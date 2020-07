Toyota Corolla Cross khoảng 669 triệu đồng tại Đông Nam Á?

Mới đây, hãng Toyota đã tung ra đoạn video hé lộ việc chuẩn bị giới thiệu mẫu xe có tên mã C-SUV ở thị trường Thái Lan vào ngày 9/7/2020 tới đây. Hiện hãng Toyota không công bố thông tin cụ thể về tân binh sắp ra mắt. Tuy nhiên, nhiều người dự đoán mẫu SUV này chính là Toyota Corolla Cross 2021 mới. Theo tờ Headlightmag của Thái Lan, Toyota Corolla Cross thế hệ mới sẽ thuộc phân khúc cỡ B chứ không phải cỡ C dù hãng Toyota gọi mẫu xe này là C-SUV. Hiện trong phân khúc SUV cỡ C, Toyota đã có một đại diện bán cực chạy là RAV4. Vì thế, khả năng hãng Toyota tung ra thêm một mẫu SUV cỡ C nữa là khá thấp. Tin đồn cho biết, Toyota Corolla Cross 2020 sẽ dùng cơ sở gầm bệ TNGA-C, chung với Corolla và C-HR. Được định vị giữa C-HR và RAV4, mẫu SUV mới của Toyota sở hữu chiều dài 4.460 mm, rộng 1.825 mm, cao 1.620 mm và chiều dài cơ sở 2.640 mm. So với C-HR, Toyota Corolla Cross 2020 dài hơn 100 mm, rộng hơn 30 mm và cao hơn 55 mm trong khi chiều dài cơ sở giống hệt. So với các đối thủ cùng phân khúc như Honda HR-V và Hyundai Kona, Toyota Corolla Cross 2020 lớn hơn đáng kể. Honda HR-V hiện có chiều dài 4.334 mm, rộng 1.772 mm, cao 1.605 mm và chiều dài cơ sở 2.610 mm. Các con số tương ứng của Hyundai Kona là 4.165 mm, 1.800 mm, 1.565 mm và 2.600 mm. Thậm chí, so với kích thước của đàn anh Toyota RAV4, bao gồm chiều dài 4.600 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.685 mm và chiều dài cơ sở 2.690 mm, Corolla Cross 2020 cũng chỉ thua kém một chút. Theo một số tin đồn, Corolla Cross 2020 sẽ không mang thiết kế SUV lai Coupe như đàn anh Toyota C-HR. Thay vào đó, tân binh nhà Toyota sẽ được áp dụng thiết kế SUV truyền thống hơn. Qua những hình ảnh chụp trên đường thử, có thể thấy Toyota Corolla Cross 2020 trông như phiên bản thu nhỏ của RAV4. Dự kiến xe sẽ được trang bị 2 tùy chọn động cơ giống C-HR. Đầu tiên là động cơ 2ZR-FBE có thể dùng nhiều loại nhiên liệu khác nhau với 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1,8 lít, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực tại tua máy 4.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 175 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng như trên nhưng chỉ tạo ra công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện mạnh 72 mã lực và 163 Nm cùng hộp số e-CVT. Tổng cộng, hệ truyền động này có công suất 122 mã lực. Hiện giá xe Toyota Corolla Cross 2020 vẫn chưa được công bố. Giới truyền thông Thái Lan dự đoán giá xe Toyota Corolla Cross 2020 sẽ dao động từ 900.000 - 1.200.000 Baht (khoảng 669 - 892 triệu đồng). Chưa rõ sau Thái Lan, Toyota Corolla Cross 2020 có được tung ra những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam hay không. Video: Chi tiết Toyota Corolla Cross 2021 hoàn toàn mới.

