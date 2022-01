Toyota Camry 3.5Q "chạy chán", vẫn rao bán đắt ngang Kia K3 2022

Đối với những người mua xe lần đầu, trong tầm giá 650 triệu đồng “quay đầu” họ thường tìm đến những mẫu xe sedan hay CUV hạng B hoặc xe Hàn hạng C. Cũng trong tầm giá đó, người mua có thể tìm đến những chiếc xe ở phân khúc cao hơn như sedan hạng D như Toyota Camry đời cũ, sở hữu nội thất rộng rãi, động cơ mạnh mẽ hơn. Đơn cử, một chiếc Toyota Camry 3.5Q đời 2011 đang được chào bán với giá 665 triệu đồng, ngang tầm giá lăn bánh một chiếc Kia K3 1.6 MT Deluxe 2022. Tuy nhiên, người mua sẽ nhận được một chiếc sedan hạng D lắp động cơ cỡ lớn, đi kèm với nhiều tiện nghi. Toyota Camry là dòng xe nổi tiếng và được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Ở trong giai đoạn năm 2006 – 2011, thật khó có dòng xe phân phối chính hãng nào có thể vượt mặt được Camry về trang bị tiện nghi. Tại thời điểm đó, Camry là sự lựa chọn được ưu tiên hàng đầu đối với số đông người mua sedan, trong đó phiên bản 3.5Q này đã thu hút không nhỏ một khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả. Ở thời điểm năm 2011, giá xe Toyota Camry 3.5Q có mức bán lên đến 1,507 tỷ đồng. Có thể nói, với giá bán khoảng 1,5 tỷ đồng ở thời điểm cách đây 10 năm về trước, Camry 3.5Q tại thời điểm đó là mẫu xe dành cho nhà giàu Việt. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mẫu xe này đã có giá bán “dễ chịu” hơn rất nhiều. Toyota Camry 3.5Q mang kiểu dáng thiết kế mềm mại, mạnh mẽ và có nét sang trọng. Đáng chú ý, nhờ thiết kế đơn giản này nên Camry rất bền dáng sau hơn 10 năm sử dụng. Phần đầu Camry 2011 sử dụng đèn pha xenon siêu sáng (HID) có khả năng tự động mở rộng góc chiếu khi vào cua, 2 ống xả phía sau. Nội thất Camry 3.5Q được trang bị nội thất ghế bọc da, ghế lái điều chỉnh điện 8 hướng, vô lăng điều chỉnh 4 hướng, nhớ vị trí ghế + vô lăng và tự động điều chỉnh gương chiếu hậu (ngoài). Ngoài ra, hàng ghế sau trên phiên bản 3.5Q này còn có có thể điều chỉnh ngả lưng bằng điện, có bệ tỳ tay trung tâm tích hợp nhiều nút bấm cũng là một “đặc sản” của Camry so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Xe đi kèm với các trang bị tiện nghi như: điều hòa tự động, chìa khóa thông minh Smart key, khởi động xe bằng nút bấm. Hệ thống an toàn trên Camry 3.5Q trang bị 2 túi khí cho hàng khách phía trước, 2 bên hông xe, hơn hẳn so với bản Camry 2.4G chỉ có 2 túi khí phía trước. Bên cạnh hỗ trợ phanh (BA), chống bó phanh (ABS) và hệ thống phân bổ lực phanh (EBD), đi kèm với cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau. Video: Toyota Camry 2.0Q giá 1,167 tỉ - sát thủ phân khúc.

