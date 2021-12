Toyota Camry 2022 chính thức ra mắt Việt Nam, từ 1,050 tỷ đồng

Toyota Việt Nam (TMV) vừa chính thức giới thiệu Toyota Camry hoàn toàn mới – Xứng tầm doanh nhân. Mẫu xe mới sở hữu ngoại thất phong cách, thời thượng, nội thất sang trọng, công nghệ an toàn hàng đầu thế giới TSS cùng khả năng vận hành vượt trội nhờ động cơ, hộp số hoàn toàn mới. Đặc biệt, với sự xuất hiện của phiên bản Toyota Camry Hybrid 2022 mới hứa hẹn mang lại những trải nghiệm thú vị, phong cách sống đẳng cấp. Cùng với đó, để hiện thực hóa giấc mơ sở hữu mẫu sedan hàng đầu cho những doanh nhân trẻ, Toyota bổ sung thêm phiên bản 2.0Q với công nghệ tiên tiến, đẳng cấp, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Kể từ khi ra mắt vào năm 1983, Camry trở thành mẫu xe sedan phổ biến nhất trên thế giới với khoảng 21,4 triệu chiếc bán ra trên toàn cầu (tính đến hết năm 2020) và được mệnh danh là “Vua của các dòng xe sedan”. Không ngoại lệ, tại Việt Nam, Toyota Camry là mẫu xe sedan danh tiếng hàng đầu về chất lượng, đẳng cấp mang đến niềm tự hào cho chủ sở hữu. Camry 2022 mới sở hữu thiết kế hiện đại phong cách, khơi gợi cảm hứng đồng thời vẫn duy trì đẳng cấp của một mẫu sedan hàng đầu. Ở phiên bản mới, Camry mang đến ngoại hình ngày càng trẻ trung và sang trọng với lưới tản nhiệt mở rộng cùng những chi tiết mạ crom nổi bật. Cụm đèn hậu được tinh chỉnh nhẹ góp phần mang lại vẻ ngoài thời thượng. Ngoài ra, Camry được trang bị la-zăng 18 inch thể thao mới. Toyota Camry sở hữu khoang lái chất lượng cao không chỉ hiện đại mà còn sắc sảo, tinh tế. Giao diện tập trung vào người lái, đồng thời vẫn mang lại sự thư thái tối đa cho hành khách phía sau. Đặc biệt trên phiên bản mới này, mẫu xe được trang bị thêm hàng loạt công nghệ hiện đại, tiện nghi như màn hình cảm ứng 9-inch (dạng nổi) kết nối điện thoại thông minh, sạc không dây, cửa sổ trời tiện ích cho người dùng. Camry mới sẽ được trang bị động cơ và hộp số hoàn toàn mới trên tất cả các phiên bản tạo ra trải nghiệm chưa từng có, mang lại cảm giác phấn khích sau tay lái và sự êm ái bậc nhất trong khoang hành khách, thể hiện đẳng cấp của một mẫu sedan cỡ trung số 1 thế giới. Đặc biệt trên phiên bản 2.5Q, động cơ 2.5L sản sinh công suất cực đại đạt 207 hp tại 6600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 250 Nm tại 5000 vòng/phút. Mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu hơn với mức tiêu thụ đạt 7.1 L/100km trên đường hỗn hợp. Camry mới tiếp tục được phát triển trên nền tảng TNGA - duy trì độ bám đường, đồng thời tăng cường sự ổn định và cân bằng khi lái cũng như sự linh hoạt và mở rộng tầm nhìn cho người lái. Không nằm ngoài số đó, Camry là mẫu xe tiếp theo được trang bị hệ thống an toàn toàn cầu Toyota Safety Sense bao gồm; Cảnh báo tiền va chạm (PCS), Điều khiển hành trình chủ động (DRCC), Hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn đường (LTA & LDA), Đèn chiếu xa tự động (AHB). Ngoài những trang bị an toàn cơ bản, Camry mới cũng sở hữu hàng loạt tính năng tiên tiến hỗ trợ người lái bao gồm Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA), Camera 360, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe… Sau Toyota Corolla Cross, Camry là mẫu xe tiếp theo được Toyota giới thiệu phiên bản Hybrid tự sạc điện tại thị trường Việt Nam. Phiên bản Hybrid 2.5 HV mang đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ, êm ái, không chỉ tiết kiệm nhiên liệu tối ưu mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Động cơ Hybrid 2.5L sản sinh công suất cực đại đạt 176 hp tại 5700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 221 Nm tại 3600 – 5200 vòng trên phút. Động cơ điện tạo ra công suất tối đa đạt 88 Kw và mô men xoắn cực đại đạt 202 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu đạt 4,4L/100 km trên đường hỗn hợp. Toyota Camry được phân phối tại thị trường Việt Nam với 04 màu ngoại thất (Đen 218, Đen 222, Đỏ, Trắng ngọc trai) và 02 màu nội thất (Đen, Be). Mức giá xe Toyota Camry 2022 được phân phối chính hãng từ 1,050 tỷ đồng đến 1,449 tỷ đồng - tăng đáng kể so với thế hệ trước đó. Mức giá Toyota Camry hoàn toàn mới cho các phiên bản tại Việt Nam. Video: Chi tiết Toyota Camry 2022 (2.5HV Hybrid) tại Việt Nam.

