1987, với tổng sản lượng khoảng 3,3 triệu chiếc và hầu hết các mẫu xe đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước.



Chiếc xe này chủ yếu có 2 bản là 3 cửa và 5 cửa của các dòng sedan và hatchback, tùy thị trường mà xe sẽ có ký hiệu riêng, chỉ có khi bán vào Mỹ, liên doanh với General Motors, các phiên bản cải tiến nhẹ của mẫu sedan AE82 đã được bán ra với tên gọi khác hoàn toàn là Chevrolet Nova. Đây là chiếc Corolla đầu tiên đứng đầu danh sách top 10 của New Zealand, chấm dứt sự thống trị của Ford trên thị trường đó.



Một dòng xe hatchback ngắn hơn, được gọi là Corolla FX ở Nhật Bản và Corolla Compact ở Đức, xuất hiện vào tháng 10 năm 1984 trên nền tảng dẫn động cầu trước. Những chiếc xe hatchback ba và năm cửa giống với chiếc sedan Corolla với cốp sau được cắt ngắn. Corolla FX đã thay thế Toyota Starlet ở Bắc Mỹ.



Toyota Corolla II GL 1985 của ông Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện trên đường phố Sài thành có màu xanh Miami rất nổi bật, tất nhiên, đây là bộ áo đã được sơn lại, và nếu là người hay theo dõi dàn xe của Chủ tịch Trung Nguyên, có lẽ bạn sẽ rất bất ngờ, vì nó không được dán màu xanh quân đội, xám, trắng, đen, bạc như thường thấy. Khá thú vị là nhiều xe JDM đã được ông Vũ cho để lại màu sơn theo xe.



Tiếp đến là hệ thống đèn pha tròn cổ điển, đây nhiều khả năng là chi tiết đã được độ lên, cản trước của Toyota Corolla II GL 1985 rất thú vị, nó be ra và vuông vức, tạo nên sự cá tính và hầm hố cho đời này. Vòng ra bên sườn, chiếc xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã được độ lại bộ mâm. Đằng sau xe với thiết kế hatchback 3 cửa rất thú vị, cùng quả cánh gió mui xe.

Mở cửa bước vào trong khoang lái, các ghế ngồi trên xe Toyota Corolla II GL 1985 của ông Đặng Lê Nguyên Vũ được bọc 2 màu da là be và xám, vì có thiết kế hatchback 3 cửa, nên khoảng trống của hàng ghế sau đủ chỗ cho 3 người lớn ngồi thoải mái. Nhưng có lẽ nó ít khi được chở người. Ở khoang lái, có 2 điểm gây chú ý cho người xem, đó là việc xe đã được thay vô lăng độ RASTP có kích thước 13 inch, và quan trọng là quả độ hộp đựng tàn xì gà và bình đựng cà phê.



Màn hình zin theo xe. Tùy thị trường mà xe Toyota Corolla thế hệ thứ 5 sẽ được cung cấp sức mạnh khác nhau, ở Nhật Bản, động cơ 2A 1,3 lít được thay thế bằng động cơ 2E 12 van hiện đại hơn cùng với bản nâng cấp vào tháng 5 năm 1985. Dòng sản phẩm này bắt đầu với 1300 Custom DX và kết thúc với 1600 GT Limited, được giới thiệu vào tháng 6 năm 1986. Tuy nhiên, trái tim mạnh nhất là 4 xi lanh, 4A-GEU, dung tích 1.6 L DOHC 16 van, sản sinh ra công suất 130 ps.

