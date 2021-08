Toyota bZ4X 2022, "đối thủ" của Tesla Model Y chuẩn bị ra mắt

Giám đốc điều hành Toyota Châu Âu đã chia sẻ với báo chí rằng Toyota bZ4X bản thương mại có thể sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn ở thời điểm đầu. Lý do là vì RAV4 hiện tại - với động cơ đốt trong và hệ truyền động plug-in hybrid - đã giúp Toyota đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải của Liên minh Châu Âu cho đến năm 2025. Do đó, sự có mặt của Toyota bZ4X 2022 mới được thiết lập để không gây ảnh hưởng đến doanh số của RAV4. Từ nay tới năm 2025, Toyota RAV4 được kỳ vọng sẽ là mẫu xe thống trị phân khúc. RAV4 hiện đang là mẫu SUV cỡ nhỏ rất phổ biến ở châu Âu với 91.014 chiếc được bán ra trong suốt thời gian qua (là mẫu xe bán chạy thứ 5 ở thị trường này). Toyota bZ4X 2022 chạy điện được ra mắt vào năm tới, nó sẽ cạnh tranh với Volkswagen ID.4 và Tesla Model Y. Những chiếc bZ4X nhập khẩu vào châu Âu sẽ có nguồn gốc từ Nhật Bản mặc dù Toyota đã có tới 6 nhà máy lắp ráp xe ở châu lục này (Cộng hòa Séc, Pháp, Bồ Đào Nha, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh). Toyota bZ4X là mẫu xe đầu tiên sử dụng nền tảng e-TNGA mới được Toyota phát triển với sự hợp tác của Subaru, ngoài ra, xe còn được trang bị hệ dẫn động 4 bánh đối xứng của Subaru. Toyota hứa hẹn rằng bZ4X là mẫu xe AWD có khả năng hiệu suất và off-road tốt nhất phân khúc. Bên cạnh thiết kế sắc nét, Toyota bZ4X còn sở hữu khoang nội thất vô cùng tương lai với cụm đồng hồ kỹ thuật số cách xa người lái, đem lại cảm giác rộng mở về không gian cho chiếc xe, đồng thời giúp tăng khả năng quan sát để hỗ trợ lái xe an toàn và chắc chắn hơn. Một số tính năng đáng chú ý khác trên bZ4X gồm vô lăng 3 chấu khỏe khoắn, màn hình thông tin giải trí cỡ lớn, đặt phía trên một dãy các nút bấm điều chỉnh nhiệt độ, bảng điều khiển bọc da, các chi tiết trang trí màu đen bóng và cụm trung tâm đặt nổi có cần số dạng núm xoay và và các nút bấm vật lý cho các hệ thống an toàn của chiếc xe. Về ngoại hình, phần đầu xe góc cạnh với cụm đèn pha thanh mảnh kéo dài tới tận vòm bánh xe, tạo cho bZ4X một vẻ ngoài hầm hố nhưng đậm chất tương lai. Vì là xe điện cho nên bZ4X có cụm lưới tản nhiệt khép kín nằm phía trên khe hút gió, nhường chỗ cho tấm chắn phía trước được chế tạo cho nhu cầu khí động học và làm mát của chiếc xe. Đèn hậu được nối liền với nhau bằng một dải LED mỏng, chi tiết này được cho là vay mượn từ mẫu Lexus UX. Những điểm nổi bật khác bao gồm cổng sạc trên vòm bánh xe phía trước, đường vai phong cách và đuôi xe khí động học với cánh gió kép. Các thông số kỹ thuật và khả năng hiệu suất và mức giá xe Toyota bZ4X 2022 hiện vẫn chưa được hé lộ. Video: Giới thiệu xe điện Toyota bZ4X 2022 hoàn toàn mới.

Giám đốc điều hành Toyota Châu Âu đã chia sẻ với báo chí rằng Toyota bZ4X bản thương mại có thể sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn ở thời điểm đầu. Lý do là vì RAV4 hiện tại - với động cơ đốt trong và hệ truyền động plug-in hybrid - đã giúp Toyota đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải của Liên minh Châu Âu cho đến năm 2025. Do đó, sự có mặt của Toyota bZ4X 2022 mới được thiết lập để không gây ảnh hưởng đến doanh số của RAV4. Từ nay tới năm 2025, Toyota RAV4 được kỳ vọng sẽ là mẫu xe thống trị phân khúc. RAV4 hiện đang là mẫu SUV cỡ nhỏ rất phổ biến ở châu Âu với 91.014 chiếc được bán ra trong suốt thời gian qua (là mẫu xe bán chạy thứ 5 ở thị trường này). Toyota bZ4X 2022 chạy điện được ra mắt vào năm tới, nó sẽ cạnh tranh với Volkswagen ID.4 và Tesla Model Y. Những chiếc bZ4X nhập khẩu vào châu Âu sẽ có nguồn gốc từ Nhật Bản mặc dù Toyota đã có tới 6 nhà máy lắp ráp xe ở châu lục này (Cộng hòa Séc, Pháp, Bồ Đào Nha, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh). Toyota bZ4X là mẫu xe đầu tiên sử dụng nền tảng e-TNGA mới được Toyota phát triển với sự hợp tác của Subaru, ngoài ra, xe còn được trang bị hệ dẫn động 4 bánh đối xứng của Subaru. Toyota hứa hẹn rằng bZ4X là mẫu xe AWD có khả năng hiệu suất và off-road tốt nhất phân khúc. Bên cạnh thiết kế sắc nét, Toyota bZ4X còn sở hữu khoang nội thất vô cùng tương lai với cụm đồng hồ kỹ thuật số cách xa người lái, đem lại cảm giác rộng mở về không gian cho chiếc xe, đồng thời giúp tăng khả năng quan sát để hỗ trợ lái xe an toàn và chắc chắn hơn. Một số tính năng đáng chú ý khác trên bZ4X gồm vô lăng 3 chấu khỏe khoắn, màn hình thông tin giải trí cỡ lớn, đặt phía trên một dãy các nút bấm điều chỉnh nhiệt độ, bảng điều khiển bọc da, các chi tiết trang trí màu đen bóng và cụm trung tâm đặt nổi có cần số dạng núm xoay và và các nút bấm vật lý cho các hệ thống an toàn của chiếc xe. Về ngoại hình, phần đầu xe góc cạnh với cụm đèn pha thanh mảnh kéo dài tới tận vòm bánh xe, tạo cho bZ4X một vẻ ngoài hầm hố nhưng đậm chất tương lai. Vì là xe điện cho nên bZ4X có cụm lưới tản nhiệt khép kín nằm phía trên khe hút gió, nhường chỗ cho tấm chắn phía trước được chế tạo cho nhu cầu khí động học và làm mát của chiếc xe. Đèn hậu được nối liền với nhau bằng một dải LED mỏng, chi tiết này được cho là vay mượn từ mẫu Lexus UX. Những điểm nổi bật khác bao gồm cổng sạc trên vòm bánh xe phía trước, đường vai phong cách và đuôi xe khí động học với cánh gió kép. Các thông số kỹ thuật và khả năng hiệu suất và mức giá xe Toyota bZ4X 2022 hiện vẫn chưa được hé lộ. Video: Giới thiệu xe điện Toyota bZ4X 2022 hoàn toàn mới.