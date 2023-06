Toyota Corolla Altis 2023 từ 606 triệu tại Thái Lan, có về Việt Nam?

Toyota đã tung ra phiên bản nâng cấp của dòng sedan hạng C Corolla Altis ở thị trường Thái Lan. Bước sang phiên bản nâng cấp, Toyota Corolla Altis 2023 mới đã được điều chỉnh nhẹ về mặt thiết kế và trang bị. Tại thị trường Thái Lan, xe có 4 phiên bản là 1.6 G, 1.8 Sport, HEV Premium và HEV GR Sport. Giá xe Toyota Corolla Altis 2023 cho 4 phiên bản này dao động từ 894.000 - 1.129.000 Baht (khoảng 606 - 765 triệu đồng). Riêng bản 1.8 GR Sport cũ đã bị ngừng bán. Ở phiên bản 1.6 G tiêu chuẩn, Toyota Corolla Altis 2023 được bổ sung vành hợp kim 16 inch với thiết kế mới trong khi ngoại hình giữ nguyên như cũ. Bên trong xe, mẫu sedan hạng C này có thêm màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch mới, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Trong khi đó, hệ thống âm thanh của bản Toyota Corolla Altis 2023 bản 1.6 G bị giảm số loa từ 6 xuống còn 4. Bù lại, xe có thêm 2 cổng sạc USB Type C và túi đựng tài liệu trên lưng ghế trước. Chưa hết, Toyota Corolla Altis 1.6 G 2023 còn có thêm tính năng gập ghế sau theo tỷ lệ 60:40 và hệ thống kết nối T-Connect. Hệ thống này mang đến những tính năng như tìm vị trí xe, định vị khi xe bị ăn trộm, gọi cấp cứu, nhắc nhở bảo dưỡng,... Đặc biệt, bản 1.6 G tiêu chuẩn còn được trang bị camera lùi và 2 cảm biến khoảng cách đỗ xe phía sau mới. Với những thay đổi này, giá của bản 1.6 G đã tăng 15.000 Baht (khoảng 10 triệu đồng). Tiếp đến là bản 1.8 Sport với lưới tản nhiệt mới với mắt lưới hình đa giác. Tiếp đến là đèn sương mù trước dạng LED mới với viền mạ crôm trang trí xung quanh. Thay đổi tiếp theo trong ngoại hình của bản 1.8 Sports là bộ vành hợp kim 17 inch với thiết kế mới. Tương tự bản 1.6 G, bản 1.8 Sport cũng được nâng cấp màn hình giải trí lên loại 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, và thêm 2 cổng sạc USB Type C cho hàng ghế sau. Tuy nhiên, bản này lại bị cắt sạc điện thoại không dây và đèn trang điểm trên tấm chắn nắng. Trang bị an toàn của bản 1.8 Sport đầy đủ hơn với sự xuất hiện của hệ thống điều khiển hành trình thích ứng ở mọi dải tốc độ với tính năng kiểm soát/giảm tốc độ tự động, đèn pha tự động, hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống cảnh báo lệch làn đường tích hợp hỗ trợ đánh lái và hệ thống hỗ trợ giữ xe ở giữa làn đường. Giá bán của bản 1.8 Sport cũng tăng 15.000 Baht (10 triệu đồng) so với trước. Với bản HEV Premium, những thay đổi về ngoại thất, nội thất và giá bán giống hệt với bản 1.8 Sport. Ngoài ra, bản HEV Premium còn bị cắt tính năng tự động điều chỉnh góc gương chiếu hậu khi lùi. Cuối cùng là bản HEV GR Sport với những nâng cấp như bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, có thể thay đổi 4 giao diện, bao gồm Casual, Smart, Tough và Sporty. Bên cạnh đó là những tính năng mới như màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD mới, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, 2 cổng USB Type C và hệ thống điều hòa tự động 2 vùng. Tuy nhiên, bản cao cấp nhất lại bị cắt rèm che nắng kính sau và tính năng tự động điều chỉnh góc gương chiếu hậu khi lùi. Ngoài ra, Toyota Corolla Altis HEV GR Sport còn được điều chỉnh hệ thống treo và la-zăng dành riêng cho phiên bản này. Giá bán của bản HEV GR Sport cũng tăng 15.000 Baht (10 triệu đồng). Trừ những thay đổi trên, Toyota Corolla Altis 2023 tại Thái Lan không có gì mới. Xe vẫn dùng 3 loại động cơ như trước. Đầu tiên là động cơ xăng Dual VVT-i 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.6L với công suất tối đa 125 mã lực và mô-men xoắn cực đại 156 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Super CVT-i. Thứ hai là động cơ xăng Dual VVT-i 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.8L, tạo ra công suất tối đa 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 177 Nm. Động cơ này cũng đi với hộp số Super CVT-i. Cuối cùng là hệ truyền động hybrid với máy xăng Atkinson Cycle 1.8L, sản sinh công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện có công suất tối đa 72 mã lực và mô-men xoắn cực đại 163 Nm cùng cụm pin Ni-MH. Hệ truyền động này có công suất tổng cộng 122 Nm và dùng hộp số tự động e-CVT. Khi mua Toyota Corolla Altis 2023, khách hàng Thái Lan có thể chọn các màu sơn như bạc, trắng, xám, đen và đỏ. Trong đó, bạc là màu sơn mới còn đỏ chỉ dành cho bản HEV GR Sport. Video: Giới thiệu Toyota Corolla Altis 2023 tại Thái Lan.

