Toyota Corolla Altis 2023 nâng cấp, từ 577 triệu đồng tại Đông Nam Á

Mới đây, Toyota vừa cho ra mắt Corolla Altis đời 2023 tại Đông Nam Á, cụ thể là thị trường Thái Lan. Theo đó ở xứ sở chùa Vàng, Toyota Corolla Altis 2023 mới có 4 phiên bản: 1.6G, 1.8 Sport, HEV Premium và HEV GR Sport, giá bấn lần lượt là 849.000 baht (khoảng 577 triệu đồng), 979.000 baht (665 triệu đồng), 1.009.000 baht (685 ) và 1.129.000 baht (767 triệu triệu đồng). Toyota Corolla Altis 2023 nâng cấp không có nhiều thay đổi về mặt thiết kế, chủ yếu chiếc sedan hạng C chỉ được nâng cấp về trạng bị, tiện nghi. Cụ thể, tất cả các phiên bản Toyota Corolla Altis 2023 đều được trang bị tiêu chuẩn: màn hình cảm ứng 9 inch mới, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, 4 cổng USB-C, 1 cổng USB-A, dịch vụ kết nối T-Connect, hệ thống ra vào thông minh (Smart Entry) trên cửa ghế lái và ghế hành khách phía sau. Trên Toyota Corolla Altis 1.6G tiêu chuẩn, xe được trang bị: bộ mâm 16 inch mới, cabin cũng được cải tiến với ghế bọc da đen, thêm màn hình hiển thị khi lùi, cảm biến sau, định vị âm thanh phía sau, chức năng chỉnh/gập ghế sau tỷ lệ 60:40, hệ thống âm thanh chỉ còn 4 loa (bản cũ có 6 loa), có tựa tay và khay đựng cốc. Ngoài ra, phiên bản này còn có hệ thống điều hòa tự động, cửa gió riêng cho hàng ghế sau, nhưng cắt 2 tùy chọn màu sơn, bổ sung thêm một màu sơn mới. Về truyền động, Toyota Corolla Altis 1.6G dùng loại 1.6L, sản sinh công suất 125 mã lực và mô-men xoắn 156 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản Toyota Corolla Altis 1.8 Sport có những thay đổi nhỏ ở thiết kế như: lưới tản nhiệt đa giác mới, đèn sương mù tái thiết kế với viền mạ crôm, mâm xe hợp kim 17 inch thiết kế mới. Phiên bản này được bổ sung thêm gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense, bao gồm: đèn pha tự động chỉnh góc chiếu, cảnh báo va chạm, phanh tự động, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn và ga tự động thông minh Bên trong cabin, bản 1.8 Sport bị cắt tính năng sạc không dây. Bản này vẫn dùng động cơ mã 2ZR-FBE, 4 xy-lanh, 1.8L, cho công suất 140 mã lực và mô-men xoắn 177 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trToyota Corolla Altis HEV Premium 2023 cũng có những thay đổi ở ngoại hình và trang bị tiêu chuẩn như bản 1.8 Sport, nhưng có thêm đèn pha LED Projector. Phiên bản này cũng được trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense. Điểm khác biệt là mẫu xe này sử dụng động cơ hybrid, với động cơ xăng 4 xy-lanh 1.8L, kết hợp cùng mô-tơ điện, hộp số e-CVT. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của phiên bản này là 4,29 lít/100 km (khi sử dụng chế độ Eco). Toyota Corolla Altis HEV GR Sport là phiên bản cao cấp nhất. Theo đó, chiếc sedan hạng C sẽ có ngoại hình thể thao hơn, với cản trước và lưới tản nhiệt GR Sport, ốp gương chiếu hậu sơn đen. Ngoài ra, phiên bản này còn được bổ sung ốp sườn và cản sau GR Sport, mâm xe hợp kim GR Sport 17 inch. Không chỉ có ngoại thất, khoang cabin của Toyota Corolla Altis HEV GR Sport cũng có thiết kế thể thao hơn. Cụ thể, xe được trang bị ghế thể thao bọc da đen với điểm nhấn là chỉ thêu và logo GR màu đỏ. Về trang bị tiện ích, phiên bản này được bổ sung: điều hòa tự động hai vùng, đồng hồ Full LCD 12,3 inch có thể thay đổi 4 kiểu hiển thị, hiển thị thông tin lên kính lái HUD, vô lăng và hệ thống treo được tinh chỉnh, đồng thời trang bị thanh ổn định phía sau giúp giảm độ rung lắc thân xe khi vào cua. Tại Việt Nam, Toyota Corolla Altis hiện được phân phối với 3 phiên bản: 1.8G, 1.8V và 1.8HEV cùng giá bán dao động từ 719 - 860 triệu VNĐ. Video: Giới thiệu Toyota Corolla Altis 2023 thế hệ mới.

