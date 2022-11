Toyota Corolla Altis 2022 biển "ngũ quý 2" rao bán giá 1,7 tỷ đồng

Mới đây, chiếc Toyota Corolla Altis biển ngũ quý 2 xuất hiện trên sàn xe ôtô cũ với mức giá cao nhất ngưởng đã thu hút sự chú ý của những người mê xe. Được biết, chiếc xe này mang biển số tỉnh Bình Thuận và được bấm biển hồi tháng 6/2022 từng được rao bán với giá 2,2 tỷ đồng. Theo quan niệm phong thủy, dãy số 222.22 trên chiếc xe Toyota Corolla Altis đời 2022 mang hàm ý trường tồn mãi mãi, trăm năm hạnh phúc. Chính vì lý do đó mà giới kinh doanh, thương gia sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để sở hữu dãy số siêu hiếm này, trong đó có cả những chiếc xe mang biển số 222.22. Hiện tại, chiếc xe Toyota Corolla Altis biển 222.22 tiếp tục xuất hiện trên sàn xe cũ với giá chào bán chỉ 1,7 tỷ đồng, giảm 500 triệu đồng so với lần rao bán đầu tiên. Theo thông tin do người bán cung cấp, chiếc xe thuộc phiên bản 1.8G, đời 2022.Giá xe Toyota Corolla Altis 1.8G niêm yết chính hãng tại Việt Nam là 718 triệu đồng. Nếu cộng chi phí lăn bánh, tổng giá trị sở hữu ban đầu của chiếc xe khoảng 800 triệu đồng. Như vậy, chiếc xe đang được chào bán với "mức chênh" gần 1 tỷ đồng. Nhiều nguồn tin trước đó cho thấy chiếc xe từng được một người mua lại với giá hơn 2 tỷ đồng. Toyota Corolla Altis 2022 thuộc thế hệ mới vừa được giới thiệu với người tiêu dùng Việt Nam vào hồi tháng 3/2022. Xe được phân phối với 3 phiên bản gồm: 1.8HEV, 1.8V, 1.8G giá từ 719 - 868 triệu đồng, tùy phiên bản và màu sắc. Bản G thuộc phiên bản thấp. Toyota Corolla Altis 1.8G 2022 sở hữu khối động cơ xăng dung tích 1.8L, sản sinh công suất tối đa 138 mã lực tại tốc độ tua máy 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại tại tốc độ tua máy 172 Nm tại 4.000 vòng/phút. Toàn bộ sức mạnh được chuyển tới hộp số tự động vô cấp CVT trước khi phân bổ 2 bánh xe kèm 3 chế độ lái. Video: Đánh giá Toyota Corolla Altis 2022 tại Việt Nam.

