10 loại quả giàu dinh dưỡng, giúp tăng cường chức năng thận

Dâu tây chứa hai loại phenol là anthocyanin và ellagitannin giúp cải thiện chức năng thận. Loại trái cây này cũng giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của quá trình oxy hóa. Dâu tây còn là nguồn vitamin C, mangan và chất xơ tuyệt vời, chứa các đặc tính chống ung thư và chống viêm giúp tăng cường sức khỏe tổng thể. Táo chứa ít kali và phốt pho nên rất tốt cho sức khỏe và an toàn cho thận. Có thể ăn táo sống hoặc thậm chí táo hầm nếu bị táo bón. Đây cũng là nguồn cung cấp vitamin C và chất xơ tốt. Ảnh Internet Dứa có hàm lượng phốt pho, kali và natri thấp hơn cam, chuối hoặc kiwi. Nó còn là nguồn cung cấp chất xơ và vitamin A dồi dào. Đồng thời, dứa cũng chứa bromelain, một loại enzyme có thể giúp giảm chứng viêm và làm tan sỏi thận. Ảnh Internet Mâm xôi rất giàu với các chất dinh dưỡng thực vật được gọi là axit ellagic, giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể và ngăn ngừa tổn thương tế bào. Loại quả này cũng chứa flavonoid, rất tốt cho việc cải thiện chức năng thận và có thể làm giảm sự phát triển của tế bào ung thư. Ảnh Internet Lê cải thiện sức khỏe thận, nhờ hàm lượng natri thấp, có thể giúp ngăn ngừa bệnh thận. Nghiên cứu cho thấy lê bảo vệ bệnh nhân khỏi sỏi thận nhờ hàm lượng axit malic cao. Ảnh Internet Nam việt quất chứa nhiều đặc tính chống viêm và kháng khuẩn, có lợi cho những người mắc bệnh thận hoặc nhiễm trùng tiểu. Ảnh Internet Quả bơ có tác dụng làm giảm nguy cơ hình thành sỏi ở thận. Điều này là do lượng kali cao giúp giảm bài tiết canxi. Ảnh Internet Cam có khả năng làm giảm tính axit trong nước tiểu bằng cách tăng nồng độ citrate trong nước tiểu. Điều này sẽ làm giảm nguy cơ sỏi thận. Ảnh Internet Bưởi giàu vitamin C, giảm lượng mỡ máu và hỗ trợ ngăn chặn sỏi thận. Bưởi giúp duy trì sức khỏe thận hiệu quả. Ảnh Internet Đu đủ tính mát, vị ngọt, nhiều nước, vitamin, ít Kali và là một trong những loại trái cây mà người bệnh suy thận có thể sử dụng. Bạn có thể dùng đu đủ chín ăn giải nhiệt mỗi ngày hoặc dùng đu đủ sống để làm gỏi, trộn salad với các món ăn khác. Ngoài ra, có thể làm sinh tố đu đủ chín để dễ sử dụng hơn. Ảnh Internet

Dâu tây chứa hai loại phenol là anthocyanin và ellagitannin giúp cải thiện chức năng thận. Loại trái cây này cũng giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của quá trình oxy hóa. Dâu tây còn là nguồn vitamin C, mangan và chất xơ tuyệt vời, chứa các đặc tính chống ung thư và chống viêm giúp tăng cường sức khỏe tổng thể. Táo chứa ít kali và phốt pho nên rất tốt cho sức khỏe và an toàn cho thận. Có thể ăn táo sống hoặc thậm chí táo hầm nếu bị táo bón. Đây cũng là nguồn cung cấp vitamin C và chất xơ tốt. Ảnh Internet Dứa có hàm lượng phốt pho, kali và natri thấp hơn cam, chuối hoặc kiwi. Nó còn là nguồn cung cấp chất xơ và vitamin A dồi dào. Đồng thời, dứa cũng chứa bromelain, một loại enzyme có thể giúp giảm chứng viêm và làm tan sỏi thận. Ảnh Internet Mâm xôi rất giàu với các chất dinh dưỡng thực vật được gọi là axit ellagic, giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể và ngăn ngừa tổn thương tế bào. Loại quả này cũng chứa flavonoid, rất tốt cho việc cải thiện chức năng thận và có thể làm giảm sự phát triển của tế bào ung thư. Ảnh Internet Lê cải thiện sức khỏe thận, nhờ hàm lượng natri thấp, có thể giúp ngăn ngừa bệnh thận. Nghiên cứu cho thấy lê bảo vệ bệnh nhân khỏi sỏi thận nhờ hàm lượng axit malic cao. Ảnh Internet Nam việt quất chứa nhiều đặc tính chống viêm và kháng khuẩn, có lợi cho những người mắc bệnh thận hoặc nhiễm trùng tiểu. Ảnh Internet Quả bơ có tác dụng làm giảm nguy cơ hình thành sỏi ở thận. Điều này là do lượng kali cao giúp giảm bài tiết canxi. Ảnh Internet Cam có khả năng làm giảm tính axit trong nước tiểu bằng cách tăng nồng độ citrate trong nước tiểu. Điều này sẽ làm giảm nguy cơ sỏi thận. Ảnh Internet Bưởi giàu vitamin C, giảm lượng mỡ máu và hỗ trợ ngăn chặn sỏi thận. Bưởi giúp duy trì sức khỏe thận hiệu quả. Ảnh Internet Đu đủ tính mát, vị ngọt, nhiều nước, vitamin, ít Kali và là một trong những loại trái cây mà người bệnh suy thận có thể sử dụng. Bạn có thể dùng đu đủ chín ăn giải nhiệt mỗi ngày hoặc dùng đu đủ sống để làm gỏi, trộn salad với các món ăn khác. Ngoài ra, có thể làm sinh tố đu đủ chín để dễ sử dụng hơn. Ảnh Internet