Toyota đã tung ra phiên bản nâng cấp của dòng sedan hạng C Corolla Altis ở thị trường Thái Lan. Bước sang phiên bản nâng cấp, Toyota Corolla Altis 2023 mới đã được điều chỉnh nhẹ về mặt thiết kế và trang bị. Tại thị trường Thái Lan, xe có 4 phiên bản là 1.6 G, 1.8 Sport, HEV Premium và HEV GR Sport. Giá xe Toyota Corolla Altis 2023 cho 4 phiên bản này dao động từ 894.000 - 1.129.000 Baht (khoảng 606 - 765 triệu đồng). Riêng bản 1.8 GR Sport cũ đã bị ngừng bán. Ở phiên bản 1.6 G tiêu chuẩn, Toyota Corolla Altis 2023 được bổ sung vành hợp kim 16 inch với thiết kế mới trong khi ngoại hình giữ nguyên như cũ. Bên trong xe, mẫu sedan hạng C này có thêm màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch mới, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Trong khi đó, hệ thống âm thanh của bản Toyota Corolla Altis 2023 bản 1.6 G bị giảm số loa từ 6 xuống còn 4. Bù lại, xe có thêm 2 cổng sạc USB Type C và túi đựng tài liệu trên lưng ghế trước. Chưa hết, Toyota Corolla Altis 1.6 G 2023 còn có thêm tính năng gập ghế sau theo tỷ lệ 60:40 và hệ thống kết nối T-Connect. Hệ thống này mang đến những tính năng như tìm vị trí xe, định vị khi xe bị ăn trộm, gọi cấp cứu, nhắc nhở bảo dưỡng,... Đặc biệt, bản 1.6 G tiêu chuẩn còn được trang bị camera lùi và 2 cảm biến khoảng cách đỗ xe phía sau mới. Với những thay đổi này, giá của bản 1.6 G đã tăng 15.000 Baht (khoảng 10 triệu đồng). Tiếp đến là bản 1.8 Sport với lưới tản nhiệt mới với mắt lưới hình đa giác. Tiếp đến là đèn sương mù trước dạng LED mới với viền mạ crôm trang trí xung quanh. Thay đổi tiếp theo trong ngoại hình của bản 1.8 Sports là bộ vành hợp kim 17 inch với thiết kế mới. Tương tự bản 1.6 G, bản 1.8 Sport cũng được nâng cấp màn hình giải trí lên loại 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, và thêm 2 cổng sạc USB Type C cho hàng ghế sau. Tuy nhiên, bản này lại bị cắt sạc điện thoại không dây và đèn trang điểm trên tấm chắn nắng. Trang bị an toàn của bản 1.8 Sport đầy đủ hơn với sự xuất hiện của hệ thống điều khiển hành trình thích ứng ở mọi dải tốc độ với tính năng kiểm soát/giảm tốc độ tự động, đèn pha tự động, hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống cảnh báo lệch làn đường tích hợp hỗ trợ đánh lái và hệ thống hỗ trợ giữ xe ở giữa làn đường. Giá bán của bản 1.8 Sport cũng tăng 15.000 Baht (10 triệu đồng) so với trước. Với bản HEV Premium, những thay đổi về ngoại thất, nội thất và giá bán giống hệt với bản 1.8 Sport. Ngoài ra, bản HEV Premium còn bị cắt tính năng tự động điều chỉnh góc gương chiếu hậu khi lùi. Cuối cùng là bản HEV GR Sport với những nâng cấp như bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, có thể thay đổi 4 giao diện, bao gồm Casual, Smart, Tough và Sporty. Bên cạnh đó là những tính năng mới như màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD mới, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, 2 cổng USB Type C và hệ thống điều hòa tự động 2 vùng. Tuy nhiên, bản cao cấp nhất lại bị cắt rèm che nắng kính sau và tính năng tự động điều chỉnh góc gương chiếu hậu khi lùi. Ngoài ra, Toyota Corolla Altis HEV GR Sport còn được điều chỉnh hệ thống treo và la-zăng dành riêng cho phiên bản này. Giá bán của bản HEV GR Sport cũng tăng 15.000 Baht (10 triệu đồng). Trừ những thay đổi trên, Toyota Corolla Altis 2023 tại Thái Lan không có gì mới. Xe vẫn dùng 3 loại động cơ như trước. Đầu tiên là động cơ xăng Dual VVT-i 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.6L với công suất tối đa 125 mã lực và mô-men xoắn cực đại 156 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Super CVT-i. Thứ hai là động cơ xăng Dual VVT-i 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.8L, tạo ra công suất tối đa 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 177 Nm. Động cơ này cũng đi với hộp số Super CVT-i. Cuối cùng là hệ truyền động hybrid với máy xăng Atkinson Cycle 1.8L, sản sinh công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện có công suất tối đa 72 mã lực và mô-men xoắn cực đại 163 Nm cùng cụm pin Ni-MH. Hệ truyền động này có công suất tổng cộng 122 Nm và dùng hộp số tự động e-CVT. Khi mua Toyota Corolla Altis 2023, khách hàng Thái Lan có thể chọn các màu sơn như bạc, trắng, xám, đen và đỏ. Trong đó, bạc là màu sơn mới còn đỏ chỉ dành cho bản HEV GR Sport. Video: Giới thiệu Toyota Corolla Altis 2023 tại Thái Lan.