Toyota Corolla Altis giảm gần 100 triệu đồng tại Việt Nam

Mẫu xe Toyota Corolla Altis thuộc phân khúc hạng C từng một thời thống trị các đối thủ tại thị trường Việt Nam, nhưng đến hiện nay phiên bản đang bán được xem là chuẩn bị "dọn kho". Người tiêu dùng Việt đang mong chờ thế hệ mới sẽ được phân phối tại thị trường ôtô trong nước hơn. Phía Toyota Việt Nam hiện vẫn chưa hé lộ thông tin sẽ đưa thế hệ mới về nước. Có nguồn tin cũng cho rằng, Toyota Corolla Altis All New 2020 sẽ không được bán tại nước ta, thay vào đó là một mẫu xe khác. Khách hàng hiện tại chỉ biết chờ đợi hoặc mua những chiếc xe Toyota Corolla Altis đời cũ hiện tại hoặc phiên bản mới nhập khẩu không chính hãng. Mặc dù vẫn phải mua thế hệ cũ, nhưng khách hàng cũng không có nhiều lựa chọn mà chỉ có 1 phiên bản duy nhất vẫn về đại lý nhưng số lượng cũng không nhiều. Theo chia sẻ của tư vấn bán hàng của một đại lý Toyota tại Hà Nội, "Hiện nay, Toyota Corolla Altis chỉ còn một phiên bản duy nhất là 1.8G, những biến thể khác hiện giờ đã ngừng nhận đặt hàng và không còn được đưa về Showroom". Như vậy, người dùng sẽ chỉ còn một lựa chọn phiên bản Toyota Corolla Altis 1.8G CVT hiện đang có mức giá niêm yết 791 triệu đồng. Mặc dù mức giá chính hãng cao nhưng khách hàng mua xe thời điểm này vẫn được khuyến mại đến gần 100 triệu đồng bao gồm chính hãng hỗ trợ lệ phí trước bạ 55 triệu đồng, riêng đại lý sẽ giảm tiếp hơn 30 triệu đồng. Hiện tại, khi mua xe Toyota Corolla Altis ngay bây giờ, người dùng sẽ "bỏ túi" gần 100 triệu đồng. Mức giảm giá xe Toyota Corolla Altis tại các đại lý chính hãng ở Việt Nam được đánh giá là khá sâu nhưng nếu so sanh, mức giá xe Toyota Corolla Altis hiện vẫn cao nhất so với mặt bằng chung của phân khúc xe hạng C. Thử so sánh với mức giá loanh quanh 700 triệu đồng, khách hàng Việt có nhiều lựa chọn xe hạng C trẻ trung hơn như Mazda 3, Kia Cerato, Hyundai Elantra... so với Toyota Corolla Altis, một mẫu xe vẫn được coi dành cho người trung tuổi và chưa có sự thay đổi sau nhiều năm. Nếu lựa chọn Toyota Corolla Altis 1.8G CVT thời điểm này, người dùng vẫn có những trang bị khá ổn như hệ thống đèn pha Halogen kèm đèn chạy ban ngày dang LED. Bên sườn là bộ mâm hợp kim 16 inch, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp báo rẽ. Nội thất xe với vô lăng bọc da, điều chỉnh tay 4 hướng. Ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ 4 hướng... Toyota Corolla Altis 1.8G CVT sở hữu một số trang bị an toàn như: hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, hệ thống ổn định thân xe, kiểm soát lực kéo và cảm biến hỗ trợ đỗ xe... Xe sử dụng động cơ 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, 4 xi-lanh thẳng hàng cho công suất tối đa 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút, mô-men xoắn tối đa 173Nm tại 4.000 vòng/phút kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, trong tháng 2 vừa qua, Toyota Corolla Altis chỉ đạt doanh số 135 xe đến tay khách hàng, trong đó riêng bản 1.8G đã có đến 133 chiếc. Doanh số thấp trên chứng tỏ Toyota Corolla Altis bản hiện hành đang ở chu kỳ cuối cùng và có lẽ Toyota đã dừng sản xuất mẫu xe này tại Việt Nam. Video: Chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 thế hệ mới.

