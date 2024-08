Toyota Camry 2025 giá cao chót vót, tới 4,7 tỷ đồng tại Singapore

Tháng 11/2023, Toyota Camry 2025 thế hệ thứ 9 hoàn toàn mới đã chính thức được công bố ở phạm vi toàn cầu. Giờ đây, thế hệ Camry với tên mã XV80 này đang lần lượt được đưa đến các thị trường trên toàn thế giới và mới đây nhất là xe đã được giới thiệu tại Singapore, quốc gia đầu tiên ở khu vực ASEAN. Tại Singapore, Camry được giới thiệu với một phiên bản duy nhất mang tên Elegance. Mức giá xe Toyota Camry 2025 là 246.888 SGD (khoảng hơn 4,7 tỷ đồng), đã bao gồm phí COE (giấy chứng nhận quyền sở hữu ô tô). Vì Singapore là quốc gia có chính sách hạn chế ôtô nên mới có giá cao như vậy, dự kiến khi xe xuất hiện tại những nơi khác như Thái Lan, Malaysia hay Việt Nam thì giá sẽ về mức “bình thường” hơn. Ở thế hệ thứ 9 hoàn toàn mới, Camry 2025 chỉ được trang bị hệ truyền động hybrid lai xăng-điện, không còn tùy chọn động cơ đốt trong thuần túy nữa. Hệ thống này bao gồm động cơ xăng A25A-FXS 2.5L 4 xi-lanh thẳng hàng kết hợp với 1 hoặc 2 mô-tơ điện, tạo ra công suất 225 mã lực trên phiên bản dẫn động cầu trước và 232 mã lực trên bản dẫn động bốn bánh. Phiên bản Toyota Camry Elegance 2025 tại Singapore là loại dẫn động cầu trước, với phần động cơ xăng sản sinh công suất 185 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 221 Nm từ 3.200 – 5.200 vòng/phút, trong khi đó mô-tơ điện 1VM đơn lẻ có công suất 134 mã lực và mô-men xoắn 208 Nm. Cùng với đó là hộp số eCVT và pin lithium-ion, tốc độ tối đa được ghi nhận là 180 km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu được Toyota công bố dành cho phiên bản Camry Elegance 2025 này là 5,1 lít/100 km, trong khi lượng khí thải CO2 là 115 g/km. Như vậy, những thông số đó giúp cho Camry 2025 thế hệ mới đủ tiêu chuẩn xếp vào nhóm A2 của Chương trình Kiểm soát Khí thải Phương tiện (VES) hiện tại của Singapore. Camry 2025 thế hệ mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.920 x 1.840 x 1.455 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.825 mm. So với thế hệ trước, mẫu xe mới dài hơn 35 mm nhưng các thông số còn lại vẫn giữ nguyên. Dung tích khoang hành lý được mở rộng thành 500 lít, tăng thêm 7 lít so với thế hệ cũ. Về thiết kế, Camry 2025 thế hệ mới áp dụng phong cách “cá mập đầu búa” đặc trưng của Toyota hiện tại, lấy cảm hứng từ “đàn anh” Crown thế hệ mới. Đèn pha mỏng hơn và dải đèn LED hình chữ C nổi bật phía trước, cùng với các cửa hút gió kín đáo ở cản dưới. Phần đuôi xe cũng mang thiết kế hình chữ C tương tự với đèn hậu và cản sau được tinh chỉnh lại. Toyota Camry 2025 dành cho thị trường Singapore sở hữu nhiều thành phần cao cấp, xứng tầm với vị thế của dòng xe sedan hạng D này như mâm xe 18 inch đi với lốp 235/45, đèn pha LED có chức năng chỉnh mức sáng thủ công, dải đèn LED ban ngày, đèn sương mù LED và đèn hậu LED. Bên trong cabin là những tiện ích nổi bật như màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto có dây, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Những trang bị tiện nghi đáng chú ý khác có ghế bọc da, ghế trước chỉnh điện, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, dàn âm thanh JBL 9 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, lẫy chuyển số, gạt mưa tự động, hệ thống khởi động và mở cửa không cần chìa khóa… Hành khách phía sau có thể sử dụng bảng điều khiển cảm ứng tích hợp vào bệ tay, ghế có thể điều chỉnh độ ngả, rèm che nắng, cài đặt điều hòa và âm thanh. Về an toàn, Camry 2025 thế hệ mới được trang bị 8 túi khí cùng hàng loạt hệ thống an toàn chủ động thuộc gói Toyota Safety Sense 3.0 như phanh khẩn cấp tự động (với hỗ trợ đỗ xe), kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ theo dõi làn đường, cảnh báo lệch làn và đèn pha tự động. Ngoài ra, xe còn có các tính năng hỗ trợ như hệ thống cảnh báo điểm mù, camera 360 độ và nhận diện biển báo giao thông. Toyota Camry 2025 thế hệ mới tại Singapore có 9 màu sơn ngoại thất, bao gồm Platinum White Pearl Mica, Silver Metallic, Precious Metal, Attitude Black Mica, Emotional Red 3, Precious Bronze và Dark Blue Mica. Nội thất có 3 tùy chọn màu sắc là Fromage, đen Black và nâu vàng Yellow Brown. Tại Việt Nam hiện tại, mẫu Camry thế hệ thứ 8 có tên mã XV70 vẫn đang được phân phối với nhiều phiên bản trải dài từ khoảng 1,1 tỷ đến 1,5 tỷ đồng. Dự kiến Camry 2025 thế hệ mới cũng sẽ sớm được đưa về Việt Nam trong thời gian tới và nhiều khả năng giá cũng sẽ chỉ nhỉnh hơn thế hệ hiện hành đôi chút, chứ không thể đến mức gần 5 tỷ như tại Singapore. Video: Toyota Camry 2025 nhận cọc tại Việt Nam có gì hay?

