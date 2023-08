Toyota Corolla Altis GR Sport 2023 giá 795 triệu đồng, chờ về Việt Nam

Vào hồi tháng 6 năm nay, hãng Toyota đã giới thiệu phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe Corolla Altis ở thị trường Thái Lan. Sau Thái Lan, đến lượt thị trường Malaysia đón nhận mẫu sedan hạng C này. Ở Malaysia, Toyota Corolla Altis 2023 mới có 3 phiên bản là 1.8E, 1.8G và GR Sport. Giá bán của mẫu xe này dao động từ 139.800 - 152.800 RM (khoảng 727 - 795 triệu đồng), tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm nay. Tương tự xe ở Thái Lan, mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis 2023 ở Malaysia cũng chỉ thay đổi nhẹ trong thiết kế và trang bị. Cụ thể, xe được bổ sung lưới tản nhiệt với mắt lưới đa điểm mới thay vì nan nằm ngang như phiên bản cũ. Bên cạnh đó là các loại vành la-zăng mới với đường kính 16 inch ở bản tiêu chuẩn và 17 inch ở bản cao cấp. Thay đổi tiếp theo của Toyota Corolla Altis 2023 tại Malaysia nằm ở màu sơn ngoại thất. Xe có thêm màu mới là xám Metal Stream ME. Trong khi đó, những màu sơn cũ như xám Celestite Gray Metallic, đỏ Red Mica Metallic, trắng Platinum White Pearl MC và đen Attitude Black vẫn giữ nguyên. Riêng bản Toyota Corolla Altis GR Sport 2023 thể thao có thiết kế thể thao hơn 2 phiên bản còn lại, thể hiện qua lưới tản nhiệt và khe gió giả hình tam giác ở hai góc cản trước. Bên cạnh đó là những chi tiết màu đen như nẹp bao quanh logo Toyota trên đầu xe và ốp gương chiếu hậu. Cản sau của xe cũng thay đổi thiết kế và tích hợp bộ khuếch tán gió. Thay đổi tiếp theo của bản GR Sport nằm ở bộ vành hợp kim 18 inch màu xám đậm cũng như hệ thống treo với giảm xóc, lò xo và thanh cân bằng hiệu chỉnh. Tương tự ngoại thất, nội thất của mẫu xe sedan cỡ C - Toyota Corolla Altis 2023 ở Malaysia cũng được cải tiến nhẹ với cổng USB Type C mới nằm trong ngăn chứa đồ bên dưới bệ tì tay trung tâm. Đặc biệt, xe đã được bổ sung bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch mới ở bản 1.8G cao cấp, thay cho loại 7 inch cũ. Bảng đồng hồ mới có 4 chủ đề hiển thị (Casual, Smart, Tough và Sporty) cũng như 3 cấu hình để người lái lựa chọn. Chưa hết, hãng Toyota còn bổ sung tính năng mở cửa không chìa bên ghế phụ lái cho xe. Những trang bị còn lại của Toyota Corolla Altis 2023 ở Malaysia vẫn giữ nguyên như cũ. Bản 1.8E tiêu chuẩn đi kèm những trang bị như đèn pha Halogen tự động bật/tắt, đèn hậu LED, camera lùi, cảm biến đỗ xe trước/sau, đèn sương mù, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 4,2 inch, điều hòa tự động 1 vùng, cửa gió hàng ghế sau, màn hình cảm ứng trung tâm 6,8 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, ghế bọc nỉ màu đen và ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Tiến lên bản 1.8G, người mua sẽ có thêm những trang bị như đèn pha LED projector, điều hòa tự động 2 vùng, ghế bọc da màu đen, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, lẫy chuyển số sau vô lăng, rèm che nắng cho hàng ghế sau, camera 360 độ, hệ thống kết nối viễn thông và camera hành trình trước/sau. Trong khi đó, nội thất của bản GR Sport tạo sự khác biệt bằng ghế thể thao thêu logo riêng trên tựa đầu ghế và những chi tiết màu đỏ làm điểm nhấn. Trang bị của bản GR Sport giống với bản 1.8G. Gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense chỉ dành cho bản 1.8G và GR Sport, bao gồm hệ thống cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường kiêm hỗ trợ đánh lái/hỗ trợ bám làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động thích ứng cũng như cảnh báo điểm mù. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Corolla Altis 2023 ở Malaysia là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.8L như cũ, tạo ra công suất tối đa 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Cách đây không lâu, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý đã hé lộ việc Toyota Corolla Altis bản nâng cấp sẽ ra mắt Việt Nam vào tháng 8 này. Tuy nhiên, đã gần hết tháng 8 mà mẫu xe này vẫn chưa được giới thiệu. Dự đoán, Corolla Altis 2023 sẽ về Việt Nam cuối năm nay và sẽ có cả bản GR Sport thể thao. Video: Xem chi tiết Toyota Corolla Altis GR Sport 2023 mới.

